crazymod написав:

tea написав: crazymod написав: Не читал, что там sinus писал, пару месяцев вообще не интересовался валютой, но в комментариях проскакивало, что он колебания курса синусоидой описывал.

Не читал, что тамписал, пару месяцев вообще не интересовался валютой, но в комментариях проскакивало, что он колебания курса синусоидой описывал.

Без коменатрів. Без коменатрів.

Опять эти бредовые намеки?Давай так.Спорим на 10 000 долларов, что sinus это не мой ник?Если я проиграю, плачу 10 000 долларов.Если проиграешь ты, то навсегда исчезаешь с форума.Согласен?Способ проверки любой - выбираешь ты, обращение к модераторам, к ДС, к кому угодно.Если уклоняешься от спора - приносишь свои извинения и затыкаешься на эту тему навсегда.По-моему вполне справедливо.Иначе, я с таким же успехом могу тут доказывать, что ты, к примеру, в отсутствие жены насилуешь свою малолетнюю дочь.А что, мне так кажется.