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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:50
Сибарит написав: tea написав:
При таких ЗВР НБУ робить неправильну тактику.
Раз курс падає,значить пропозиція переважає попит.
Потрібно було кожного дня з ранку оголошувати аукціони по купівлі долара по 28.00 і надлишок викуповувати.
НБУ четвертый день подряд выкупает излишки. Что не так?От смены метода интервенций излишков больше не станет.
Более того, открытая интервенция может быть воспринята рынком как сигнал остановиться, в результате чего излишков станет меньше, поскольку ринутся покупать те, кто ждет дно.
А чому ж не стане більше надлишків?Чим нижче курс,тим менше надлишків.
В одному Ви маєте рацію - відкрита інтервенція може бути сприйнята ринком як сигнал зупинитись.Можливо й так.
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tea
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:05
С известными оговорками валютные аукционы можно сравнить с приснопамятной "уравниловкой". Где сложно отделить агнцов от козлищ (церковные события не оставляют в стороне менял и торговцев в храме ), поэтому "анонимные" интервенции НБУ с Matching'а или ее аналога видятся более уместными.
tea написав: Сибарит написав: tea написав:
При таких ЗВР НБУ робить неправильну тактику.
Раз курс падає,значить пропозиція переважає попит.
Потрібно було кожного дня з ранку оголошувати аукціони по купівлі долара по 28.00 і надлишок викуповувати.
НБУ четвертый день подряд выкупает излишки. Что не так?От смены метода интервенций излишков больше не станет.
Более того, открытая интервенция может быть воспринята рынком как сигнал остановиться, в результате чего излишков станет меньше, поскольку ринутся покупать те, кто ждет дно.
А чому ж не стане більше надлишків?Чим нижче курс,тим менше надлишків.
В одному Ви маєте рацію - відкрита інтервенція може бути сприйнята ринком як сигнал зупинитись.Можливо й так.
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