pesikot С таким же успехом,вас можно назвать клоном Чая,потом найти блог Саши,гастарбайтера с Польши и с утра до вечера здесь писать, что вы Чай, а Чай это гастарбайтер с Польши и доказуйте потом, что это не так. А пока дело за администрацией форума, только она рассудит и покажет кто здесь Клоун. Вот даю ссылку на канал Чая https://www.google.com/url?sa=t&source= ... cGBIHGXmVA
tea написав:А чому ж не стане більше надлишків?Чим нижче курс,тим менше надлишків.
Когда аукционы были основным методом интервенций, рубежи тоже никто не удерживал. Концепция сглаживания чрезмерных колебаний подразумевает, что интервенция проводится тогда, когда курс уже успел серьезно измениться. От метода интервенций это не зависит. Если выходить с интервенциями с самого начала торгов, не давая курсу измениться, это будет уже не сглаживание колебаний, а удержание фиксированного курса. Удержание от роста приведет к кратной девальвации, а за удержание от падения можно получить по попе от МВФ и прочих международных структур. Это будет расценено как попытка вести валютные войны. Тайный характер интервенций дает больше свободы для маневра.
Не питання.Нехай буде і таємний.Але чому ж НБУ дає укріплюватись курсу гривні.Нехай би таємно і викуповував по 28.00
Vadim V написав:Бакс дешевеет , у некоторых сдают нервы
Иногда,бывает так , когда на прогулке, случайно вступаешь в собачью какашку,которую нерадивый хозяин не убрал за своим питомцем. Так вот ощущение в тот момент такое же,как и при чтении ваших комментариев. Что касается темы курса,то ничего не дешевеет. Импорт серый стоит, торговля стоит, потому что идут массовые проверки предпринимателей,многим идет задержка по зарплатам,нацбанк связывает гривну и обесточивает экономику-все это играет сейчас в пользу гривны. Но долго ли это может продолжаться? При поднятии цен на газ,запустится маховик инфляции,повысят под выборы соцвыплаты-минималку и пенсию-это поддержит инфляцию и курс каким будет можете только помечтать о сегодняшнем.
дядя Caша написав:Модераторы пока рекомендуют подобный диалог в личке.
US
Но этот при*** же не в личке свой боед пишет. Вот с него и начните. Забаньте за клевету.
Олександре Григоровичу.Буду з Вами у травні на одному заході в Харкові.До цього повідомлення планував зустрітись,але тепер бажання немає. Ви - нехороша людина.
Я так понимаю, что 10 000 тебе не нужны, от спора ты отказываешься? Я жду извинений за неоднократную клевету и наговоры. Он клеветал на меня долгое время, выставлял меня идиотом, наплодившим ников и разговаривающим сам собой и я же нехороший человек? Феерично! Рука-лицо!
tea написав:Олександре Григоровичу.Буду з Вами у травні на одному заході в Харкові.До цього повідомлення планував зустрітись,але тепер бажання немає. Ви - нехороша людина.
Бедный Александр Григорьевич даже не знает,что его тут плохими словами обзывают. Ты встреться с ним Чай, я думаю он будет в шоке. А пока не поздно еще, можешь встретиться со мной. Пригласи всех харьковчан,которые есть на форуме и в которых ты в каждом видишь какого то Александра Григорьевича и я думаю,все, кого ты обзывал здесь, с удовольствием прийдут на встречу с тобой))))