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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 64806481648264836484> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 916 1. Нет сбережений в валюте 10% 90 2. до 20% 5% 46 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 586 Всього голосів : 916 Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:06 tea написав: Trast написав: tea

Чай, тебе срочно нужна госпитализация.

То, что я писал в личку Холяве, я продублировал и ДС, так, что расслабься!

Это вас с вашим клоном не касается.

А вот то,что я Александр Григорьевич, а тем более какой то жж,эта переписка никак не доказывает.

П.С.Личные сообщения ДС, выставленные на форум-реально это вечный бан Чай. Чай, тебе срочно нужна госпитализация.То, что я писал в личку Холяве, я продублировал и ДС, так, что расслабься!Это вас с вашим клоном не касается.А вот то,что я Александр Григорьевич, а тем более какой то жж,эта переписка никак не доказывает.П.С.

А чому Ви так рознервувались?Ви ж пишете,що не є Олександром Григоровичем.

Це по-перше.

А по-друге,я ж ніяких приватних переписок не виставляв.

Пізнайко один раз виставив приватну переписку з Вами,де Ви пропонували розвалити форум.

В мене є дещо цікавіше.

Тільки от я не розумію,чому після мого повідомлення занервували всього чотири чоловіка - Траст,Толевас,сінус і Крейзімод?

Це ж,за Вашими словами,чотири різні людини. А чому Ви так рознервувались?Ви ж пишете,що не є Олександром Григоровичем.Це по-перше.А по-друге,я ж ніяких приватних переписок не виставляв.Пізнайко один раз виставив приватну переписку з Вами,де Ви пропонували розвалити форум.В мене є дещо цікавіше.Тільки от я не розумію,чому після мого повідомлення занервували всього чотири чоловіка - Траст,Толевас,сінус і Крейзімод?Це ж,за Вашими словами,чотири різні людини.



Не притворяйся идиотом. Ты намекал не раз, что я и Траст - один человек, сегодня, что я и sinus - один человек. Александром Григорьевичем называешь и меня, и Траста. Ага, и чего это заволновался и я, и Траст? На тебя клевещут, а ты тихо радуйся. Я долго терпел и спускал все на тормозах. Но сегодня мое терпение лопнуло. Извиняйся, клеветник, и кайся. Не притворяйся идиотом. Ты намекал не раз, что я и Траст - один человек, сегодня, что я и sinus - один человек. Александром Григорьевичем называешь и меня, и Траста. Ага, и чего это заволновался и я, и Траст? На тебя клевещут, а ты тихо радуйся. Я долго терпел и спускал все на тормозах. Но сегодня мое терпение лопнуло. Извиняйся, клеветник, и кайся. crazymod Повідомлень: 362 З нами з: 17.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:09 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,84 коп., на торгах пятницы укрепился на 5,63 коп., оказавшись на уровне 27,9282 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 6,48 коп., составил 27,9241 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 12 октября с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на МЕЖБАНКЕ упала до 27,92/27,95 UAH/USD, ведомая преобладавшими на моменте продажами СКВ.

К 10.37 курс доллара консолидировался на цифре 27,92/27,93 UAH/USD, сузив спред и сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения. Эти цены оставались действующими до 11.20, а относительная стабильность поддерживалась покупками импортеров и гривневыми интервенциями НБУ с платформы Matching по 27,93 UAH/USD, в результате которой регулятор выкупил первую порцию ($10,0 млн.) «излишков» в свои резервы.

Пауза в действиях НБУ стоила доллару некоторых потерь – к 11.20 его цена просела ко внутридневному минимуму (27,915/27,925 UAH/USD), который вскоре начали выкупать появившиеся на рынке системные игроки, конкурируя с Нацбанком.



Эти покупки развернули тренд «американца» на МЕЖБАНКЕ вверх, и к 12.15 его цена приподнялась к 27,92/27,94, спустя 10 минут, оказавшись на цифре 27,95/27,97 UAH/USD.



Локальный максимум привлек внимание продавцов доллара, которые своими действиями снова сменили настроение на межбанке на «медвежье», возобновив откат «американца», цена которого к 14.00 понизилась до 27,93/27,95 UAH/USD.



