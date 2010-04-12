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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:50
Сибарит написав: tea написав:
При таких ЗВР НБУ робить неправильну тактику.
Раз курс падає,значить пропозиція переважає попит.
Потрібно було кожного дня з ранку оголошувати аукціони по купівлі долара по 28.00 і надлишок викуповувати.
НБУ четвертый день подряд выкупает излишки. Что не так?От смены метода интервенций излишков больше не станет.
Более того, открытая интервенция может быть воспринята рынком как сигнал остановиться, в результате чего излишков станет меньше, поскольку ринутся покупать те, кто ждет дно.
А чому ж не стане більше надлишків?Чим нижче курс,тим менше надлишків.
В одному Ви маєте рацію - відкрита інтервенція може бути сприйнята ринком як сигнал зупинитись.Можливо й так.
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tea
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:05
С известными оговорками валютные аукционы можно сравнить с приснопамятной "уравниловкой". Где сложно отделить агнцов от козлищ (церковные события не оставляют в стороне менял и торговцев в храме ), поэтому "анонимные" интервенции НБУ с Matching'а или ее аналога видятся более уместными.
tea написав: Сибарит написав: tea написав:
При таких ЗВР НБУ робить неправильну тактику.
Раз курс падає,значить пропозиція переважає попит.
Потрібно було кожного дня з ранку оголошувати аукціони по купівлі долара по 28.00 і надлишок викуповувати.
НБУ четвертый день подряд выкупает излишки. Что не так?От смены метода интервенций излишков больше не станет.
Более того, открытая интервенция может быть воспринята рынком как сигнал остановиться, в результате чего излишков станет меньше, поскольку ринутся покупать те, кто ждет дно.
А чому ж не стане більше надлишків?Чим нижче курс,тим менше надлишків.
В одному Ви маєте рацію - відкрита інтервенція може бути сприйнята ринком як сигнал зупинитись.Можливо й так.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:23
ребе Нок написав: crazymod написав:
Что-то Евро и фунту всерьез поплохело. У меня плохие предчувствия.
А продажа доллара подскочила до 28,08 - 28,10. И покупка до 28,02.
курс выходного дня, вдруг чего, а с новой недели уже посмотрят куда.
но банки-то откроются курсами продажи ниже 28. Провалить что-ли Евро и взять с утра во вторник доллар?
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crazymod
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:23
tea написав:
А чому ж не стане більше надлишків?Чим нижче курс,тим менше надлишків.
Когда аукционы были основным методом интервенций, рубежи тоже никто не удерживал. Концепция сглаживания чрезмерных колебаний подразумевает, что интервенция проводится тогда, когда курс уже успел серьезно измениться. От метода интервенций это не зависит.
Если выходить с интервенциями с самого начала торгов, не давая курсу измениться, это будет уже не сглаживание колебаний, а удержание фиксированного курса. Удержание от роста приведет к кратной девальвации, а за удержание от падения можно получить по попе от МВФ и прочих международных структур. Это будет расценено как попытка вести валютные войны.
Тайный характер интервенций дает больше свободы для маневра.
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Сибарит
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:31
...анонимный и в большей степени адресный.
Сибарит написав: tea написав:
А чому ж не стане більше надлишків?Чим нижче курс,тим менше надлишків.
Когда аукционы были основным методом интервенций, рубежи тоже никто не удерживал. Концепция сглаживания чрезмерных колебаний подразумевает, что интервенция проводится тогда, когда курс уже успел серьезно измениться. От метода интервенций это не зависит.
Если выходить с интервенциями с самого начала торгов, не давая курсу измениться, это будет уже не сглаживание колебаний, а удержание фиксированного курса. Удержание от роста приведет к кратной девальвации, а за удержание от падения можно получить по попе от МВФ и прочих международных структур. Это будет расценено как попытка вести валютные войны.
Тайный характер интервенций дает больше свободы для маневра.
US
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дядя Caша
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:39
дядя Caша написав:...анонимный и в большей степени адресный.
US
Не думаю, что это является серьезным фактором.
Мы же помним аукционы под одного клиента. Гласность не останавливала
К тому же, в списке возможных вариантов присутствует "адресная интервенция". Т.е. заключить сделку с выбранным банком НБУ себе разрешил. Ему не надо прятаться.
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Сибарит
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:39
tea написав: crazymod написав:
Не читал, что там sinus
писал, пару месяцев вообще не интересовался валютой, но в комментариях проскакивало, что он колебания курса синусоидой описывал.
Без коменатрів.
Опять эти бредовые намеки?
Давай так.
Спорим на 10 000 долларов, что sinus это не мой ник?
Если я проиграю, плачу 10 000 долларов.
Если проиграешь ты, то навсегда исчезаешь с форума.
Согласен?
Способ проверки любой - выбираешь ты, обращение к модераторам, к ДС, к кому угодно.
Если уклоняешься от спора - приносишь свои извинения и затыкаешься на эту тему навсегда.
По-моему вполне справедливо.
Иначе, я с таким же успехом могу тут доказывать, что ты, к примеру, в отсутствие жены насилуешь свою малолетнюю дочь.
А что, мне так кажется.
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crazymod
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:43
Модераторы пока рекомендуют подобный диалог в личке.
crazymod написав: tea написав: crazymod написав:
Не читал, что там sinus
писал, пару месяцев вообще не интересовался валютой, но в комментариях проскакивало, что он колебания курса синусоидой описывал.
Без коменатрів.
Опять эти бредовые намеки?
Давай так.
Спорим на 10 000 долларов, что sinus это не мой ник?
Если я проиграю, плачу 10 000 долларов.
Если проиграешь ты, то навсегда исчезаешь с форума.
Согласен?
Способ проверки любой - выбираешь ты, обращение к модераторам, к ДС, к кому угодно.
Если уклоняешься от спора - приносишь свои извинения и затыкаешься на эту тему навсегда.
По-моему вполне справедливо.
Иначе, я с таким же успехом могу тут доказывать, что ты, к примеру, в отсутствие жены насилуешь свою малолетнюю дочь.
А что, мне так кажется.
US
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дядя Caша
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:46
дядя Caша написав:Модераторы пока рекомендуют подобный диалог в личке.
US
Но этот при*** же не в личке свой боед пишет.
Вот с него и начните.
Забаньте за клевету.
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crazymod
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