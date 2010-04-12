ребе Нок написав:Ihor Pavlovycz ну вообщето мне ее в ресторане на белоснежной тарелке принес официант. Зажаренная на гриле со специями до правильной корочки и никакой шерсти, лишь лапки слегка пригорели. Тушка лежала посредине тарелки а поперек ее была проведена черта томатным соусом, таким образом композиция казалось толи плюс толи крест. Съел я ее с удовольствием и проснулся. Простите за подробности.
ЛАД написав:Как-то наблюдается лёгкая паника, на форуме заговорили уже о 27,50 и ниже. На паралл. ветке писал ещё в субботу: Обратите внимание на график прошлого года. Курс падал с 26,80 05.10.2017 до 26,42 19.10, затем 26,96 06.11 и опять упал до 26,49 22.11. И уже после этого начался стабильный и достаточно быстрый рост. Т.е. было 2 относительно глубоких падения Вполне вероятно повторение такого и в этом году. Правда, сегодняшние уровни заметно выше.
Вилами по воді, шо то конкретное можешЬ предсказать? или токо -постфактум?
1. Мы с Вами свиней вместе не пасли и даже на брудершафт не пили. 2. Я крайне редко пишу прогнозы, т.к. а) любые прогнозы это именно прогнозы, и они могут и не оправдаться, б) в последние годы на форуме стало слишком много злобы и злобствований по отношению к тем, чьи прогнозы не оправдались. Хотя я в этом году высказывал некоторые мнения, кот. оправдались. Ещё где-то в конце апреля или начале мая я писал, что минимумы курса мы уже увидели. Некоторые меня клеймили, но оказалось, что я был прав. Никто из "критиков" не извинился. Я писал о том, что рост в этом году может начаться раньше. Так и произошло. Те же "некоторые" удивлялись и впадали в истерику. 3. Если Вам нужны точные цифры, то это не ко мне, я не Нострадамус. Да и никто Вам точные цифры не назовёт, разве что господь бог (кот., по-моему, не существует ). 4. При чём тут "Вилами по воді" не понял. А Вы сами поняли? 5. Очень хотелось бы видеть на форуме больше доброжелательности и желания понять друг друга. Не берусь судить об экономич. знаниях моих критиков (кстати, в который раз - не считаю себя большим знатоком экономики и, тем более, "гуру"), но сделать из моих постов вывод, что "мировое сообщество и все мы должны были забыть,что была такая валюта как гривна", можно только при повышенной истеричности. Это, во-первых, не лучшая черта для мужчины, во-вторых, мешает адекватно воспринимать объективную реальность.
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Den написав:Судя по всему спустя 10 лет начался новый кризис 2018 .Гривну конечно он не коснётся (итого получим 50-60 по гривне по аналогии с прошлыми кризисами).. Но уже после выборов...PS ПОследних 2 года доходы от бизнеса росли пордка 50 % по году в итоге вышли на уровень 2008 года (супер жырные года) .. Зп догнало и перегнало в уе 2013 год .. Так что рынок явно перегрет ( Не путать с большими зп в Польше и т.д (там экономика другая и инвестиции) )... С/х супер держава ещё не делала ни одну страну богатой ...
Во многом согласен с Вами. Но оценка текущего состояния у Вас, по-моему, избыточно оптимистична. Я рад, что Ваш бизнес так успешно рос, но не стоит распространять это на всех других. Далеко не все сумели выйти на докризисный уровень. Да и зарплаты в у.е. на уровень 2013 у большинства не вышли. Пока что ср. зарплата по Украине примерно 9000:28 = 320 долл., а в 2013 3270:8 = 410 долл.
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ЛАД написав:Хотя я в этом году высказывал некоторые мнения, кот. оправдались. Ещё где-то в конце апреля или начале мая я писал, что минимумы курса мы уже увидели. Некоторые меня клеймили, но оказалось, что я был прав. Никто из "критиков" не извинился. Я писал о том, что рост в этом году может начаться раньше. Так и произошло. Те же "некоторые" удивлялись и впадали в истерику.
а ссылки на эти ваши "прогнозы" можно увидеть? поверьте, критики будут в восторге и сразу бросятся извиняться. ведь согласитесь, из тысяч ваших бредовых сообщений сложно выбрать те самые 25, где вы пытались угадать минимум курса или иные многие, где вещали про досрочный рост.
Сегодня с утра много писали об обвале на рынках акций. Довольно информативная статья https://kurs.com.ua/novost/84467-obval-na-uoll-strit-investori-sbrasivajut-i-akcii-i-dollari/ (информативная в смысле о разных акциях). На последний абзац внимание можно не обращать, т.к. первоисточник российский https://www.vestifinance.ru/articles/108335/print. Вечная песня о "конце доллара". Но паниковать, мне кажется, пока рано. Падение сильное, но не уникальное. Что касается шанхайского SSEK, то он падает с начала года. 29.01.2018 он дошёл до 3590, сегодня - 2583, т.е упал уже на 28%. Падение 6-8 февр. было значительно больше. Другие индексы упали сильно, но пока что не вышли за рамки своих долгосрочных трендов. Цитата из первой ссылки:
Возможно, мы действительно увидим обвал американского рынка вместе с обвалом доллара, но нельзя исключать, что это всего лишь временные манипуляции крупных игроков, которые уже далеко не первый раз проворачивают подобный трюк.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T