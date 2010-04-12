Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,84 коп., на торгах пятницы укрепился на 5,63 коп., оказавшись на уровне 27,9282 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 6,48 коп., составил 27,9241 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 октября с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 27,92/27,95 UAH/USD, ведомая преобладавшими на моменте продажами СКВ.

К 10.37 курс доллара консолидировался на цифре 27,92/27,93 UAH/USD, сузив спред и сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения. Эти цены оставались действующими до 11.20, а относительная стабильность поддерживалась покупками импортеров и гривневыми интервенциями НБУ с платформы Matching по 27,93 UAH/USD, в результате которой регулятор выкупил первую порцию ($10,0 млн.) «излишков» в свои резервы.

Пауза в действиях НБУ стоила доллару некоторых потерь – к 11.20 его цена просела ко внутридневному минимуму (27,915/27,925 UAH/USD), который вскоре начали выкупать появившиеся на рынке системные игроки, конкурируя с Нацбанком.



Эти покупки развернули тренд «американца» на межбанке вверх, и к 12.15 его цена приподнялась к 27,92/27,94, спустя 10 минут, оказавшись на цифре 27,95/27,97 UAH/USD.



Локальный максимум привлек внимание продавцов доллара, которые своими действиями снова сменили настроение на межбанке на «медвежье», возобновив откат «американца», цена которого к 14.00 понизилась до 27,93/27,95 UAH/USD.



Вернувшаяся на рынок стабильность сохраняли эти котировки на опустевшем межбанке , по сути, до самого завершения сессии, совершив минимальный предфинишный подскок до 27,94/27,96 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 12 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9282 UAH/USD UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,50% с 28,0672 UAH/USD до 27,9282 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 октября, пролонгировав «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилось изрядное количество валюты, к которому добавился выросший к пятнице приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, нисходящий тренд безналичного доллара заставлял экспортеров возможно скорее расставаться с «обязательной» частью выручки. Тем самым катализировав коррекцию



В-третьих, как и накануне, игроки убедились, что регулятор «не препятствует» пролонгации снижения курса СКВ ниже отметки 28,00 UAH/USD, что также стимулировало продажи доллара.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан в более сдержанной форме наличным рынком.



Последние две сессии валютного межбанка подтвердили выход на первые роли состояние долларовой ликвидности, заметно выросшей в истекшую неделю. Этот курсо- и трендоформирующий фактор потеснил значимость гривневого ресурса.



Как показали торги 11-12 октября, на «медвежий» тренд рынка безналичного доллара не смогло оказать никакого влияния расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 52 512,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, для покупки которого была расширена гривневая ликвидность.



Во-вторых, курсовые хроники безналичного доллара 12 октября показали весь «ассортимент» настроений рынка: «медвежий» тренд, сменившийся периодом стабильности, затем на межбанке появились «быки», инициировав рост курса СКВ. Это разнообразие способствовало приличной торговой активности и, следовательно, ликвидности.



В-третьих, в торгах 12 октября активно участвовал регулятор, неоднократно выкупая «лишнюю» СКВ и пополнив резервы суммой, превысившей $20,0 млн.



Дата: 12 октября 2018 г. 16.23



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,98-28,00/28,05-07 UAH/USD (с утра – 27,92/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,93/28,00 UAH/USD)

€ – 32,35/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок. Стартовавшая на межбанке коррекция долларовых цен была на руку изначально заниженным ценам открытия наличной пары доллар-гривня, обеспечивая равновесную торговлю до самого полудня пятницы. Затем на межбанке начался рост «зеленого» безнала…



Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, реагируя на «ситуативное» настроение межбанка, и клиентские запросы, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали повышение действующих цен в паре доллар-гривня, реагирую на восходящий тренд рынка безналичного доллара, а также ставшие более агрессивными покупки клиентов, которые хотели провести длинные выходные в комфорте, пребывая в «старом надежном» долларе.



Сена настроения на наличном рынке Днепра не нарушила текущее равновесие спроса и оферов.

Обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «твердую четверку», повторили

показатели предыдущей сессии.





Дата: 12 октября 2018 г. 16.11



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,00/28,10 UAH/USD (с утра - 27,95/28,03 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,03 UAH/USD)

€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню – 32,35/32,55 UAH/EUR)

RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,421 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует.



В период до полудня на рынке города не были отмечены перемены в настроениях и в характере торгов, здесь по-прежнему доминировали розничные клиентские офера СКВ.



По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.



После обеда на рынке Запорожья снова вернулись клиентские покупки доллара клиентами, которые не хотели на длинных выходных оставаться вне более твердой, чем гривня валюты.



Эти послеобеденные покупки подняли цену «американца» и перекосили рынок Запорожья в направлении спроса.



Последнее обстоятельство сыграло свою роль в итоговой ликвидности, которая, как и накануне, осталась на «посредственном» уровне, заслужив «троечку».



Дата: 12 октября 2018 г. на 16.28



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,00/28,10 UAH/USD (с утра - 28,05/28,05 UAH/USD, к полудню - 27,95/28,05 UAH/USD)

€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,23/32,48 UAH/EUR, к полудню - 32,23/32,48 UAH/EUR)

RUB 0,418/0,424 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,422 UAH/RUB)



US





