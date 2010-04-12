Додано: Чет 11 жов, 2018 22:43

Vadim V написав: ЛАД написав: Как-то наблюдается лёгкая паника, на форуме заговорили уже о 27,50 и ниже.

На паралл. ветке писал ещё в субботу:

Обратите внимание на график прошлого года.

Курс падал с 26,80 05.10.2017 до 26,42 19.10 , затем 26,96 06.11 и опять упал до 26,49 22.11 . И уже после этого начался стабильный и достаточно быстрый рост. Т.е. было 2 относительно глубоких падения

Вполне вероятно повторение такого и в этом году.

Правда, сегодняшние уровни заметно выше. Как-то наблюдается лёгкая паника, на форуме заговорили уже о 27,50 и ниже.На паралл. ветке писал ещё в субботу:Курс падал с 26,80до 26,42, затем 26,96и опять упал до 26,49. И уже после этого начался стабильный и достаточно быстрый рост. Т.е. было 2 относительно глубоких паденияВполне вероятно повторение такого и в этом году.Правда, сегодняшние уровни заметно выше.

Вилами по воді, шо то конкретное можеш Ь предсказать?

или токо -постфактум? Вилами по воді, шо то конкретное можешпредсказать?или токо -постфактум?

1. Мы с Вами свиней вместе не пасли и даже на брудершафт не пили.2. Я крайне редко пишу прогнозы, т.к.а) любые прогнозы это именно прогнозы, и они могут и не оправдаться,б) в последние годы на форуме стало слишком много злобы и злобствований по отношению к тем, чьи прогнозы не оправдались.Хотя я в этом году высказывал некоторые мнения, кот. оправдались.Ещё где-то в конце апреля или начале мая я писал, что минимумы курса мы уже увидели. Некоторые меня клеймили, но оказалось, что я был прав. Никто из "критиков" не извинился.Я писал о том, что рост в этом году может начаться раньше. Так и произошло. Те же "некоторые" удивлялись и впадали в истерику.3. Если Вам нужны точные цифры, то это не ко мне, я не Нострадамус. Да и никто Вам точные цифры не назовёт, разве что господь бог (кот., по-моему, не существует).4. При чём тут "Вилами по воді" не понял. А Вы сами поняли?5. Очень хотелось бы видеть на форуме больше доброжелательности и желания понять друг друга.Не берусь судить об экономич. знаниях моих критиков (кстати, в который раз - не считаю себя большим знатоком экономики и, тем более, "гуру"), но сделать из моих постов вывод, что "мировое сообщество и все мы должны были забыть,что была такая валюта как гривна", можно только при повышенной истеричности. Это, во-первых, не лучшая черта для мужчины, во-вторых, мешает адекватно воспринимать объективную реальность.