Вернувшаяся на рынок стабильность сохраняли эти котировки на опустевшем МЕЖБАНКЕ , по сути, до самого завершения сессии, совершившие предфинишный подскок до 27,94/27,97 UAH/USD.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 12 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9282 UAH/USD UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,50% с 28,0672 UAH/USD до 27,9282 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 октября, пролонгировав «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилось изрядное количество валюты, к которому добавился выросший к пятнице приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, нисходящий тренд безналичного доллара заставлял экспортеров возможно скорее расставаться с «обязательной» частью выручки. Тем самым катализировав коррекцию



В-третьих, как и накануне, игроки убедились, что регулятор «не препятствует» пролонгации снижения курса СКВ ниже отметки 28,00 UAH/USD, что также стимулировало продажи доллара.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан в более сдержанной форме наличным рынком.



Последние две сессии валютного межбанка подтвердили выход на первые роли состояние долларовой ликвидности, заметно выросшей в истекшую неделю. Этот курсо- и трендоформирующий фактор потеснил значимость гривневого ресурса.



Как показали торги 11-12 октября, на «медвежий» тренд рынка безналичного доллара не смогло оказать никакого влияния расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 52 512,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 12 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, для покупки которого была расширена гривневая ликвидность.



Во-вторых, курсовые хроники безналичного доллара 12 октября показали весь «ассортимент» настроений рынка: «медвежий» тренд, сменившийся периодом стабильности, затем на МЕЖБАНКЕ появились «быки», инициировав рост курса СКВ. Это разнообразие способствовало приличной торговой активности и, следовательно, ликвидности.



В-третьих, в торгах 12 октября активно участвовал регулятор, неоднократно выкупая «лишнюю» СКВ и пополнив резервы суммой, превысившей $20,0 млн.



В отличие от предыдущей сессии, рынок наличных в течение пятницы порадовал своих участников ассортиментом настроений: до полудня котировки в паре доллар-гривня снижались, пребывая под влиянием нисходящего тренда рынка безналичного доллара, а пополудни, сменив настроение, поднимались, ведомые «зелеными быками» межбанка и ставшими по этой причине более агрессивными клиентскими покупками. Энтузиазма покупателям «зеленой» наличной СКВ добавляло преддверие длинных выходных, которые комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе. К слову, послеобеденное «зеленое» ралли на межбанке было вызвано в значительной степени этими же «календарными» обстоятельствами.



Рынки Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Крыжополя завершили сессию пятницы в равновесии спроса и предложения.

Запорожские валютчики, несмотря на заметное подорожание доллара к закрытию торгов, финишировали с «перекосом» - клиентского спроса на доллар оказалось больше, чем его предложения.



За исключением столицы, дилеры которой рапортовали о некотором прогрессе на участке ликвидности, остальные вышеперечисленные города констатировали на местных рынках повторение оборотами показателей предыдущей сессии.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного неформального доллара выросла на 2,0-8,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), офера стали выше на 1,0-7,0 коп. (снова лидерство за собой сохранил Днепр).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье, Харьков), либо потеряли 3,0 коп. (Киев), либо выросли на 2,0-3,0 коп. (Днепр, Одесса).

Позиция «предложение» либо не изменилась (Киев), либо выросла на 2,0-4,0 коп.



В контексте «пятничного синдрома» (вхождение заметного процента игроков накануне выходных в более надежную, чем гривня, валюту) заметим, что это еженедельное событие на валютном рынке Украины нивелировало объективность «прогноза» наличного «неформального» рынка на ближайшие торги валютного межбанка. Мы в силу ряда обстоятельств (в том числе и «календарных»), склонны ожидать от вторничной сессии валютного межбанка пролонгации «медвежьего» тренда для пары доллар-гривня, хотя и более сдержанного, чем 12 октября по динамике средневзвешенного курса.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 12 октября в первом приближении отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Торги 12 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,98-28,00/28,05-07 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок. Стартовавшая на МЕЖБАНКЕ коррекция долларовых цен была на руку изначально заниженным ценам открытия наличной пары доллар-гривня, обеспечивая равновесную торговлю до самого полудня пятницы. Затем на МЕЖБАНКЕ начался рост «зеленого» безнала…



Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, реагируя на «ситуативное» настроение межбанка, и клиентские запросы, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали повышение действующих цен в паре доллар-гривня, реагирую на восходящий тренд рынка безналичного доллара, а также ставшие более агрессивными покупки клиентов, которые хотели провести длинные выходные в комфорте, пребывая в «старом надежном» долларе.



