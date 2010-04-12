Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:01

Похоже, время закупаться всем, кто ранее не успел на зимний поезд.

Доп вагон подогнали.



И помним главное правило всея Украины — падаем всегда повильно, растём - молниеносно.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......