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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6468646964706471 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 916 1. Нет сбережений в валюте 10% 90 2. до 20% 5% 46 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 586 Всього голосів : 916 Додано: Чет 11 жов, 2018 22:27 ребе Нок написав: Ihor Pavlovycz ну вообщето мне ее в ресторане на белоснежной тарелке принес официант. Зажаренная на гриле со специями до правильной корочки и никакой шерсти, лишь лапки слегка пригорели. Тушка лежала посредине тарелки а поперек ее была проведена черта томатным соусом, таким образом композиция казалось толи плюс толи крест. Съел я ее с удовольствием и проснулся.

Простите за подробности. ну вообщето мне ее в ресторане на белоснежной тарелке принес официант. Зажаренная на гриле со специями до правильной корочки и никакой шерсти, лишь лапки слегка пригорели. Тушка лежала посредине тарелки а поперек ее была проведена черта томатным соусом, таким образом композиция казалось толи плюс толи крест. Съел я ее с удовольствием и проснулся.Простите за подробности.



Ну это совсем другое дело. Гривна укрепится. Ну это совсем другое дело. Гривна укрепится. crazymod Повідомлень: 337 З нами з: 17.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 жов, 2018 22:43 Vadim V написав: ЛАД написав: Как-то наблюдается лёгкая паника, на форуме заговорили уже о 27,50 и ниже.

На паралл. ветке писал ещё в субботу:

Обратите внимание на график прошлого года.

Курс падал с 26,80 05.10.2017 до 26,42 19.10 , затем 26,96 06.11 и опять упал до 26,49 22.11 . И уже после этого начался стабильный и достаточно быстрый рост. Т.е. было 2 относительно глубоких падения

Вполне вероятно повторение такого и в этом году.

Правда, сегодняшние уровни заметно выше. Как-то наблюдается лёгкая паника, на форуме заговорили уже о 27,50 и ниже.На паралл. ветке писал ещё в субботу:Курс падал с 26,80до 26,42, затем 26,96и опять упал до 26,49. И уже после этого начался стабильный и достаточно быстрый рост. Т.е. было 2 относительно глубоких паденияВполне вероятно повторение такого и в этом году.Правда, сегодняшние уровни заметно выше.

Вилами по воді, шо то конкретное можеш Ь предсказать?

или токо -постфактум? Вилами по воді, шо то конкретное можешпредсказать?или токо -постфактум?

1. Мы с Вами свиней вместе не пасли и даже на брудершафт не пили.

2. Я крайне редко пишу прогнозы, т.к.

а) любые прогнозы это именно прогнозы, и они могут и не оправдаться,

б) в последние годы на форуме стало слишком много злобы и злобствований по отношению к тем, чьи прогнозы не оправдались.

Хотя я в этом году высказывал некоторые мнения, кот. оправдались.

Ещё где-то в конце апреля или начале мая я писал, что минимумы курса мы уже увидели. Некоторые меня клеймили, но оказалось, что я был прав. Никто из "критиков" не извинился.

Я писал о том, что рост в этом году может начаться раньше. Так и произошло. Те же "некоторые" удивлялись и впадали в истерику.

3. Если Вам нужны точные цифры, то это не ко мне, я не Нострадамус. Да и никто Вам точные цифры не назовёт, разве что господь бог (кот., по-моему, не существует ).

4. При чём тут "Вилами по воді" не понял. А Вы сами поняли?

5. Очень хотелось бы видеть на форуме больше доброжелательности и желания понять друг друга.

Не берусь судить об экономич. знаниях моих критиков (кстати, в который раз - не считаю себя большим знатоком экономики и, тем более, "гуру"), но сделать из моих постов вывод, что "мировое сообщество и все мы должны были забыть,что была такая валюта как гривна", можно только при повышенной истеричности. Это, во-первых, не лучшая черта для мужчины, во-вторых, мешает адекватно воспринимать объективную реальность. 1. Мы с Вами свиней вместе не пасли и даже на брудершафт не пили.2. Я крайне редко пишу прогнозы, т.к.а) любые прогнозы это именно прогнозы, и они могут и не оправдаться,б) в последние годы на форуме стало слишком много злобы и злобствований по отношению к тем, чьи прогнозы не оправдались.Хотя я в этом году высказывал некоторые мнения, кот. оправдались.Ещё где-то в конце апреля или начале мая я писал, что минимумы курса мы уже увидели. Некоторые меня клеймили, но оказалось, что я был прав. Никто из "критиков" не извинился.Я писал о том, что рост в этом году может начаться раньше. Так и произошло. Те же "некоторые" удивлялись и впадали в истерику.3. Если Вам нужны точные цифры, то это не ко мне, я не Нострадамус. Да и никто Вам точные цифры не назовёт, разве что господь бог (кот., по-моему, не существует).4. При чём тут "Вилами по воді" не понял. А Вы сами поняли?5. Очень хотелось бы видеть на форуме больше доброжелательности и желания понять друг друга.Не берусь судить об экономич. знаниях моих критиков (кстати, в который раз - не считаю себя большим знатоком экономики и, тем более, "гуру"), но сделать из моих постов вывод, что "мировое сообщество и все мы должны были забыть,что была такая валюта как гривна", можно только при повышенной истеричности. Это, во-первых, не лучшая черта для мужчины, во-вторых, мешает адекватно воспринимать объективную реальность. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10545 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3284 раз. Подякували: 3109 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 жов, 2018 23:05 Den написав: Судя по всему спустя 10 лет начался новый кризис 2018 .Гривну конечно он не коснётся (итого получим 50-60 по гривне по аналогии с прошлыми кризисами).. Но уже после выборов...PS ПОследних 2 года доходы от бизнеса росли пордка 50 % по году в итоге вышли на уровень 2008 года (супер жырные года) .. Зп догнало и перегнало в уе 2013 год .. Так что рынок явно перегрет ( Не путать с большими зп в Польше и т.д (там экономика другая и инвестиции) )... С/х супер держава ещё не делала ни одну страну богатой ... Судя по всему спустя 10 лет начался новый кризис 2018.Гривну конечно он не коснётся (итого получим 50-60 по гривне по аналогии с прошлыми кризисами).. Но уже после выборов...PS ПОследних 2 года доходы от бизнеса росли пордка 50 % по году в итоге вышли на уровень 2008 года (супер жырные года) .. Зп догнало и перегнало в уе 2013 год .. Так что рынок явно перегрет ( Не путать с большими зп в Польше и т.д (там экономика другая и инвестиции) )... С/х супер держава ещё не делала ни одну страну богатой ...

