Den написав:

ПОследних 2 года доходы от бизнеса росли пордка 50 % по году в итоге вышли на уровень 2008 года (супер жырные года) ..

Судя по всему спустя 10 лет начался новый кризис 2018.Гривну конечно он не коснётся (итого получим 50-60 по гривне по аналогии с прошлыми кризисами).. Но уже после выборов...PSЗп догнало и перегнало в уе 2013 год .. Так что рынок явно перегрет ( Не путать с большими зп в Польше и т.д (там экономика другая и инвестиции) )... С/х супер держава ещё не делала ни одну страну богатой ...