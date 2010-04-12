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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:29
sryvkin написав:дядя Caша
Что такого концептуальнозначимого в отметке 28.00 ?
28 - просто круглое число, без копеек. Удобное для границы движения.
И несколько недель было полное ощущение, что НБУ ниже не пустит, выкупая на подходжах.
Причем в это поверили практически все.
И от этого строили свою тактику.
И вот сегодня продавили.
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crazymod
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Додано: Чет 11 жов, 2018 17:32
Сибарит написав: crazymod написав:
Если НБУ даст продавить 28, начнется панический слив.
Уже продавили.
Был достаточно серьезный слив в начале недели, когда продавали, надеясь на высокий курс из-за выходного в США. При этом многие покупатели воздержались от выхода на рынок в эти дни. Большого навеса быть не должно. Все таки определяющую роль на рынке играют не мелкие хомяки-спекулянты.
Рынок неплохо отыграл рассинхрон выходных, сохраняя относительный баланс. Интервенции НБУ, похоже, были минимальными и в непривычном для такой ситуации направлении.
Обращает на себя внимание тот факт, что позавчера банки массово разместили гривну на овернайтах, а вчера почти всю оставили на счетах. Даже еще и за кредитами овернайт в НБУ сходили. Возникает вопрос, куда эта гривна пойдет дальше?
Captain Obvious написав:
Ну что, идем в этом театре абсурда на 27писят?
Мы же не в магазине, где нет сдачи, чтобы так увлекаться круглыми числами
Если смотреть не на абсолютные величины, а на изменение курса, мы увидим весьма скромные движения, которые не покажутся абсурдными. Впрочем, уже пора качнуться и в другую сторону. Скучно долго идти в одном направлении.
А давайте в пятницу постоим на месте...Перед тем, как качнуться в другую сторону.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 17:37
Концептуальная значимость курса 28 UAH/USD была видна безоружным глазом по итогам торгов среды - 28,0029 по средневзвешенному курсу.
crazymod написав: sryvkin написав:дядя Caша
Что такого концептуальнозначимого в отметке 28.00 ?
28 - просто круглое число, без копеек. Удобное для границы движения.
И несколько недель было полное ощущение, что НБУ ниже не пустит, выкупая на подходжах.
Причем в это поверили практически все.
И от этого строили свою тактику.
И вот сегодня продавили.
А в четверг Папа дал добро: "пробивайте вниз". Причем, после обеда импортеры, скупавшие доллар накануне, на МБ не были видны. Очевидно, пытались кусать свои локти. Судя по всему, потопчемся чуть ниже 28-ми на торгах 12-го.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:23
ЛАД написав:
Как-то наблюдается лёгкая паника, на форуме заговорили уже о 27,50 и ниже.
На паралл. ветке писал ещё в субботу:Обратите внимание на график прошлого года.
Курс падал с 26,80 05.10.2017
до 26,42 19.10
, затем 26,96 06.11
и опять упал до 26,49 22.11
. И уже после этого начался стабильный и достаточно быстрый рост. Т.е. было 2 относительно глубоких падения
Вполне вероятно повторение такого и в этом году.
Правда, сегодняшние уровни заметно выше.
Вилами по воді, шо то конкретное можеш предсказать?
или токо -постфактум?
Востаннє редагувалось Vadim V
в Чет 11 жов, 2018 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:25
ЛАД написав:
Как-то наблюдается лёгкая паника
Вполне вероятно повторение такого и в этом году.Правда, сегодняшние уровни заметно выше.
А на сколько процентов в этом году выше?
На 10-20-30?
Судя по тому,что вы притащили на ветку за прошедший год,то не заметно должно быть выше,а уже мировое сообщество и все мы должны были забыть,что была такая валюта как гривна из Украины
Но красиво зелень под лёд,ой простите под 28 занырнула,действительно у многих начали сдавать нервы,ведь надо брать по любой цене всегда,когда-то отобьёшься,главное брать,не важно ПА ЧЁМ)))
Гривнедефицит на на нале,движение на 27.80 видится очень вероятным,налик готов,слово за МБ и ПАПой
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