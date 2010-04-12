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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6470647164726473>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:05

  ЛАД написав:
  Den написав:Судя по всему спустя 10 лет начался новый кризис 2018 :) .Гривну конечно он не коснётся (итого получим 50-60 по гривне по аналогии с прошлыми кризисами).. Но уже после выборов...PS ПОследних 2 года доходы от бизнеса росли пордка 50 % по году в итоге вышли на уровень 2008 года (супер жырные года) .. Зп догнало и перегнало в уе 2013 год .. Так что рынок явно перегрет ( Не путать с большими зп в Польше и т.д (там экономика другая и инвестиции) )... С/х супер держава ещё не делала ни одну страну богатой ...

Во многом согласен с Вами. Но оценка текущего состояния у Вас, по-моему, избыточно оптимистична. Я рад, что Ваш бизнес так успешно рос, но не стоит распространять это на всех других. Далеко не все сумели выйти на докризисный уровень. Да и зарплаты в у.е. на уровень 2013 у большинства не вышли. Пока что ср. зарплата по Украине примерно 9000:28 = 320 долл., а в 2013 3270:8 = 410 долл.

Так как у Дена не у всех получается ,в том числе и у меня , вернее у очень ограниченного колличества юриков .
п.с. Простой пример , в 2013 я сдавал трёшку в чешке за 400$ в этом году за 225$ . В новострое , первая сдача , еле сдал за 400 $ ,нету у людей денег...
п.п.с. ДС , извиняюсь за утренний офтоп , пока опт ещё не начал працювати.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:20

Re: Валютный рынок в контексте

Есть ли отложенные объективные факторы, позволяющие на следующей неделе вернуться курсу на 28.2*+?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:22

  Vadim V написав:Так как у Дена не у всех получается ,в том числе и у меня

Тоже не получается, доходы потихоньку растут, но проблема, что расходы растут опережающими темпами, такое чувство, что у моего дохода первый юношеский разряд по бегу, а у расхода звание Заслуженный мастер спорта. Причем расход такой обязательный, что от него сложно куда деться.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:30

  Captain Obvious написав:Есть ли отложенные объективные факторы, позволяющие на следующей неделе вернуться курсу на 28.2*+?

А почему бы и нет... Вы же верующий ... "В русалок верю, в домовых......"
З.Ы. А про Президента зря Вы так..!
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира.

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять выросшие с уровня 51 893,4 млн. грн. к отметке 52 512,4млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 11 октября по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 11 октября по спросу вырос на 40 пунктов, не изменившись по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1592, понизившись до $1,1590 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1588 на открытии торгов в Европе.

Дата: 12 октября 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,95/28,05 UAH/USD
€ – 32,23/32,48 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,423 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:06

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева понизились, обосновавшись на уровне 27,92/27,95 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:19

Заныриваем ниже, сбылась мечта Alexа 006-го.
Юнекс - 27,99 на продажу
по оптам Харькова минимум - 28,03
Душу греет взятое по 32,20 Евро.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:23

Re: Валютный рынок в контексте

Вітаю!
Дніпро опт 27,93-28,00
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:26

Re: Валютный рынок в контексте

А злотий по 7.30 записує мене в клуб самих розумних і хитрих форумчан ? :)
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:36

  Корнеев написав:А злотий по 7.30 записує мене в клуб самих розумних і хитрих форумчан ? :)


Однозначно нет (посмотрел график курса).
У меня, к примеру есть доллары по 4,85.
crazymod
 
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