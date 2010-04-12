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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6467646864696470

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:57

Re: Валютный рынок в контексте

Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 (пудрят мозги) потом дно 25,95 и 26.** (шайка лейка), и на моменте 28,**.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:00

  дядя Caша написав:
Рискнем предположить «окончательную» стабилизацию безналичного «американца» на пятничной сессии в преддверии длинных выходных.
US



В субботу вариант заскочить в вагон для тех, кто не верит в дальнейший укрепляж. В воскресенье опты стабильно повышают цену продажи на пару копеек по сравнению с субботой. Ну то таке. Верящие в укрепляж могут продолжать пить кофе в вокзальном буфете.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:12

  crazymod написав:
  дядя Caша написав:
Рискнем предположить «окончательную» стабилизацию безналичного «американца» на пятничной сессии в преддверии длинных выходных.
US



В субботу вариант заскочить в вагон для тех, кто не верит в дальнейший укрепляж. В воскресенье опты стабильно повышают цену продажи на пару копеек по сравнению с субботой. Ну то таке. Верящие в укрепляж могут продолжать пить кофе в вокзальном буфете.



Я уже читал одного блогера , который клялся в 29гр. минимум за доллар , а потом ссылался на крокодилов (в простонародье употреблял "крэк") и клял депутатов.

..сегодня с часами и шагомером метался по любимому маршруту .
Результат ...за полтора часа напряженной ходьбы 8 км.,мокрая насквозь футболка и потный лобик.
Вы , наверняка ОЧЕНЬ сильный !
холява
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:21

Золото пошло на 1300 ?

Gold +2,32% - 1221,65
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:29

  холява написав:Я уже читал одного блогера , который клялся в 29гр. минимум за доллар , а потом ссылался на крокодилов (в простонародье употреблял "крэк") и клял депутатов.

..сегодня с часами и шагомером метался по любимому маршруту .
Результат ...за полтора часа напряженной ходьбы 8 км.,мокрая насквозь футболка и потный лобик.
Вы , наверняка ОЧЕНЬ сильный !


Видимо, в силу специфики работы Вы выбирате своеобразных блогеров. Я вот никогда не даю никаких прогнозов. Да просто потому, что не умею. И не верю чужим.
А поводу ходьбы странный вывод. Я-то 25 км проходил в день часов за 8. А это обычный темп ходьбы, с остановками и т.д. А за полтора часа и я больше 8 не пройду.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:29

Доброго вечора європатріотам

дядя Caша
Дядько Сашко, зауважте, як золото підскочило
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:37

ДС мне вот сегодня утром приснилось что я мышь съел. Как думаешь есть тут скрытый смысл к курсу гривны?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:38

  ребе Нок написав:ДС мне вот сегодня утром приснилось что я мышь съел. Как думаешь есть тут скрытый смысл к курсу гривны?


Прямой. Курс станет таким, что придется мышей жрать. А мне вот Мальдивы приснились.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:45

ребе Нок
Не блював?
Ihor Pavlovycz
 
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  #<1 ... 6467646864696470
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