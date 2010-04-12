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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6477647864796480>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:52

  crazymod написав:
  дядя Caша написав:Модераторы пока рекомендуют подобный диалог в личке. :D

US


Но этот при*** же не в личке свой боед пишет.
Вот с него и начните.
Забаньте за клевету.


Я дам Вам парабеллум...

US

PS

В личку, коллеги, в личку. И уберите за собой. Спасибо.

дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:56

  дядя Caша написав:
  crazymod написав:
  дядя Caша написав:Модераторы пока рекомендуют подобный диалог в личке. :D

US


Но этот при*** же не в личке свой боед пишет.
Вот с него и начните.
Забаньте за клевету.


Я дам Вам парабеллум...

US

PS

В личку, коллеги, в личку. И уберите за собой. Спасибо.



Я хочу, чтобы мое обращение к нему пока повисело. Иначе этот сплетник и клеветник не остановится никогда. Он же кайф ловит от своей клеветы. Я не вижу других способов это прекратить. И как иначе те, кто ему верит и повторяет его сплетни, узнают, что он обыкновенный клеветник?
Востаннє редагувалось crazymod в П'ят 12 жов, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:12

  crazymod написав:
  tea написав:
  crazymod написав:Не читал, что там sinus писал, пару месяцев вообще не интересовался валютой, но в комментариях проскакивало, что он колебания курса синусоидой описывал.

Без коменатрів. :mrgreen:


Опять эти бредовые намеки?
Давай так.
Спорим на 10 000 долларов, что sinus это не мой ник?
Если я проиграю, плачу 10 000 долларов.
Если проиграешь ты, то навсегда исчезаешь с форума.
Согласен?
Способ проверки любой - выбираешь ты, обращение к модераторам, к ДС, к кому угодно.
Если уклоняешься от спора - приносишь свои извинения и затыкаешься на эту тему навсегда.
По-моему вполне справедливо.
Иначе, я с таким же успехом могу тут доказывать, что ты, к примеру, в отсутствие жены насилуешь свою малолетнюю дочь.
А что, мне так кажется.

Присоединяюсь к данному флешмобу!
А также и от меня 1000 и пусть докажет,что я, какой-то Александр.
А, если не докажет, то вечный бан и ему и его клону Холяве.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:21

  crazymod написав:
  tea написав:
  crazymod написав:Не читал, что там sinus писал, пару месяцев вообще не интересовался валютой, но в комментариях проскакивало, что он колебания курса синусоидой описывал.

Без коменатрів. :mrgreen:


Опять эти бредовые намеки?
Давай так.
Спорим на 10 000 долларов, что sinus это не мой ник?
Если я проиграю, плачу 10 000 долларов.
Если проиграешь ты, то навсегда исчезаешь с форума.
Согласен?
Способ проверки любой - выбираешь ты, обращение к модераторам, к ДС, к кому угодно.
Если уклоняешься от спора - приносишь свои извинения и затыкаешься на эту тему навсегда.
По-моему вполне справедливо.
Иначе, я с таким же успехом могу тут доказывать, что ты, к примеру, в отсутствие жены насилуешь свою малолетнюю дочь.
А что, мне так кажется.

... ого, які бабки для Чая валяються просто на дорозі.......... але, він їх не підніме! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:24

  Trast написав:
  crazymod написав:
  tea написав:[quote="4472752:cr
Не читал, что там sinus писал, пару месяцев вообще не интересовался валютой, но в комментариях проскакивало, что он колебания курса синусоидой описывал.

Без коменатрів. :mrgreen:


Опять эти бредовые намеки?
Давай так.
Спорим на 10 000 долларов, что sinus это не мой ник?
Если я проиграю, плачу 10 000 долларов.
Если проиграешь ты, то навсегда исчезаешь с форума.
Согласен?
Способ проверки любой - выбираешь ты, обращение к модераторам, к ДС, к кому угодно.
Если уклоняешься от спора - приносишь свои извинения и затыкаешься на эту тему навсегда.
По-моему вполне справедливо.
Иначе, я с таким же успехом могу тут доказывать, что ты, к примеру, в отсутствие жены насилуешь свою малолетнюю дочь.
А что, мне так кажется.

Присоединяюсь к данному флешмобу!
А также и от меня 1000 и пусть докажет,что я, какой-то Александр.
А, если не докажет, то вечный бан и ему и его клону Холяве.[/quote]
=======

... ого, біткоїн так не росте, я "ціна на вічний бан для Чая"! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:40

  crazymod написав:Опять эти бредовые намеки?
Давай так.
Спорим на 10 000 долларов, что sinus это не мой ник?
Если я проиграю, плачу 10 000 долларов.
Если проиграешь ты, то навсегда исчезаешь с форума.
Согласен?

ой вей, я це люблю.
По опыту этого сайта, сколько пафоса, когда предлагают спор.
И столько гнили, когда проигрывают спор те, кто его предлагает. Вплоть до слива и замены ников.
Вы уже проиграли спор, ещё не начав его, Александр Григорьевич :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:47

  pesikot написав:
  crazymod написав:Опять эти бредовые намеки?
Давай так.
Спорим на 10 000 долларов, что sinus это не мой ник?
Если я проиграю, плачу 10 000 долларов.
Если проиграешь ты, то навсегда исчезаешь с форума.
Согласен?

ой вей, я це люблю.
По опыту этого сайта, сколько пафоса, когда предлагают спор.
И столько гнили, когда проигрывают спор те, кто его предлагает. Вплоть до слива и замены ников.
Вы уже проиграли спор, ещё не начав его, Александр Григорьевич :)


ну вот и подпевалы клеветника проклюнулись. Тоже хочешь поспорить мой ник sinus или нет? Условия те же. Из двух спорящих один подлец, другой дурак. Так вот я в данном случае подлец.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:55

  crazymod написав:ну вот и подпевалы клеветника проклюнулись. Тоже хочешь поспорить мой ник sinus или нет? Условия те же. Из двух спорящих один подлец, другой дурак. Так вот я в данном случае подлец.

Александр Григорьевич, угомонитесь. После Хомякоида, я не спорю на этом форуме - то был первый и последний раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:04

  pesikot написав:
  crazymod написав:ну вот и подпевалы клеветника проклюнулись. Тоже хочешь поспорить мой ник sinus или нет? Условия те же. Из двух спорящих один подлец, другой дурак. Так вот я в данном случае подлец.

Александр Григорьевич, угомонитесь. После Хомякоида, я не спорю на этом форуме - то был первый и последний раз.


Сам ты Александр Григорьевич. Я так понимаю, спорить ты не хочешь и слив можно засчитывать? Ну тогда заткнись навсегда на эту тему.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:06

  crazymod написав:
  ребе Нок написав:
  crazymod написав:Что-то Евро и фунту всерьез поплохело. У меня плохие предчувствия.
А продажа доллара подскочила до 28,08 - 28,10. И покупка до 28,02.

курс выходного дня, вдруг чего, а с новой недели уже посмотрят куда.



но банки-то откроются курсами продажи ниже 28. Провалить что-ли Евро и взять с утра во вторник доллар?

а сколько там выиграется?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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