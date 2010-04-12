Оказывается вчера был ВНЕПЛАНОВЫЙ аукцион по размещению ОВГЗ
Министерство финансов 11 октября разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 50,567 млн гривен и валютные бумаги - на 175,9 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина. В частности, размещены бумаги со сроком обращения 68 дней на 50,567 млн гривен под 19% годовых. Также размещены бумаги со сроком обращения 250 дней на 25,122 млн долларов под 7% годовых, со сроком обращения 475 дней на 101,630 млн долларов под 7,5% годовых и со сроком обращения 110 дней на 49,176 млн долларов под 5,77% годовых.