Смена настроения на наличном рынке Днепра не нарушила текущее равновесие спроса и оферов.

Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение 12 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара повысилась на 6,0-8,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили 1,0-3,0 коп., офера стали выше на 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,98-28,00/28,05-07 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 12-го низколиквидной равновесной торговлей. Солидные клиенты осторожничали, не решаясь на серьезные объемные операции, не убедившись в надежности сохранившегося на МЕЖБАНКЕ «медвежьего» тренда «зеленого» безнала.



Ближе к полудню, отвечая на ставшие более активными клиентские покупки СКВ, а также установление восходящего тренда на рынке безналичного доллара, дилеры опта Днепра начали постепенное повышение действующих цен в паре доллар-гривня.



К полудню в оптовом сегменте Днепра действовали более низкие, чем на старте торгов, цены бидов «американца: 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь балансом спроса и предложения.



После обеда из-за выросшей активности клиентских покупок дилеры опта Днепра продолжали поднимать курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, стараясь при этом сохранить сбалансированность спроса и предложения.



Равновесие покупок и продаж к исходу сессии 12-го оптовикам Днепра удалось сберечь, что, в свою очередь, сохранило итоговую ликвидность на приличном уровне, поставив «твердую четверку», как и накануне.



На протяжении 12 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 6,0-8,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.



По сравнению с закрытием 11 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 1,0-3,0 коп., офера стали выше на 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 октября уровнями 32,35/32,55 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечные «привесы» бидов и оферов.



По сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» оптового наличного евро в Днепре выросла на 5,0 коп., офера не изменились.



Со слов дилеры-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы пришлось до полудня заниматься очень аккуратным дисконтированием действующих цен в более ликвидной и востребованной в Украине паре доллар-гривня, реагируя на настроения межбанка и клиентов наличного рынка, а после обеда двигаться обратным путем, поднимая курсы доллара, «отвечая» на «бычьи» «вызовы» «зеленого» сектора межбанка и рост агрессивности покупателей наличного «американца» в своей ветке валютного рынка.



Разумеется, в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.

Однако, наши дилеры, поднимая в течение пятницы на 5,0 коп. обе позиции наличного евро, все-таки учли превышение парой евро-доллар на мировом рынке forex отметки $1,1600, состоявшееся до открытия европейской сессии форекса, а также внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Нелишне добавить, что как и накануне, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1605 к $1,1560, потеряв в течение этого промежутка времени 45 пунктов.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали эту потерю, сосредоточившись на послеобеденном росте наличного доллара и «за компанию» с ним приподняли обе позиции евронала.

Кроме того, львиная доля потерь пары евро-доллар «в миру» состоялась после 15.00 Киева, когда наши валютчики ввиду короткого предпраздничного рабочего дня уже сворачивали свою деятельность.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 12 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1592, пара евро-доллар инициировала рост и уже около 08.08 Киева поднялась в район отметки $1,1608, спустя полчаса провалившись в диапазон $1,1586-1,1593, с которого в 11.00 опустилась на отметку $1,1580, где пребывала до 15.00.



Около 15.00 динамика коррекции пары евродоллар заметно выросла, уронив евро около 17.10 на внутридневной минимум ($1,1535).



Выбираясь из этой «ямы», пара евро-доллар инициировала ралли, которое подняло ее около 18.00 Киева в диапазон $1,1555-1,1565, который пара не покидала до 19.40 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс фунта стерлингов к доллару в пятницу на европейской сессии рынка forex снижается на фиксации прибыли инвесторами перед саммитом глав государств Евросоюза 17-18 октября, на котором будут обсуждаться вопросы по Brexit.



