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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64736474647564766477>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:00

  Yuri_61 написав: К стати спред в обменках до 2 грн доходит.


это для тех у кого 100 долларов в кассе? Спред в нормальных обменках 5-10 копеек
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:02

  crazymod написав:По-моему, колебания курса хорошо описываются переходным процессом.
Например, существует дефицит доллара.
Все активно начинают его покупать, разгоняя курс вверх.
Но не могут вовремя остановиться.
Количество доллара становится намного больше, чем надо, он оказывается перекупленным.
Начинается обратная волна, которая не кончится, пока доллар не окажется перепроданным.
Не читал, что там sinus писал, пару месяцев вообще не интересовался валютой, но в комментариях проскакивало, что он колебания курса синусоидой описывал.
Это, конечно примитивно, колебания напоминают синусоиду, но с очень нерегулярным периодом. В последние годы период сокращается. Что объяснимо - "колебальщики" не хотят долго ждать. Чем короче периоды, тем быстрее копится профит.
Все это записки дилетанта, просто следящего за трендом, не воспринимайте всерьез. Хотя в каждой шутке...

синусоида непрерывно затухающая до тех пор пока не превратится в прямую (паритет между покупкой и продажей)
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:09

смотрите какая красота.
Для ревальвации еще масса возможностей.

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crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:10

стратегічний стратег)))

  Captain Obvious написав:Вот он, ожидаемый всеми (но такой неожиданный) кидок регулятором и ломание привычных схем.

.....і взимку теж зроблять "не так, як все"!
... грудень-січень-лютий коливання 28-29(з невеликим забігом за 29)
- а це означає, що до весни/до виборів, або до ремонту навесні ))) - можна тримати гривню на депо! (але це просто моя думка, на яку можете незважати...... - хіба що згадати навесні)))

п. с.
....але в мене(так як і в Алекса2006) є пару тисячок долярчиків, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для "зимової гри"!..... які періодично перекладаються з стовпця на стовпець в Ощаді...
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 12 жов, 2018 12:21, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:13

Черновцы, Калиновский рынок. 27.90/27.97... Вроде-бы как пора уже менять полуторамесячную выручку, но как-то еще рука не поднимается... Может уже завтра начну менять частями

  crazymod написав:
  Корнеев написав:А злотий по 7.30 записує мене в клуб самих розумних і хитрих форумчан ? :)


У меня, к примеру есть доллары по 4,85.

А как Вы делаете？- Купили 100 долларов и написали на купюре курс？Или в табличку заносите -номер, курс покупки？ Бред по-моему... Или купюр столько, что знаете историю каждой？
Vivat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:14

  bub-har написав:
  Долярчик написав:аааа, чуть не забув! - цього тижня курс буде падати(на мою думку), - аргумент мені показав Ощад, - який завалений доларами!
- чому?
- бо завжди потрібно було замовляти наперед долари, коли закінчується депо...... - а тут, Я просто зайшов переоформити/розкидати на інші стовпці..... - ну і зняти частину при нагоді(якщо буде на моменті в касі) 300-500дол...... - а вони такі: "та в касі є, можна і всі забрати..." :shock: :shock: :shock:
Курс на этой неделе действительно упал! Ув.Долярчик! Вы не могли доложить обстановку в сл.раз,когда будете проводить операции в Ощаде?

ок!
... наступного місяця буде в мене аналогічна операція! :D
... відпишу...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:24

  Vivat написав:Черновцы, Калиновский рынок. 27.90/27.97... Вроде-бы как пора уже менять полуторамесячную выручку, но как-то еще рука не поднимается... Может уже завтра начну менять частями

  crazymod написав:
  Корнеев написав:А злотий по 7.30 записує мене в клуб самих розумних і хитрих форумчан ? :)


У меня, к примеру есть доллары по 4,85.

А как Вы делаете？- Купили 100 долларов и написали на купюре курс？Или в табличку заносите -номер, курс покупки？ Бред по-моему... Или купюр столько, что знаете историю каждой？


Нет, просто я Евро купил в понедельник, а Корнеев явно купил злотый не на этой неделе. Поэтому и написал про доллар по 4,85.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:34

Привет из Днепра-8

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять выросшие с уровня 51 893,4 млн. грн. к отметке 52 512,4млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева понизились, обосновавшись на уровне 27,92/27,95 UAH/USD.

К 10.40 котировки безналичного доллара сузили спред до 27,92/27,93 UAH/USD. «Не думаю, что нынче сильно упадем по доллару», - предположил наш консультант.

