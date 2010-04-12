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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6470647164726473

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:41

  freeze написав:
  Vadim V написав:Так как у Дена не у всех получается ,в том числе и у меня

Тоже не получается, доходы потихоньку растут, но проблема, что расходы растут опережающими темпами, такое чувство, что у моего дохода первый юношеский разряд по бегу, а у расхода звание Заслуженный мастер спорта. Причем расход такой обязательный, что от него сложно куда деться.


Перефразируя Паркинсона - расходы всегда растут быстрее доходов.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:42

Привет из Днепра-3

К 10.40 котировки безналичного доллара сузили спред до 27,92/27,93 UAH/USD. «Не думаю, что нынче сильно упадем по доллару», - предположил наш консультант.

Дата: 12 октября 2018 г. на 10.29

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,95/28,03 UAH/USD
€ 32,30/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует.

Дата: 12 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.33

Мелкий опт «неформал»

$ 27,95/28,03 UAH/USD
EUR 32,20/32,50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 октября спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, офера не изменились).

На открытии торгов 12 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 октября спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, офера не изменились).

На старте торгов 12 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:45

  crazymod написав:
  Корнеев написав:А злотий по 7.30 записує мене в клуб самих розумних і хитрих форумчан ? :)


Однозначно нет (посмотрел график курса).
У меня, к примеру есть доллары по 4,85.

А мені долар куплений по 3 заробив уже на все що я маю :mrgreen:
Іду здаю злотий який мені вчора зайшов по одній оборудці по 7.40, купляю долар по 28.00 і виходить курс 27.62 :lol:
Це якщо з подвійною комісією через гривню.Хай буде невігідно і частіше :mrgreen:
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:01

Re: Валютный рынок в контексте

Похоже, время закупаться всем, кто ранее не успел на зимний поезд.
Доп вагон подогнали.

И помним главное правило всея Украины — падаем всегда повильно, растём - молниеносно.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:02

Привет из Днепра-4

Подтверждая слова эксперта, котировки «американца» на межбанке по состоянию на 11.00 не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Очевидно, боковой тренд и стабилизация на более низких, чем накануне, ценовых уровнях – наиболее вероятный вариант сюжета пятничных торгов безналичным долларом.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:11

Прошу коллег поделиться информацией о наличном рынке Одессы.
Спасибо.

US
дядя Caша
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