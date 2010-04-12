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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6474647564766477

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:46

  crazymod написав:Investor_33

Ваш заказ выполнен
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Ну, как по мне, теперь не так однозначно всё выглядит ... Главное ракурс, как говорится)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:56

  Investor_33 написав:
  crazymod написав:Investor_33

Ваш заказ выполнен
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Ну, как по мне, теперь не так однозначно всё выглядит ... Главное ракурс, как говорится)


как раз наоборот - ситуация выглядит однозначной - входим в эпоху застоя по 28.0
вот если бы не выборы ...
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:58

Оказывается вчера был ВНЕПЛАНОВЫЙ аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов 11 октября разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 50,567 млн гривен и валютные бумаги - на 175,9 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина. В частности, размещены бумаги со сроком обращения 68 дней на 50,567 млн гривен под 19% годовых. Также размещены бумаги со сроком обращения 250 дней на 25,122 млн долларов под 7% годовых, со сроком обращения 475 дней на 101,630 млн долларов под 7,5% годовых и со сроком обращения 110 дней на 49,176 млн долларов под 5,77% годовых.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... eniiu-ovgz
#StockWorld
Живите своим умом!
zzzzzz
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