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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:35
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:45
Евро пока отскакивает от 1,16, никак не может преодолеть рубеж. Может опять вниз пойти.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:51
Re: Валютный рынок в контексте
.... а в чарівному, неперевершеному місті Лева, де вже нанадцять років планують звести сміттєпереробний завод, але "руки не доходять" і тому "віз і досі там", обмінки світять 27,90/28,10(хоч, сміливо Вам продадуть і куплять ПА 95/00)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:51
Курс на этой неделе действительно упал! Ув.Долярчик! Вы не могли доложить обстановку в сл.раз,когда будете проводить операции в Ощаде?
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:14
По-моему, колебания курса хорошо описываются переходным процессом.
Например, существует дефицит доллара.
Все активно начинают его покупать, разгоняя курс вверх.
Но не могут вовремя остановиться.
Количество доллара становится намного больше, чем надо, он оказывается перекупленным.
Начинается обратная волна, которая не кончится, пока доллар не окажется перепроданным.
Не читал, что там sinus писал, пару месяцев вообще не интересовался валютой, но в комментариях проскакивало, что он колебания курса синусоидой описывал.
Это, конечно примитивно, колебания напоминают синусоиду, но с очень нерегулярным периодом. В последние годы период сокращается. Что объяснимо - "колебальщики" не хотят долго ждать. Чем короче периоды, тем быстрее копится профит.
Все это записки дилетанта, просто следящего за трендом, не воспринимайте всерьез. Хотя в каждой шутке...
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:35
Привет из Днепра-6
С полудня откат курса «зеленого» безнала прекратился. К 12.21 на рынке безналичного доллара цены немного приподнялись - 27,92/27,94 UAH/USD, локальные низы были выкуплены.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 6,48 коп., составив 27,9241 UAH/USD.
На 12.26 цена безналичного «американца» на межбанке снова поднялась (27,95/27,97 UAH/USD), «испугавшись» покупок регулятора, который на моменте уже «выкачал» с рынка до $20,0 млн.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».
По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.
Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, реагируя на «ситуативное» настроение межбанка, и клиентские запросы, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью.
Дата: 12 октября 2018 г. на 12.39
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/28,05 UAH/USD
€ – 32,23/32,48 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:48
Re: Валютный рынок в контексте
Что-то и по 28 нет очереди на покупку. Это выходит я дождусь 27.9 продажу?
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:48
нюанс можно уточнить - коммуналку кто оплачивает вы или съемщики?
просто "старая" коммуналка + 400 баков и "новая" коммуналка + 225 баков для съемщиков по факту может быть одинаково.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:51
При таких ЗВР НБУ робить неправильну тактику.
Раз курс падає,значить пропозиція переважає попит.
Потрібно було кожного дня з ранку оголошувати аукціони по купівлі долара по 28.00 і надлишок викуповувати.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:54
что ещё раз говорит о том, что это спекуляция. Обменки затарены дорогим баксом, чего вдруг им продавать его задёшиво. К стати спред в обменках до 2 грн доходит.
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