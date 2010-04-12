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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6475647664776478

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:50

  Сибарит написав:
  tea написав:При таких ЗВР НБУ робить неправильну тактику.
Раз курс падає,значить пропозиція переважає попит.
Потрібно було кожного дня з ранку оголошувати аукціони по купівлі долара по 28.00 і надлишок викуповувати.

НБУ четвертый день подряд выкупает излишки. Что не так?
От смены метода интервенций излишков больше не станет.
Более того, открытая интервенция может быть воспринята рынком как сигнал остановиться, в результате чего излишков станет меньше, поскольку ринутся покупать те, кто ждет дно.

А чому ж не стане більше надлишків?Чим нижче курс,тим менше надлишків.
В одному Ви маєте рацію - відкрита інтервенція може бути сприйнята ринком як сигнал зупинитись.Можливо й так.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:05

  tea написав:
  Сибарит написав:
  tea написав:При таких ЗВР НБУ робить неправильну тактику.
Раз курс падає,значить пропозиція переважає попит.
Потрібно було кожного дня з ранку оголошувати аукціони по купівлі долара по 28.00 і надлишок викуповувати.

НБУ четвертый день подряд выкупает излишки. Что не так?
От смены метода интервенций излишков больше не станет.
Более того, открытая интервенция может быть воспринята рынком как сигнал остановиться, в результате чего излишков станет меньше, поскольку ринутся покупать те, кто ждет дно.

А чому ж не стане більше надлишків?Чим нижче курс,тим менше надлишків.
В одному Ви маєте рацію - відкрита інтервенція може бути сприйнята ринком як сигнал зупинитись.Можливо й так.


С известными оговорками валютные аукционы можно сравнить с приснопамятной "уравниловкой". Где сложно отделить агнцов от козлищ (церковные события не оставляют в стороне менял и торговцев в храме :D ), поэтому "анонимные" интервенции НБУ с Matching'а или ее аналога видятся более уместными.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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  #<1 ... 6475647664776478
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Сибарит

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