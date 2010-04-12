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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:57
Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 (пудрят мозги) потом дно 25,95 и 26.** (шайка лейка), и на моменте 28,**.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Aqaz123
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Додано: Чет 11 жов, 2018 21:00
дядя Caша написав:
Рискнем предположить «окончательную» стабилизацию безналичного «американца» на пятничной сессии в преддверии длинных выходных.
US
В субботу вариант заскочить в вагон для тех, кто не верит в дальнейший укрепляж. В воскресенье опты стабильно повышают цену продажи на пару копеек по сравнению с субботой. Ну то таке. Верящие в укрепляж могут продолжать пить кофе в вокзальном буфете.
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crazymod
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Додано: Чет 11 жов, 2018 21:12
crazymod написав: дядя Caша написав:
Рискнем предположить «окончательную» стабилизацию безналичного «американца» на пятничной сессии в преддверии длинных выходных.
US
В субботу вариант заскочить в вагон для тех, кто не верит в дальнейший укрепляж. В воскресенье опты стабильно повышают цену продажи на пару копеек по сравнению с субботой. Ну то таке. Верящие в укрепляж могут продолжать пить кофе в вокзальном буфете.
Я уже читал одного блогера , который клялся в 29гр. минимум за доллар , а потом ссылался на крокодилов (в простонародье употреблял "крэк") и клял депутатов.
..сегодня с часами и шагомером метался по любимому маршруту .
Результат ...за полтора часа напряженной ходьбы 8 км.,мокрая насквозь футболка и потный лобик.
Вы , наверняка ОЧЕНЬ сильный !
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холява
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Додано: Чет 11 жов, 2018 21:21
Золото пошло на 1300 ?
Gold +2,32% - 1221,65
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 11 жов, 2018 21:29
холява написав:
Я уже читал одного блогера , который клялся в 29гр. минимум за доллар , а потом ссылался на крокодилов (в простонародье употреблял "крэк") и клял депутатов.
..сегодня с часами и шагомером метался по любимому маршруту .
Результат ...за полтора часа напряженной ходьбы 8 км.,мокрая насквозь футболка и потный лобик.
Вы , наверняка ОЧЕНЬ сильный !
Видимо, в силу специфики работы Вы выбирате своеобразных блогеров. Я вот никогда не даю никаких прогнозов. Да просто потому, что не умею. И не верю чужим.
А поводу ходьбы странный вывод. Я-то 25 км проходил в день часов за 8. А это обычный темп ходьбы, с остановками и т.д. А за полтора часа и я больше 8 не пройду.
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crazymod
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Додано: Чет 11 жов, 2018 21:29
дядя Caша
Дядько Сашко, зауважте, як золото підскочило
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Ihor Pavlovycz
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Додано: Чет 11 жов, 2018 21:37
ДС мне вот сегодня утром приснилось что я мышь съел. Как думаешь есть тут скрытый смысл к курсу гривны?
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Чет 11 жов, 2018 21:38
ребе Нок написав:ДС
мне вот сегодня утром приснилось что я мышь съел. Как думаешь есть тут скрытый смысл к курсу гривны?
Прямой. Курс станет таким, что придется мышей жрать. А мне вот Мальдивы приснились.
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crazymod
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Додано: Чет 11 жов, 2018 21:45
ребе Нок
Не блював?
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Ihor Pavlovycz
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