Во многом согласен с Вами. Но оценка текущего состояния у Вас, по-моему, избыточно оптимистична. Я рад, что Ваш бизнес так успешно рос, но не стоит распространять это на всех других. Далеко не все сумели выйти на докризисный уровень. Да и зарплаты в у.е. на уровень 2013 у большинства не вышли. Пока что ср. зарплата по Украине примерно 9000:28 = 320 долл., а в 2013 3270:8 = 410 долл. Во многом согласен с Вами. Но оценка текущего состояния у Вас, по-моему, избыточно оптимистична. Я рад, что Ваш бизнес так успешно рос, но не стоит распространять это на всех других. Далеко не все сумели выйти на докризисный уровень. Да и зарплаты в у.е. на уровень 2013 у большинства не вышли. Пока что ср. зарплата по Украине примерно 9000:28 = 320 долл., а в 2013 3270:8 = 410 долл. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10545 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3284 раз. Подякували: 3109 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 жов, 2018 23:40 ЛАД написав: Хотя я в этом году высказывал некоторые мнения, кот. оправдались.

Ещё где-то в конце апреля или начале мая я писал, что минимумы курса мы уже увидели. Некоторые меня клеймили, но оказалось, что я был прав. Никто из "критиков" не извинился.

Я писал о том, что рост в этом году может начаться раньше. Так и произошло. Те же "некоторые" удивлялись и впадали в истерику. Хотя я в этом году высказывал некоторые мнения, кот. оправдались.Ещё где-то в конце апреля или начале мая я писал, что минимумы курса мы уже увидели. Некоторые меня клеймили, но оказалось, что я был прав. Никто из "критиков" не извинился.Я писал о том, что рост в этом году может начаться раньше. Так и произошло. Те же "некоторые" удивлялись и впадали в истерику.

а ссылки на эти ваши "прогнозы" можно увидеть?

поверьте, критики будут в восторге и сразу бросятся извиняться.

ведь согласитесь, из тысяч ваших бредовых сообщений сложно выбрать те самые 25, где вы пытались угадать минимум курса или иные многие, где вещали про досрочный рост. а ссылки на эти ваши "прогнозы" можно увидеть?поверьте, критики будут в восторге и сразу бросятся извиняться.ведь согласитесь, из тысяч ваших бредовых сообщений сложно выбрать те самые 25, где вы пытались угадать минимум курса или иные многие, где вещали про досрочный рост. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13185 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1761 раз. Подякували: 3671 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 жов, 2018 23:44

Довольно информативная статья https://kurs.com.ua/novost/84467-obval-na-uoll-strit-investori-sbrasivajut-i-akcii-i-dollari/ (информативная в смысле о разных акциях). На последний абзац внимание можно не обращать, т.к. первоисточник российский https://www.vestifinance.ru/articles/108335/print . Вечная песня о "конце доллара".

Но паниковать, мне кажется, пока рано.

Падение сильное, но не уникальное. Что касается шанхайского SSEK, то он падает с начала года. 29.01.2018 он дошёл до 3590, сегодня - 2583, т.е упал уже на 28%. Падение 6-8 февр. было значительно больше.

Другие индексы упали сильно, но пока что не вышли за рамки своих долгосрочных трендов.

Цитата из первой ссылки:

Возможно, мы действительно увидим обвал американского рынка вместе с обвалом доллара, но нельзя исключать, что это всего лишь временные манипуляции крупных игроков, которые уже далеко не первый раз проворачивают подобный трюк. Сегодня с утра много писали об обвале на рынках акций.Довольно информативная статья(информативная в смысле о разных акциях). На последний абзац внимание можно не обращать, т.к. первоисточник российский. Вечная песня о "конце доллара".Но паниковать, мне кажется,рано.Падение сильное, но не уникальное. Что касается шанхайского SSEK, то он падает с начала года. 29.01.2018 он дошёл до 3590, сегодня - 2583, т.е упал уже на 28%. Падение 6-8 февр. было значительно больше.Другие индексы упали сильно, но пока что не вышли за рамки своих долгосрочных трендов.Цитата из первой ссылки: Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10545 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3284 раз. Подякували: 3109 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 жов, 2018 23:56 Yuri_T

Если хотите, поищите. Мне лень тратить время ради того, чтобы ублажить Вас.

Кстати, хотелось бы увидеть Ваши "небредовые сообщения" на этой ветке по теме , кроме "признаний в любви" ко мне. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10545 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3284 раз. Подякували: 3109 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 6468646964706471 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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