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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6466646764686469

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:29

  sryvkin написав:дядя Caша
Что такого концептуальнозначимого в отметке 28.00 ? :)


28 - просто круглое число, без копеек. Удобное для границы движения.
И несколько недель было полное ощущение, что НБУ ниже не пустит, выкупая на подходжах.
Причем в это поверили практически все.
И от этого строили свою тактику.
И вот сегодня продавили.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:32

  Сибарит написав:
  crazymod написав:Если НБУ даст продавить 28, начнется панический слив.

Уже продавили.
Был достаточно серьезный слив в начале недели, когда продавали, надеясь на высокий курс из-за выходного в США. При этом многие покупатели воздержались от выхода на рынок в эти дни. Большого навеса быть не должно. Все таки определяющую роль на рынке играют не мелкие хомяки-спекулянты.
Рынок неплохо отыграл рассинхрон выходных, сохраняя относительный баланс. Интервенции НБУ, похоже, были минимальными и в непривычном для такой ситуации направлении.
Обращает на себя внимание тот факт, что позавчера банки массово разместили гривну на овернайтах, а вчера почти всю оставили на счетах. Даже еще и за кредитами овернайт в НБУ сходили. Возникает вопрос, куда эта гривна пойдет дальше?
  Captain Obvious написав:Ну что, идем в этом театре абсурда на 27писят?

Мы же не в магазине, где нет сдачи, чтобы так увлекаться круглыми числами :)
Если смотреть не на абсолютные величины, а на изменение курса, мы увидим весьма скромные движения, которые не покажутся абсурдными. Впрочем, уже пора качнуться и в другую сторону. Скучно долго идти в одном направлении.



А давайте в пятницу постоим на месте...Перед тем, как качнуться в другую сторону.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:37

  crazymod написав:
  sryvkin написав:дядя Caша
Что такого концептуальнозначимого в отметке 28.00 ? :)


28 - просто круглое число, без копеек. Удобное для границы движения.
И несколько недель было полное ощущение, что НБУ ниже не пустит, выкупая на подходжах.
Причем в это поверили практически все.
И от этого строили свою тактику.
И вот сегодня продавили.


Концептуальная значимость курса 28 UAH/USD была видна безоружным глазом по итогам торгов среды - 28,0029 по средневзвешенному курсу.
А в четверг Папа дал добро: "пробивайте вниз". Причем, после обеда импортеры, скупавшие доллар накануне, на МБ не были видны. Очевидно, пытались кусать свои локти. Судя по всему, потопчемся чуть ниже 28-ми на торгах 12-го.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:23

  ЛАД написав:Как-то наблюдается лёгкая паника, на форуме заговорили уже о 27,50 и ниже. :D
На паралл. ветке писал ещё в субботу:
Обратите внимание на график прошлого года.
Курс падал с 26,80 05.10.2017 до 26,42 19.10, затем 26,96 06.11 и опять упал до 26,49 22.11. И уже после этого начался стабильный и достаточно быстрый рост. Т.е. было 2 относительно глубоких падения
Вполне вероятно повторение такого и в этом году.
Правда, сегодняшние уровни заметно выше.

Вилами по воді, шо то конкретное можеш предсказать? :|
или токо -постфактум? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 11 жов, 2018 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:25

  ЛАД написав:Как-то наблюдается лёгкая паника
Вполне вероятно повторение такого и в этом году.
Правда, сегодняшние уровни заметно выше.


А на сколько процентов в этом году выше?
На 10-20-30?
Судя по тому,что вы притащили на ветку за прошедший год,то не заметно должно быть выше,а уже мировое сообщество и все мы должны были забыть,что была такая валюта как гривна из Украины :mrgreen:

Но красиво зелень под лёд,ой простите под 28 занырнула,действительно у многих начали сдавать нервы,ведь надо брать по любой цене всегда,когда-то отобьёшься,главное брать,не важно ПА ЧЁМ)))
Гривнедефицит на на нале,движение на 27.80 видится очень вероятным,налик готов,слово за МБ и ПАПой :idea:
somilitark
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