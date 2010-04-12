Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:34

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять выросшие с уровня 51 893,4 млн. грн. к отметке 52 512,4млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева понизились, обосновавшись на уровне 27,92/27,95 UAH/USD.



К 10.40 котировки безналичного доллара сузили спред до 27,92/27,93 UAH/USD. «Не думаю, что нынче сильно упадем по доллару», - предположил наш консультант.



Подтверждая слова эксперта, котировки «американца» на межбанке по состоянию на 11.00 не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Очевидно, боковой тренд и стабилизация на более низких, чем накануне, ценовых уровнях – наиболее вероятный вариант сюжета пятничных торгов безналичным долларом. Пока ему в этом содействовал регулятор, успевший выкупить до $10,0 млн. с платформы Matching.



С появлением на межбанке около 11.20 Киева системных игроков с объемными предложениями СКВ, котировки доллара сделали полшага вниз к 27,915/27,925 UAH/USD. «Ждем еще регулятора», - был кратким наш консультант.



Дополуденная торговля безналичным долларом нисходящем неспешном тренде, прерываемом на периоды стабильности и баланса спроса и предложения, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика противоречит выросшим объемам остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



С полудня откат курса «зеленого» безнала прекратился. К 12.21 на рынке безналичного доллара цены немного приподнялись - 27,92/27,94 UAH/USD, локальные низы были выкуплены.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 6,48 коп., составив 27,9241 UAH/USD.



На 12.26 цена безналичного «американца» на межбанке снова поднялась (27,95/27,97 UAH/USD), «испугавшись» покупок регулятора, который на моменте уже «выкачал» с рынка до $20,0 млн.



К 13.09 котировки безналичного доллара, немного понизились, одновременно сузив спред к отметке 27,94/27,96 UAH/USD



На фоне этой цены межбанк, около 13.12 ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 11 октября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 11 октября по спросу вырос на 40 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1592, понизившись до $1,1590 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1588 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 октября спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, офера не изменились).



На открытии торгов 12 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 октября спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, офера не изменились).



На старте торгов 12 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».



По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.



Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, реагируя на «ситуативное» настроение межбанка, и клиентские запросы, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 32,23/32,48 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB, Киев опт 27,95/28,03 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/28,03 UAH/USD, евро (опт) 32,20/32,50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20/32,50 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 32,20/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/28,02 UAH/USD, розница – 27,90/28,07 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,03 UAH/USD; евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,421 RUB/USD.



На сессии украинского валютного межбанка в пятницу курсовой динамикой безналичной пары доллар-гривня был реализован фрагмент курсовой пилы с алгоритмом «два шага вниз – один вверх».



На первом этапе экспортеры избавлялись от «обязательной» части внешнеторговой выручки в сопровождении гривневых порционных интервенция регулятора с платформы Matching и торговавшихся пребывавших в меньшинстве потенциальных покупателей доллара на фоне его коррекции. Откат «американца» на межбанке продолжался до полудня, после чего покупки «лишней» валюты регулятором стали агрессивнее, спровоцировав на аналогичные действия импортеров и ту часть рынка, которая предпочитала проводить длинные выходные, пребывая в «старом надежном» долларе.

Эти совместные действий обеспечили отскок курса «американца» к отметкам, чуть ниже цен открытия.



Львиная доля объемных сделок по доллару на межбанке состоялась в сопровождении более низких текущих цен, обеспечивая сохранение на пятничном межбанке «медвежий» тренд «американца». Последний, вероятно, сохранится и на торгах вторника, 16 октября, поддерживаемый двойной порцией притока экспортной выручки из-за рубежа. В целом, может повториться ситуация среды, 10 октября, когда из-за длинных выходных в Америке на рынке в Украине доминировали «зеленые медведи».



Затем вскорости стартует очередной период платежей в Казну, способный нанести урон гривневой ликвидности, которая, однако, несмотря на ее заметное расширение в последние 2 дня не оказывает определяющего влияния на характер торгов безналичным «американцем». Полагаю, здесь на первые роли вышло изобилие доллара на нашем валютном рынке, определяя нисходящий тренд «американца».



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