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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:56
дядя Caша написав:
Я дам Вам парабеллум...
crazymod написав: дядя Caша написав:Модераторы пока рекомендуют подобный диалог в личке.
US
Но этот при*** же не в личке свой боед пишет.
Вот с него и начните.
Забаньте за клевету.
US
PS
В личку, коллеги, в личку. И уберите за собой. Спасибо.
Я хочу, чтобы мое обращение к нему пока повисело. Иначе этот сплетник и клеветник не остановится никогда. Он же кайф ловит от своей клеветы. Я не вижу других способов это прекратить. И как иначе те, кто ему верит и повторяет его сплетни, узнают, что он обыкновенный клеветник?
Востаннє редагувалось crazymod
в П'ят 12 жов, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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crazymod
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:12
crazymod написав: tea написав: crazymod написав:
Не читал, что там sinus
писал, пару месяцев вообще не интересовался валютой, но в комментариях проскакивало, что он колебания курса синусоидой описывал.
Без коменатрів.
Опять эти бредовые намеки?
Давай так.
Спорим на 10 000 долларов, что sinus это не мой ник?
Если я проиграю, плачу 10 000 долларов.
Если проиграешь ты, то навсегда исчезаешь с форума.
Согласен?
Способ проверки любой - выбираешь ты, обращение к модераторам, к ДС, к кому угодно.
Если уклоняешься от спора - приносишь свои извинения и затыкаешься на эту тему навсегда.
По-моему вполне справедливо.
Иначе, я с таким же успехом могу тут доказывать, что ты, к примеру, в отсутствие жены насилуешь свою малолетнюю дочь.
А что, мне так кажется.
Присоединяюсь к данному флешмобу!
А также и от меня 1000 и пусть докажет,что я, какой-то Александр.
А, если не докажет, то вечный бан и ему и его клону Холяве.
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Trast
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:21
crazymod написав: tea написав: crazymod написав:
Не читал, что там sinus
писал, пару месяцев вообще не интересовался валютой, но в комментариях проскакивало, что он колебания курса синусоидой описывал.
Без коменатрів.
Опять эти бредовые намеки?
Давай так.
Спорим на 10 000 долларов,
что sinus это не мой ник?
Если я проиграю, плачу 10 000 долларов.
Если проиграешь ты, то навсегда исчезаешь с форума.
Согласен?
Способ проверки любой - выбираешь ты, обращение к модераторам, к ДС, к кому угодно.
Если уклоняешься от спора - приносишь свои извинения и затыкаешься на эту тему навсегда.
По-моему вполне справедливо.
Иначе, я с таким же успехом могу тут доказывать, что ты, к примеру, в отсутствие жены насилуешь свою малолетнюю дочь.
А что, мне так кажется.
... ого, які бабки для Чая валяються просто на дорозі.......... але, він їх не підніме!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:24
Trast написав: crazymod написав: tea написав:
[quote="4472752:cr
Не читал, что там sinus
писал, пару месяцев вообще не интересовался валютой, но в комментариях проскакивало, что он колебания курса синусоидой описывал.
Без коменатрів.
Опять эти бредовые намеки?
Давай так.
Спорим на 10 000 долларов, что sinus это не мой ник?
Если я проиграю, плачу 10 000 долларов.
Если проиграешь ты, то навсегда исчезаешь с форума.
Согласен?
Способ проверки любой - выбираешь ты, обращение к модераторам, к ДС, к кому угодно.
Если уклоняешься от спора - приносишь свои извинения и затыкаешься на эту тему навсегда.
По-моему вполне справедливо.
Иначе, я с таким же успехом могу тут доказывать, что ты, к примеру, в отсутствие жены насилуешь свою малолетнюю дочь.
А что, мне так кажется.
Присоединяюсь к данному флешмобу!
А также и от меня 1000 и пусть докажет,что я, какой-то Александр.
А, если не докажет, то вечный бан и ему и его клону Холяве.[/quote]
=======
... ого, біткоїн так не росте, я "ціна на вічний бан для Чая"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:40
crazymod написав:
Опять эти бредовые намеки?
Давай так.
Спорим на 10 000 долларов, что sinus это не мой ник?
Если я проиграю, плачу 10 000 долларов.
Если проиграешь ты, то навсегда исчезаешь с форума.
Согласен?
ой вей, я це люблю.
По опыту этого сайта, сколько пафоса, когда предлагают спор.
И столько гнили, когда проигрывают спор те, кто его предлагает. Вплоть до слива и замены ников.
Вы уже проиграли спор, ещё не начав его, Александр Григорьевич
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pesikot
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:47
pesikot написав: crazymod написав:
Опять эти бредовые намеки?
Давай так.
Спорим на 10 000 долларов, что sinus это не мой ник?
Если я проиграю, плачу 10 000 долларов.
Если проиграешь ты, то навсегда исчезаешь с форума.
Согласен?
ой вей, я це люблю.
По опыту этого сайта, сколько пафоса, когда предлагают спор.
И столько гнили, когда проигрывают спор те, кто его предлагает. Вплоть до слива и замены ников.
Вы уже проиграли спор, ещё не начав его, Александр Григорьевич
ну вот и подпевалы клеветника проклюнулись. Тоже хочешь поспорить мой ник sinus или нет? Условия те же. Из двух спорящих один подлец, другой дурак. Так вот я в данном случае подлец.
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crazymod
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:55
crazymod написав:
ну вот и подпевалы клеветника проклюнулись. Тоже хочешь поспорить мой ник sinus или нет? Условия те же. Из двух спорящих один подлец, другой дурак. Так вот я в данном случае подлец.
Александр Григорьевич, угомонитесь. После Хомякоида, я не спорю на этом форуме - то был первый и последний раз.
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pesikot
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:04
pesikot написав: crazymod написав:
ну вот и подпевалы клеветника проклюнулись. Тоже хочешь поспорить мой ник sinus или нет? Условия те же. Из двух спорящих один подлец, другой дурак. Так вот я в данном случае подлец.
Александр Григорьевич, угомонитесь. После Хомякоида, я не спорю на этом форуме - то был первый и последний раз.
Сам ты Александр Григорьевич. Я так понимаю, спорить ты не хочешь и слив можно засчитывать? Ну тогда заткнись навсегда на эту тему.
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crazymod
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