По состоянию на 13.00 Киева курс фунта стерлингов к доллару снижался до $1,3216 с $1,3233 за фунт на предыдущем закрытии.



Курс евро к доллару опускался до $1,1583 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1593 за евро.



курс доллара к иене рос до ¥112,34 за доллар со ¥112,17.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 95,09 пункта.



Глава Евросовета Дональд Туск в сентябре говорил, что «моментом правды» по переговорам о Brexit будет саммит глав государств ЕС 17-18 октября.

Туск отмечал, что именно в октябре Евросоюз ожидает максимума прогресса и результатов в переговорах о «разводе» с Великобританией. Если необходимый прогресс будет достигнут, то может быть созван внеочередной саммита лидеров ЕС 17-18 ноября для финализации и формализации договоренностей по Brexit.



Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их «развода» не позднее ноября текущего года, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит «жестким» отделением Британии от ЕС.



При этом фунт дорожал к доллару предыдущие три торговые сессии подряд на заявлениях главного переговорщика по Brexit от имени 27 остающихся в Евросоюзе стран Мишеля Барнье о том, что договоренности между сторонами могут быть достигнуты уже на следующей неделе.



В контексте вышеизложенного, гуру банка ING советуют быть осторожными при открытии длинных позиций по фунту, так как внутренняя политика Британии может стать серьезным понижающим фактором. Британские СМИ в пятницу сообщают, что несколько членов кабинета министров Великобритании могут уйти в отставку из-за того, что премьер-министр страны Тереза Мэй планирует пойти на уступки ЕС по условиям Brexit.



Спустя три часа курс американского доллара растет к иене и евро.



Евро торгуется к 16.05 Киева в районе $1,1557 против $1,1593 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥129,8 по сравнению со ¥130,04 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,29 против ¥112,36 в четверг.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,1%. До этого индикатор опускался три сессии подряд на фоне обвала мировых фондовых рынков.

Тем временем фунт стерлингов торгуется около $1,3184 против $1,3230 днем ранее, однако завершает в плюсе вторую неделю подряд на осторожном оптимизме инвесторов относительно переговоров по Brexit.



Ранее ЦБ Китая понизил справочный курс юаня до 6,912 за $1, до минимального уровня с марта 2017 года. Однако затем на торгах в Гонконге китайская валюта перешла к росту на сильных статданных по китайской внешней торговле.



Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в сентябре до 14,5% с пересмотренных 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт в долларовом выражении поднялся на 14,3% в прошлом месяце после августовского скачка на 19,9%. Профицит торгового баланса КНР увеличился до $31,69 млрд. по сравнению с $26,6 млрд. в августе.

Консенсус-прогноз экспертов для роста долларового экспорта составлял 8,2%, импорта - 15,3%, для торгового профицита - всего $19,2 млрд.



Наметившиеся перемены в паре евро-доллар на мировом рынке forex заставили нас вернуться на несколько сессий назад, поинтересовавшись эволюцией этой валютной пары.



Начиная со второй половины вторника в паре евро-доллар происходила восходящая коррекция от минимума на отметке $1,1432, и в азиатскую сессию этой пятницы пара евро-доллар достигла отметки $1,1610.



Падение доллара во многом можно объяснить риторикой президента США Трампа. За последние трое суток Трамп трижды подверг критике ФРС за повышение ставки. Если первый раз Трамп просто заявил, что ему «не нравятся» действия ФРС, но он не хочет вмешиваться, то второй раз, в азиатскую сессию четверга, Трамп высказался намного жестче. По его мнению, ФРС «делает ошибку» и «обезумела».



На этом «потоке сознания» пара евро-доллар после 04.45 Киева подскочила с $1,1535 до $1,1565.



Днем в четверг, в 15.30 Киева, вышли негативные для доллара данные по индексу потребительских цен США за сентябрь.



Общий ИПЦ упал 2,7% до 2,3% г/г (прогноз 2,4% г/г), базовый ИПЦ остался неизменным на уровне 2,2% против прогноза роста до 2,3% г/г.



