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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6465646664676468

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
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46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 7,85 коп., на торгах четверга укрепился на 1,84 коп., оказавшись на уровне 27,9845 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 11-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «скромные» 1,04 коп., составил 27,9889 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 октября с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.02 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке ограничилась симметричным расширением спреда до 28,00/28,04 UAH/USD, индицируя процесс выбора рынком дальнейшего тренда. Вскоре безналичная пара доллар-гривня понизилась к 28,00/28,03 UAH/USD, продемонстрировав свои «симпатии» к «медведям» и дав старт коррекции «американца», по состоянию на 11.00 оказавшемуся ниже цифры 28,00 UAH/USD на уровне 27,98/27,99 UAH/USD, которую СКВ не покидала до 11.40 Киева.

В этот час доллар сделал еще полшага вниз(27,975/27,985 UAH/USD), замерев на этой отметке до 15.10 Киева в сопровождении равновесия покупок и продаж, в которые анонимно принимал участие и регулятор, пополняя свои резервы.

К 15.10 на опустевшем межбанке агрессивность покупателей упала, дав старт предфинишной порционной коррекции долларовых цен, оказавшихся, в конечном счете, в районе отметки 27,96/27,98 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке 11 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9845 UAH/USD UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,29% с 28,0672 UAH/USD до 27,9845 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 11 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 11 октября, немного замедлив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на рынке сохранилось изрядное количество валюты, к которому добавился выросший к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.

Во-вторых, нисходящий тренд безналичного доллара заставлял экспортеров возможно скорее расставаться с «обязательной» частью выручки. Тем самым катализировав коррекцию

В-третьих, после 11.40 Киева стало очевидно, что регулятор «не препятствует» снижению курса СКВ ниже концептуальнозначимой отметки 28,00 UAH/USD, что заметно катализировало продажи доллара.

В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан в более сдержанной форме наличным рынком.

В-пятых, коррекции долларовых цен на межбанке благоприятствовало отличие ситуации в которой оказались продавцы и покупатели СКВ. Первым было «необходимо» продать обязательную часть внешнеторговой выручки, а вторые «могли приобрести СКВ», конкурируя при этом с регулятором.

На сей раз у покупателей была гривня для приобретения СКВ, хотя они не очень торопились с покупками. О расширении гривневого ресурса дал понять заметно выросший (с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 51 893,4 млн. грн.)объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Полагаю, это случилось после сворачивания НБУ процесса изымания с рынка гривневой ликвидности, а также по завершению отчетности обязательного резервирования коммбанками.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 октября повысились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, для покупки которого была расширена гривневая ликвидность.

Во-вторых, замедление темпов коррекции доллара (с 7,85 коп. в среду до ннешних 1,84 коп.) свидетельствовал об очевидном «крене» рынка «американца» в сторону стабильности. Об этом же дал понять большой процент времени, в течение которого СКВ не покидала отметку 27,975/27,985 UAH/USD.

В-третьих, в торгах 11 октября активно участвовал регулятор, неоднократно выкупая «лишнюю» СКВ.

Дата: 10 октября 2018 г. 17.10

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,97/28,05 UAH/USD (с утра – 28,02/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,07 UAH/USD)
€ – 32,30/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,420 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок. Стартовавшая на межбанке коррекция долларовых цен предопределила нисходящий тренд и на рынке наличных Днепра. Здешние дилеры старались не «перегнуть палку» чрезмерным дисконтированием и не потерять на этом обороты.

До полудня валютчики Днепра также сохраняли сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на настроения межбанка, клиентские предложения и в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью.

В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня, реагирую на ставший более активным принос.

Обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «твердую четверку», повторили
показатели предыдущей сессии.


Дата: 11 октября 2018 г. 16.25
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,00/28,03 UAH/USD (с утра 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню 27,98/28,03 UAH/USD)
€ 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню 32,25/32,40-45 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики в дебюте торгов успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое поддерживалось заметным дисконтированием действующих цен. К подобным операциям киевлян склонял обострившийся в городе дефицит гривни.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,98/28,03 UAH/USD, евро – 32,25/32,40-45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».

После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры констатировали проблемы с клиентским «приносом» валюты. Это заставило местных дилеров приподнять более значимые биды на пару копеек. Рынок снова выровнялся в баланс спрос/предложение, который, как и ранее, не смог обеспечить прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от киевских дилеров-«неформалов» «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.

Дата: 11 октября 2018 г. 17.01

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,00/28,06 UAH/USD (с утра - 28,05/28,12 UAH/USD, к полудню – 28,05/28,10 UAH/USD)
€ – 32,40/32,52 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,60 UAH/EUR, к полудню – 32,45/32,60 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания оптового клиентского «приноса».

В период до полудня на рынке города наметилась динамичная смена настроения: преобладавшие клиентские офера из-за проблем с «приносом» начали трансформироваться в относительное равновесие покупок и продаж.

