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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6469647064716472>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:27

  ребе Нок написав:Ihor Pavlovycz ну вообщето мне ее в ресторане на белоснежной тарелке принес официант. Зажаренная на гриле со специями до правильной корочки и никакой шерсти, лишь лапки слегка пригорели. Тушка лежала посредине тарелки а поперек ее была проведена черта томатным соусом, таким образом композиция казалось толи плюс толи крест. Съел я ее с удовольствием и проснулся.
Простите за подробности.


Ну это совсем другое дело. Гривна укрепится.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:43

  Vadim V написав:
  ЛАД написав:Как-то наблюдается лёгкая паника, на форуме заговорили уже о 27,50 и ниже. :D
На паралл. ветке писал ещё в субботу:
Обратите внимание на график прошлого года.
Курс падал с 26,80 05.10.2017 до 26,42 19.10, затем 26,96 06.11 и опять упал до 26,49 22.11. И уже после этого начался стабильный и достаточно быстрый рост. Т.е. было 2 относительно глубоких падения
Вполне вероятно повторение такого и в этом году.
Правда, сегодняшние уровни заметно выше.

Вилами по воді, шо то конкретное можешЬ предсказать? :|
или токо -постфактум? :mrgreen:

1. Мы с Вами свиней вместе не пасли и даже на брудершафт не пили.
2. Я крайне редко пишу прогнозы, т.к.
а) любые прогнозы это именно прогнозы, и они могут и не оправдаться,
б) в последние годы на форуме стало слишком много злобы и злобствований по отношению к тем, чьи прогнозы не оправдались.
Хотя я в этом году высказывал некоторые мнения, кот. оправдались.
Ещё где-то в конце апреля или начале мая я писал, что минимумы курса мы уже увидели. Некоторые меня клеймили, но оказалось, что я был прав. Никто из "критиков" не извинился.
Я писал о том, что рост в этом году может начаться раньше. Так и произошло. Те же "некоторые" удивлялись и впадали в истерику.
3. Если Вам нужны точные цифры, то это не ко мне, я не Нострадамус. Да и никто Вам точные цифры не назовёт, разве что господь бог (кот., по-моему, не существует :) ).
4. При чём тут "Вилами по воді" не понял. А Вы сами поняли?
5. Очень хотелось бы видеть на форуме больше доброжелательности и желания понять друг друга.
Не берусь судить об экономич. знаниях моих критиков (кстати, в который раз - не считаю себя большим знатоком экономики и, тем более, "гуру"), но сделать из моих постов вывод, что "мировое сообщество и все мы должны были забыть,что была такая валюта как гривна", можно только при повышенной истеричности. Это, во-первых, не лучшая черта для мужчины, во-вторых, мешает адекватно воспринимать объективную реальность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 23:05

  Den написав:Судя по всему спустя 10 лет начался новый кризис 2018 :) .Гривну конечно он не коснётся (итого получим 50-60 по гривне по аналогии с прошлыми кризисами).. Но уже после выборов...PS ПОследних 2 года доходы от бизнеса росли пордка 50 % по году в итоге вышли на уровень 2008 года (супер жырные года) .. Зп догнало и перегнало в уе 2013 год .. Так что рынок явно перегрет ( Не путать с большими зп в Польше и т.д (там экономика другая и инвестиции) )... С/х супер держава ещё не делала ни одну страну богатой ...

Во многом согласен с Вами. Но оценка текущего состояния у Вас, по-моему, избыточно оптимистична. Я рад, что Ваш бизнес так успешно рос, но не стоит распространять это на всех других. Далеко не все сумели выйти на докризисный уровень. Да и зарплаты в у.е. на уровень 2013 у большинства не вышли. Пока что ср. зарплата по Украине примерно 9000:28 = 320 долл., а в 2013 3270:8 = 410 долл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 23:40

  ЛАД написав:Хотя я в этом году высказывал некоторые мнения, кот. оправдались.
Ещё где-то в конце апреля или начале мая я писал, что минимумы курса мы уже увидели. Некоторые меня клеймили, но оказалось, что я был прав. Никто из "критиков" не извинился.
Я писал о том, что рост в этом году может начаться раньше. Так и произошло. Те же "некоторые" удивлялись и впадали в истерику.

а ссылки на эти ваши "прогнозы" можно увидеть?
поверьте, критики будут в восторге и сразу бросятся извиняться.
ведь согласитесь, из тысяч ваших бредовых сообщений сложно выбрать те самые 25, где вы пытались угадать минимум курса или иные многие, где вещали про досрочный рост.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 23:44

Сегодня с утра много писали об обвале на рынках акций.
Довольно информативная статья https://kurs.com.ua/novost/84467-obval-na-uoll-strit-investori-sbrasivajut-i-akcii-i-dollari/ (информативная в смысле о разных акциях). На последний абзац внимание можно не обращать, т.к. первоисточник российский https://www.vestifinance.ru/articles/108335/print. Вечная песня о "конце доллара".
Но паниковать, мне кажется, пока рано.
Падение сильное, но не уникальное. Что касается шанхайского SSEK, то он падает с начала года. 29.01.2018 он дошёл до 3590, сегодня - 2583, т.е упал уже на 28%. Падение 6-8 февр. было значительно больше.
Другие индексы упали сильно, но пока что не вышли за рамки своих долгосрочных трендов.
Цитата из первой ссылки:
Возможно, мы действительно увидим обвал американского рынка вместе с обвалом доллара, но нельзя исключать, что это всего лишь временные манипуляции крупных игроков, которые уже далеко не первый раз проворачивают подобный трюк.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 23:56

Yuri_T
Если хотите, поищите. Мне лень тратить время ради того, чтобы ублажить Вас.
Кстати, хотелось бы увидеть Ваши "небредовые сообщения" на этой ветке по теме, кроме "признаний в любви" ко мне.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 05:49

  ЛАД написав:Yuri_T
Если хотите, поищите. Мне лень тратить время ради того, чтобы ублажить Вас.
Кстати, хотелось бы увидеть Ваши "небредовые сообщения" на этой ветке по теме, кроме "признаний в любви" ко мне.


В личке выясняйте ваши отношения, в личке. :mrgreen:
Не давайте повода для сплетен.
US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:21

Re: Валютный рынок в контексте

Ура, наконец-то пробили 28 хотя бы на МБ) Хотелось бы увидеть такое и на ЧР, но, учитывая пятницу, этого может сегодня и не случится...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:22

...як Вам мій прогноз? (а казали, що це не показник) - ага!

Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:15
... і таке буває!
аааа, чуть не забув! - цього тижня курс буде падати(на мою думку), - аргумент мені показав Ощад, - який завалений доларами!
- чому?
- бо завжди потрібно було замовляти наперед долари, коли закінчується депо...... - а тут, Я просто зайшов переоформити/розкидати на інші стовпці..... - ну і зняти частину при нагоді(якщо буде на моменті в касі) 300-500дол...... - а вони такі: "та в касі є, можна і всі забрати..." :shock: :shock: :shock:
Валютный рынок в контексте

Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:35
Captain Obvious написав:
Ну, шо там на межбанке?
28.25 увидим?


... не цього тижня :wink:
Валютный рынок в контексте
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:05

  Alex2006 написав:Ура, наконец-то пробили 28 хотя бы на МБ)

Я так розумію,сьогодні свято всеукраїнського масштабу:)))
Нарешті пробили 28 і тепер курс 27.99. :mrgreen:
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