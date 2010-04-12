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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6474647564766477>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:01

  Сибарит написав:
  tea написав:При таких ЗВР НБУ робить неправильну тактику.
Раз курс падає,значить пропозиція переважає попит.
Потрібно було кожного дня з ранку оголошувати аукціони по купівлі долара по 28.00 і надлишок викуповувати.

НБУ четвертый день подряд выкупает излишки. Что не так?
От смены метода интервенций излишков больше не станет.
Более того, открытая интервенция может быть воспринята рынком как сигнал остановиться, в результате чего излишков станет меньше, поскольку ринутся покупать те, кто ждет дно.


Текущая тактика НБУ рациональна, аукционы чреваты ростом спекулятивной составляющей.
Коллега Сибарит прав.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:03

  tea написав:При таких ЗВР НБУ робить неправильну тактику.
Раз курс падає,значить пропозиція переважає попит.
Потрібно було кожного дня з ранку оголошувати аукціони по купівлі долара по 28.00 і надлишок викуповувати.

На плавно опускающемся можно больше купить (вчерашние 30 млн наглядно ... ранее около 10 выкупали), потому как народ будет уверен что будет еще ниже (а оно таки будет!!!) и станут интенсивнее продавать...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:03

  Investor_33 написав:
  crazymod написав:смотрите какая красота.
Для ревальвации еще масса возможностей.

Зображення

Возьмите график с 14-го года и проведите те же линии...


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Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:06

  crazymod написав:Кто-то что-то сказал. Евро и фунт резко вниз.
В двух банках - 27,96, какой сладкий курс!
А гривны уже нет.

Держитесь, поступит гривна - докупите дешевле.
З.Ы. Кто там писал про купленные по 28.38 и все равно в плюсе?? Похоже плюс нарастает...
З.Ы. Продажа за окном 28,03 - Киев
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:08

  Investor_33 написав:
  crazymod написав:смотрите какая красота.
Для ревальвации еще масса возможностей.

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Возьмите график с 14-го года и проведите те же линии...


14-й год уникален. Так же, как и 8-й
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:12

Вот так бывает очень часто


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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:23

Re: Валютный рынок в контексте

  crazymod написав:14-й год уникален. Так же, как и 8-й

Ок, с 2015-го, только с начала января...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:29

Investor_33

Ваш заказ выполнен
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:30

crazymod
Злотий мені зайшов вчора і саме по такому курсу як виплата по боргу.Бувають так і моменти коли людина тобі вдячна і таким чином віддячує :mrgreen:
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:32

  Корнеев написав:crazymod
Злотий мені зайшов вчора і саме по такому курсу як виплата по боргу.Бувають так і моменти коли людина тобі вдячна і таким чином віддячує :mrgreen:


ну все равно, каким чином вы в этой ситуации молодец? :) Хотя сам факт приятен.
crazymod
 
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