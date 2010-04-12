Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:01
Сибарит написав: tea написав:
При таких ЗВР НБУ робить неправильну тактику.
Раз курс падає,значить пропозиція переважає попит.
Потрібно було кожного дня з ранку оголошувати аукціони по купівлі долара по 28.00 і надлишок викуповувати.
НБУ четвертый день подряд выкупает излишки. Что не так?
От смены метода интервенций излишков больше не станет.
Более того, открытая интервенция может быть воспринята рынком как сигнал остановиться, в результате чего излишков станет меньше, поскольку ринутся покупать те, кто ждет дно.
Текущая тактика НБУ рациональна, аукционы чреваты ростом спекулятивной составляющей. Коллега Сибарит прав. US
дядя Caша
Нострадамус Jr
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:03
tea написав:
При таких ЗВР НБУ робить неправильну тактику.
Раз курс падає,значить пропозиція переважає попит.
Потрібно було кожного дня з ранку оголошувати аукціони по купівлі долара по 28.00 і надлишок викуповувати.
На плавно опускающемся можно больше купить (вчерашние 30 млн наглядно ... ранее около 10 выкупали), потому как народ будет уверен что будет еще ниже (а оно таки будет!!!) и станут интенсивнее продавать...
Investor_33
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:03
Investor_33 написав: crazymod написав:
смотрите какая красота.
Для ревальвации еще масса возможностей.
Возьмите график с 14-го года и проведите те же линии...
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:06
crazymod написав:
Кто-то что-то сказал. Евро и фунт резко вниз.
В двух банках - 27,96, какой сладкий курс!
А гривны уже нет.
Держитесь, поступит гривна - докупите дешевле.
З.Ы. Кто там писал про купленные по 28.38 и все равно в плюсе?? Похоже плюс нарастает...
З.Ы. Продажа за окном 28,03 - Киев
Investor_33
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:08
Investor_33 написав: crazymod написав:
смотрите какая красота.
Для ревальвации еще масса возможностей.
Возьмите график с 14-го года и проведите те же линии...
14-й год уникален. Так же, как и 8-й
crazymod
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:12
Вот так бывает очень часто
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:23
crazymod написав:
14-й год уникален. Так же, как и 8-й
Ок, с 2015-го, только с начала января...
Investor_33
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:29
Investor_33
Ваш заказ выполнен
crazymod
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:30
crazymod
Злотий мені зайшов вчора і саме по такому курсу як виплата по боргу.Бувають так і моменти коли людина тобі вдячна і таким чином віддячує
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:32
Корнеев написав: crazymod
Злотий мені зайшов вчора і саме по такому курсу як виплата по боргу.Бувають так і моменти коли людина тобі вдячна і таким чином віддячує
ну все равно, каким чином вы в этой ситуации молодец?
Хотя сам факт приятен.
crazymod
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