Подтверждая слова эксперта, котировки «американца» на межбанке по состоянию на 11.00 не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Очевидно, боковой тренд и стабилизация на более низких, чем накануне, ценовых уровнях – наиболее вероятный вариант сюжета пятничных торгов безналичным долларом. Пока ему в этом содействовал регулятор, успевший выкупить до $10,0 млн. с платформы Matching.

С появлением на межбанке около 11.20 Киева системных игроков с объемными предложениями СКВ, котировки доллара сделали полшага вниз к 27,915/27,925 UAH/USD. «Ждем еще регулятора», - был кратким наш консультант.

Дополуденная торговля безналичным долларом нисходящем неспешном тренде, прерываемом на периоды стабильности и баланса спроса и предложения, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика противоречит выросшим объемам остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

С полудня откат курса «зеленого» безнала прекратился. К 12.21 на рынке безналичного доллара цены немного приподнялись - 27,92/27,94 UAH/USD, локальные низы были выкуплены.

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 6,48 коп., составив 27,9241 UAH/USD.

На 12.26 цена безналичного «американца» на межбанке снова поднялась (27,95/27,97 UAH/USD), «испугавшись» покупок регулятора, который на моменте уже «выкачал» с рынка до $20,0 млн.

К 13.09 котировки безналичного доллара, немного понизились, одновременно сузив спред к отметке 27,94/27,96 UAH/USD

На фоне этой цены межбанк, около 13.12 ушел на обеденный перерыв.

Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 11 октября по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 11 октября по спросу вырос на 40 пунктов, не изменившись по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1592, понизившись до $1,1590 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1588 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 октября спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, офера не изменились).

На открытии торгов 12 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 октября спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, офера не изменились).

На старте торгов 12 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».

По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.

Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, реагируя на «ситуативное» настроение межбанка, и клиентские запросы, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 32,23/32,48 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB, Киев опт 27,95/28,03 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/28,03 UAH/USD, евро (опт) 32,20/32,50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20/32,50 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 32,20/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/28,02 UAH/USD, розница – 27,90/28,07 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,03 UAH/USD; евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,421 RUB/USD.

На сессии украинского валютного межбанка в пятницу курсовой динамикой безналичной пары доллар-гривня был реализован фрагмент курсовой пилы с алгоритмом «два шага вниз – один вверх».

На первом этапе экспортеры избавлялись от «обязательной» части внешнеторговой выручки в сопровождении гривневых порционных интервенция регулятора с платформы Matching и торговавшихся пребывавших в меньшинстве потенциальных покупателей доллара на фоне его коррекции. Откат «американца» на межбанке продолжался до полудня, после чего покупки «лишней» валюты регулятором стали агрессивнее, спровоцировав на аналогичные действия импортеров и ту часть рынка, которая предпочитала проводить длинные выходные, пребывая в «старом надежном» долларе.
Эти совместные действий обеспечили отскок курса «американца» к отметкам, чуть ниже цен открытия.

Львиная доля объемных сделок по доллару на межбанке состоялась в сопровождении более низких текущих цен, обеспечивая сохранение на пятничном межбанке «медвежий» тренд «американца». Последний, вероятно, сохранится и на торгах вторника, 16 октября, поддерживаемый двойной порцией притока экспортной выручки из-за рубежа. В целом, может повториться ситуация среды, 10 октября, когда из-за длинных выходных в Америке на рынке в Украине доминировали «зеленые медведи».

Затем вскорости стартует очередной период платежей в Казну, способный нанести урон гривневой ликвидности, которая, однако, несмотря на ее заметное расширение в последние 2 дня не оказывает определяющего влияния на характер торгов безналичным «американцем». Полагаю, здесь на первые роли вышло изобилие доллара на нашем валютном рынке, определяя нисходящий тренд «американца».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:49

  tea написав:При таких ЗВР НБУ робить неправильну тактику.
Раз курс падає,значить пропозиція переважає попит.
Потрібно було кожного дня з ранку оголошувати аукціони по купівлі долара по 28.00 і надлишок викуповувати.

НБУ четвертый день подряд выкупает излишки. Что не так?
От смены метода интервенций излишков больше не станет.
Более того, открытая интервенция может быть воспринята рынком как сигнал остановиться, в результате чего излишков станет меньше, поскольку ринутся покупать те, кто ждет дно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:00

  crazymod написав:смотрите какая красота.
Для ревальвации еще масса возможностей.

Зображення

Возьмите график с 14-го года и проведите те же линии...
Investor_33
 
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