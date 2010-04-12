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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 647964806481648264836484>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:43

  bub-har написав:Кабмін прийняв рішення щодо газу: тариф підвищать через тиждень, на черзі — опалення https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... lennya.htm


Судя по тексту статьи всё-таки еще не принял, вопрос висит до 18 октября. У нас ни в чем нельзя быть уверенным, пока чернила на документе не просохнут. Хотя 8500 уже выглядит относительно реалистично по сравнению с пугалками 12 тысяч, 11 тысяч.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:49

  Trast написав:
  crazymod написав:
Опять эти бредовые намеки?
Давай так.

А что, мне так кажется.

Присоединяюсь к данному флешмобу!
А также и от меня 1000 и пусть докажет,что я, какой-то Александр.
А, если не докажет, то вечный бан и ему и его клону Холяве.

Дарма Ви написали це повідомлення.
Тепер я виведу Вас на чисту воду до кінця,прийдеться знову Вам міняти нік,але з ЖЖ Ви ж нікуди не дінетесь,Софтрейнджер.
Тому починаємо.
ДС і інші адміни не видаляйте це повідомлення,доки до нього не дійде Пізнайко.
Пізнайко - напишіть тут те,чого не знає весь форум,а знаємо тільки ми вдвох і ДС.
Щоб всі зрозуміли,що цей пан - нехороша людина.
Бо форумчани до сих пір думають,чому Пізнайко,така інтелегентна людина,який до цього так добре відносився до О_О,тепер атакує всі клони Олександра Григоровича.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:51

заколебал ты, чайник.
таких, как ты, нужно в детстве из рогатки убивать
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:54

Мысли вслух

Наши обвалы предвещали обвалы в США и/или Азии.
Когда там случались обвалы, пока волна ещё не докатилась до нас - у нас это вызывало "рост" экономики, и аномальный укрепляж гривны (на фоне обвалов в более развитых странах).
И каждый раз никто не понимает секрет этой аномалии: везде всё валится - а в Украине на этом фоне "рост". Отчего-почему?
А потому что пока остальные падают, или когда уже упали и забыли, - мы стоим на месте. И на этом фоне вроде как становимся выше.
Но через время волна падения докатывается и до нас. И когда уже все очухались и начали рост - мы вопреки всему показываем падение.

Так же и сейчас. Где-то "далеко за океаном" началось падение, и сейчас мы кажемся чуть-чуть выше, какой-то аномальный рост "из неоткуда". Но на самом деле мы стоим на месте. Может отвернулись от волны цунами, "типа её нет", и "крыза нас мынэ".

Просто вспомните, что было перед нашими ступенчатыми обвалами?

Про растущий с ускорением отрицательный торговый баланс, резервами менее 3мес, и недовыполнение бюджета почти на 100млрд грн, я сейчас даже не буду напоминать
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 12 жов, 2018 18:56, всього редагувалось 2 разів.
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:55

tea
Чай, тебе срочно нужна госпитализация.
То, что я писал в личку Холяве, я продублировал и ДС, так, что расслабься!
Это вас с вашим клоном не касается.
А вот то,что я Александр Григорьевич, а тем более какой то жж,эта переписка никак не доказывает.
П.С.Личные сообщения ДС, выставленные на форум-реально это вечный бан Чай.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:57

  tea написав:
  Trast написав:
  crazymod написав:
Опять эти бредовые намеки?
Давай так.

А что, мне так кажется.

Присоединяюсь к данному флешмобу!
А также и от меня 1000 и пусть докажет,что я, какой-то Александр.
А, если не докажет, то вечный бан и ему и его клону Холяве.

Дарма Ви написали це повідомлення.
Тепер я виведу Вас на чисту воду до кінця,прийдеться знову Вам міняти нік,але з ЖЖ Ви ж нікуди не дінетесь,Софтрейнджер.
Тому починаємо.
ДС і інші адміни не видаляйте це повідомлення,доки до нього не дійде Пізнайко.
Пізнайко - напишіть тут те,чого не знає весь форум,а знаємо тільки ми вдвох і ДС.
Щоб всі зрозуміли,що цей пан - нехороша людина.
Бо форумчани до сих пір думають,чому Пізнайко,така інтелегентна людина,який до цього так добре відносився до О_О,тепер атакує всі клони Олександра Григоровича.


ну и главный вопрос - как модераторы терпят весь этот бред сумасшедшего?
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:57

  freeze написав:
  bub-har написав:Кабмін прийняв рішення щодо газу: тариф підвищать через тиждень, на черзі — опалення https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... lennya.htm


Судя по тексту статьи всё-таки еще не принял, вопрос висит до 18 октября. У нас ни в чем нельзя быть уверенным, пока чернила на документе не просохнут. Хотя 8500 уже выглядит относительно реалистично по сравнению с пугалками 12 тысяч, 11 тысяч.

Я бачу сценарій таким.Уряд підвищує ціну до 8500 з 18 жовтня і далі веде переговори з МВФ.Тягнутиме час доти,доки можна потягнути з траншем.Ідеальний варіант для уряду - щоб ціна 8500 протрималась до кінця опалювального сезону.Тому Гройсман триматиме руку на пульсі з ЗВР,економікою тощо і проситиме МВФ вести переговори.Мета ж зрозуміла - якщо підняти тариф на 60%,то в березні президентом стане Рабіновіч.Це розуміє і МВФ.
Тому сподіваюсь,що МВФ нам підіграє.
А в новий опалювальний сезон з жовтня 2019 року вступатиме вже новий склад ВР,нова коаліція і новий президент.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:58

  Trast написав:
  Vadim V написав:Бакс дешевеет , у некоторых сдают нервы :? :mrgreen: :(



Иногда,бывает так , когда на прогулке, случайно вступаешь в собачью какашку,которую нерадивый хозяин не убрал за своим питомцем.

Научи собачатников прибирать и не разивай рот :roll: на прогулке.
  Trast написав:Так вот ощущение в тот момент такое же,как и при чтении ваших комментариев


Ты гурман в какахах собачьих ,спорить не буду , может без фамильярности и выпендрёжа?, туточки усі свої.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:01

  Trast написав:tea
Чай, тебе срочно нужна госпитализация.
То, что я писал в личку Холяве, я продублировал и ДС, так, что расслабься!
Это вас с вашим клоном не касается.
А вот то,что я Александр Григорьевич, а тем более какой то жж,эта переписка никак не доказывает.
П.С.Личные сообщения ДС, выставленные на форум-реально это вечный бан Чай.

А чому Ви так рознервувались?Ви ж пишете,що не є Олександром Григоровичем.
Це по-перше.
А по-друге,я ж ніяких приватних переписок не виставляв.
Пізнайко один раз виставив приватну переписку з Вами,де Ви пропонували розвалити форум.
В мене є дещо цікавіше.
Тільки от я не розумію,чому після мого повідомлення занервували всього чотири чоловіка - Траст,Толевас,сінус і Крейзімод?
Це ж,за Вашими словами,чотири різні людини.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:02

  Yuri_T написав:заколебал ты, чайник.
таких, как ты, нужно в детстве из рогатки убивать

Чувак - не лізь не у свої справи.
Без тебе розберусь - кого з рогатки вбивати.
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