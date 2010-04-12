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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6472647364746475>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:35

  crazymod написав:Кто-то что-то сказал. Евро и фунт резко вниз.
В двух банках - 27,96, какой сладкий курс!
А гривны уже нет.


USD 27.87 - 27.95 :wink:

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ST_11
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:45

Евро пока отскакивает от 1,16, никак не может преодолеть рубеж. Может опять вниз пойти.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:51

Re: Валютный рынок в контексте

.... а в чарівному, неперевершеному місті Лева, де вже нанадцять років планують звести сміттєпереробний завод, але "руки не доходять" і тому "віз і досі там", обмінки світять 27,90/28,10(хоч, сміливо Вам продадуть і куплять ПА 95/00)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:51

  Долярчик написав:аааа, чуть не забув! - цього тижня курс буде падати(на мою думку), - аргумент мені показав Ощад, - який завалений доларами!
- чому?
- бо завжди потрібно було замовляти наперед долари, коли закінчується депо...... - а тут, Я просто зайшов переоформити/розкидати на інші стовпці..... - ну і зняти частину при нагоді(якщо буде на моменті в касі) 300-500дол...... - а вони такі: "та в касі є, можна і всі забрати..." :shock: :shock: :shock:
Курс на этой неделе действительно упал! Ув.Долярчик! Вы не могли доложить обстановку в сл.раз,когда будете проводить операции в Ощаде?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:14

По-моему, колебания курса хорошо описываются переходным процессом.
Например, существует дефицит доллара.
Все активно начинают его покупать, разгоняя курс вверх.
Но не могут вовремя остановиться.
Количество доллара становится намного больше, чем надо, он оказывается перекупленным.
Начинается обратная волна, которая не кончится, пока доллар не окажется перепроданным.
Не читал, что там sinus писал, пару месяцев вообще не интересовался валютой, но в комментариях проскакивало, что он колебания курса синусоидой описывал.
Это, конечно примитивно, колебания напоминают синусоиду, но с очень нерегулярным периодом. В последние годы период сокращается. Что объяснимо - "колебальщики" не хотят долго ждать. Чем короче периоды, тем быстрее копится профит.
Все это записки дилетанта, просто следящего за трендом, не воспринимайте всерьез. Хотя в каждой шутке...
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:35

Привет из Днепра-6

С полудня откат курса «зеленого» безнала прекратился. К 12.21 на рынке безналичного доллара цены немного приподнялись - 27,92/27,94 UAH/USD, локальные низы были выкуплены.

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 6,48 коп., составив 27,9241 UAH/USD.

На 12.26 цена безналичного «американца» на межбанке снова поднялась (27,95/27,97 UAH/USD), «испугавшись» покупок регулятора, который на моменте уже «выкачал» с рынка до $20,0 млн.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».

По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.

Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, реагируя на «ситуативное» настроение межбанка, и клиентские запросы, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью.

Дата: 12 октября 2018 г. на 12.39

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,95/28,05 UAH/USD
€ – 32,23/32,48 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:48

Re: Валютный рынок в контексте

Что-то и по 28 нет очереди на покупку. Это выходит я дождусь 27.9 продажу?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:48

  Vadim V написав:Так как у Дена не у всех получается ,в том числе и у меня , вернее у очень ограниченного колличества юриков .
п.с. Простой пример , в 2013 я сдавал трёшку в чешке за 400$ в этом году за 225$ . В новострое , первая сдача , еле сдал за 400 $ ,нету у людей денег...
п.п.с. ДС , извиняюсь за утренний офтоп , пока опт ещё не начал працювати.

нюанс можно уточнить - коммуналку кто оплачивает вы или съемщики?
просто "старая" коммуналка + 400 баков и "новая" коммуналка + 225 баков для съемщиков по факту может быть одинаково.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:51

При таких ЗВР НБУ робить неправильну тактику.
Раз курс падає,значить пропозиція переважає попит.
Потрібно було кожного дня з ранку оголошувати аукціони по купівлі долара по 28.00 і надлишок викуповувати.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:54

  Captain Obvious написав:Похоже, время закупаться всем, кто ранее не успел на зимний поезд.
Доп вагон подогнали.

И помним главное правило всея Украины — падаем всегда повильно, растём - молниеносно.


что ещё раз говорит о том, что это спекуляция. Обменки затарены дорогим баксом, чего вдруг им продавать его задёшиво. К стати спред в обменках до 2 грн доходит.
Yuri_61
 
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