По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне открытия: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание оптового «приноса» сменилось относительным равновесием покупок и продаж при некотором преобладании спроса и дефиците клиентских оферов валюты. Это стало главной причиной текущей ценовой политики в городе.

После обеда на рынке Запорожья снова вернулись клиентские офера, в конечном счете, выровняшие рынок в «полноценное» равновесие спроса и предложения.
При этом местные дилеры понизили действующие цены.

По итогам дня на рынке Запорожья сбалансированность спроса и предложения и «тройка» за обороты. Как и на предыдущей сессии.


Дата: 11 октября 2018 г. на 16.17

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,00/28,07 UAH/USD (с утра - 28,05/28,14 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,11 UAH/USD, к обеду - 28,00/28,09 UAH/USD)
€ – 32,33/32,47 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,57 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,53 UAH/EUR, к обеду - 32,32/32,48 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,420 UAH/RUB, к обеду - 0,415/0,420 UAH/RUB)

US

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:12

Чай
Новые тарифы на тепло могут быть установлены через месяц после повышения Кабинетом министров цены на газ для населения.

Об этом сообщила председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

"Как только будет новая цена газа от Кабмина, мы инициируем процедуру пересмотра тарифов на тепло и теплоснабжение. С учетом открытого обсуждения, через месяц, новые тарифы будут установлены", - сказала она.

Кривенко также отметила, что если правительство, к примеру, примет решение о повышении цены на газ в октябре, то обсуждение вопроса о повышении тарифов на тепло пройдет в ноябре и они будут установлены с 1 декабря.

Соответственно, счета за услуги предоставленные в декабре текущего года, будут выставлены в январе 2019-го.

Напомним, Кабмин сохранил действующую цену на газ для населения до 18 октября. Правительство намерено обсудить целесообразность повышения тарифов на газ и отопление для населения на 40% - как выполнение условия продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Цены на электроэнергию для населения не будут поднимать до июля 2019 года.

https://lb.ua/economics/2018/10/11/409723_tarifi_teplo_povisit_cherez.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:18

Адекватный Харьков уже спустил продажу доллара до 06.
Минус 11 копеек за день - не слабо так.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:19

  Корнеев написав:
  crazymod написав:
  Корнеев написав:Та шо пісать , дєнєг нєт, всє вложени в нєліквід па 28.38.Но ми дєржимся ...


Я последний раз брал по 27,85, так что пока еще в плюсах.
Заметил, кстати, что вроде внутренний рынок стал слегка более адекватным.
Раньше при падении индекса доллара в миру, гривня часто наоборот падала по отношению к доллару. То есть театр абсурда был полным. А теперь временами (как сейчас) синхрон.
Евро уже почти 1,16.

Ееее, а чому абсурд? Індекс долара росте - валюти країн що розвиваються падають.Що не так?


прочтите внимательно
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:34

Re: Валютный рынок в контексте

Настолько никчемною никчемность никогда не была в своей никчемной жизни.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:12

Re: Валютный рынок в контексте

  portoz написав:Есть мнение, что декабря января подрастем до 29,6-29,9 затем февраль март 1,5-2 грн вниз а с лета до конца 2019 года растем до 33
Я тоже рассчитываю на январьский пик и приход серъёзных дядь с баулами непотриба,а вместе с ними побегут сливаться и другие и поедем в долины до лета! А вот если победит тимошенко,то вполне можем увидеть 40 в следующем году! Ведь как всегда всё сваливается на папередников!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:22

  bub-har написав: А вот если победит тимошенко


Сплюньте три раза. Не дай Бог!
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:23

Кто-то владеет подробностями этого события?

Служба Безопасности Украины проводит обыски в ряде компаний, работающих на фондовом рынке Служба Безопасности Украины проводит обыски и выимку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке. Данную информацию StockWorld подтвердили сразу несколько источников. По их данным, обыски и выимка документов проводятся в таких компаниях как "Арт-Капитал", "УНИВЕР", Фондовая биржа ПФТС и Украинская Биржа.

По данным источников, указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так званого "группового отчета" (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств), которые направлены на "маскировку" незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.



https://www.stockworld.com.ua/ru/news/s ... h-kompanii
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:50

  zРадио написав:Кто-то владеет подробностями этого события?

Служба Безопасности Украины проводит обыски в ряде компаний, работающих на фондовом рынке Служба Безопасности Украины проводит обыски и выимку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке. Данную информацию StockWorld подтвердили сразу несколько источников. По их данным, обыски и выимка документов проводятся в таких компаниях как "Арт-Капитал", "УНИВЕР", Фондовая биржа ПФТС и Украинская Биржа.

По данным источников, указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так званого "группового отчета" (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств), которые направлены на "маскировку" незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.



https://www.stockworld.com.ua/ru/news/s ... h-kompanii


Звсегдатаи другой, более профильной ветки.

US
дядя Caша
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