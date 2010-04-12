Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:54

Наши обвалы предвещали обвалы в США и/или Азии.

Когда там случались обвалы, пока волна ещё не докатилась до нас - у нас это вызывало "рост" экономики, и аномальный укрепляж гривны (на фоне обвалов в более развитых странах).

И каждый раз никто не понимает секрет этой аномалии: везде всё валится - а в Украине на этом фоне "рост". Отчего-почему?

А потому что пока остальные падают, или когда уже упали и забыли, - мы стоим на месте. И на этом фоне вроде как становимся выше.

Но через время волна падения докатывается и до нас. И когда уже все очухались и начали рост - мы вопреки всему показываем падение.



Так же и сейчас. Где-то "далеко за океаном" началось падение, и сейчас мы кажемся чуть-чуть выше, какой-то аномальный рост "из неоткуда". Но на самом деле мы стоим на месте. Может отвернулись от волны цунами, "типа её нет", и "крыза нас мынэ".



Просто вспомните, что было перед нашими ступенчатыми обвалами?



Про растущий с ускорением отрицательный торговый баланс, резервами менее 3мес, и недовыполнение бюджета почти на 100млрд грн, я сейчас даже не буду напоминать

Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 12 жов, 2018 18:56, всього редагувалось 2 разів.

Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?