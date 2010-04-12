Den написав:Судя по всему спустя 10 лет начался новый кризис 2018 .Гривну конечно он не коснётся (итого получим 50-60 по гривне по аналогии с прошлыми кризисами).. Но уже после выборов...PS ПОследних 2 года доходы от бизнеса росли пордка 50 % по году в итоге вышли на уровень 2008 года (супер жырные года) .. Зп догнало и перегнало в уе 2013 год .. Так что рынок явно перегрет ( Не путать с большими зп в Польше и т.д (там экономика другая и инвестиции) )... С/х супер держава ещё не делала ни одну страну богатой ...
Во многом согласен с Вами. Но оценка текущего состояния у Вас, по-моему, избыточно оптимистична. Я рад, что Ваш бизнес так успешно рос, но не стоит распространять это на всех других. Далеко не все сумели выйти на докризисный уровень. Да и зарплаты в у.е. на уровень 2013 у большинства не вышли. Пока что ср. зарплата по Украине примерно 9000:28 = 320 долл., а в 2013 3270:8 = 410 долл.
Так как у Дена не у всех получается ,в том числе и у меня , вернее у очень ограниченного колличества юриков . п.с. Простой пример , в 2013 я сдавал трёшку в чешке за 400$ в этом году за 225$ . В новострое , первая сдача , еле сдал за 400 $ ,нету у людей денег... п.п.с. ДС , извиняюсь за утренний офтоп , пока опт ещё не начал працювати.
Vadim V написав:Так как у Дена не у всех получается ,в том числе и у меня
Тоже не получается, доходы потихоньку растут, но проблема, что расходы растут опережающими темпами, такое чувство, что у моего дохода первый юношеский разряд по бегу, а у расхода звание Заслуженный мастер спорта. Причем расход такой обязательный, что от него сложно куда деться.
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие с уровня 51 893,4 млн. грн. к отметке 52 512,4млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 11 октября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 11 октября по спросу вырос на 40 пунктов, не изменившись по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1592, понизившись до $1,1590 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1588 на открытии торгов в Европе.