Выход более слабых данных по инфляции означает меньшую необходимость повышать ставку, поэтому неудивительно, что в 15.30 Киева пара евро-доллар подскочила с $1,1570 до $1,1599.

А уже в 15.32 Дональд Трамп опять обрушился с критикой на ФРС. Вновь повторил, что ФРС делает «большую ошибку, проводя чрезмерно агрессивную политику», «ФРС становится немного слишком умной».

Правда позже советник Трампа по вопросам экономической политики Ларри Кадлоу сгладил риторику Трампа, заявив: «Президент имеет собственные взгляды… Здесь нет ничего нового. Мы все знаем, что Федрезерв независим. Президент не диктует политику центробанку».

А уже вечером Трамп заявил, что не собирается увольнять главу ФРС Пауэлла, но обвинил ФРС в падении фондовых индексов последних дней, а также отметил, что «доллар – сильный, что не очень хорошо для экспорта».



Здесь надо отметить, что за последние два дня американский промышленный индекс Dow Jones упал с открытия среды на 26441 до закрытия четверга на 25052 пункта, то есть почти на 1400 пунктов (падение на 3,15% и 2,13% соответственно).



Естественно, такой провал на американском рынке сопровождался падением по широкому спектру рынков.



Например, индекс акций развивающихся рынков MSCI EM упал с открытия среды на 996 до закрытия четверга на 954 (за те же два дня). Нефть Brent упала с $85,17 до $80,26 за баррель.



А вот доллар, как видим, поддержки от сворачивания аппетитов к риску не получил.



Хотя сильное падение на американском рынке акций привело к росту американских облигаций. Доходность 10-летних облигаций США упала за два дня с 3,21% до 3,15%. И это нормальная реакция – уходить в облигации в случае сворачивания аппетитов к риску.



Традиционно считается, что самые надежные облигации в мире – это облигации Казначейства США, к тому же они сейчас, благодаря проведенным повышениям ставки ФРС, дают хорошую доходность.



Поэтому падение доллара в среду и четверг выглядит несколько парадоксальным.

Vы не думаем, что дальнейшее падение американского фондового рынка должно будет привести выводу капитала из США и к дальнейшему падению доллара. Зачем выводить капиталы из США, если, продав американские акции, можно просто купить американские облигации?



Опыт 2008 года показывает, что обвал американского фондового рынка приводит к росту доллара просто потому, что в результате возникает параллельное обесценивание залоговой стоимости массы других типов активов и вследствие этого острый дефицит долларовой ликвидности.



Впрочем, мы не ждем, что американский рынок будет падать сильнее, чем рынки других стран. Перспективы экономики США сейчас выглядят неплохими на фоне предполагаемого МВФ замедления роста в мировой экономике. Во время цикла сворачивания аппетитов к риску в 2014-2015 гг крупные коррекции на американском рынке, конечно, проходили, но в целом индексы показывали боковую динамику (Dow Jones провел 2014-2015 гг. между 15300 и 18300 пунктами и даже рос вплоть до середины 2015 года). И это было на фоне падения пары евро-доллар с $1,40 до $1,05, падения цены на нефти со $115 до $27 за баррель Brent, цены меди с $7200 до $4320 за тонну, падения индекса акций развивающихся рынков MSCI EM с 1100 до 690.



В контексте всего вышеизложенного, считаем, что, как и прежде, доллар как защитный актив будет выступать бенефициаром текущего цикла сворачивания аппетита к риску, цикла, который начался в конце апреля 2018 года, сохранив тренд на укрепление относительно евро.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «консервативной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,35/32,55 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные прибавки бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся с закрытия четверга предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 октября не изменились ни по спросу, ни по предложению.



На сессии украинского валютного межбанка в пятницу курсовой динамикой безналичной пары доллар-гривня был реализован фрагмент курсовой пилы с алгоритмом «два шага вниз – один вверх».



На первом этапе экспортеры избавлялись от «обязательной» части внешнеторговой выручки в сопровождении гривневых порционных интервенция регулятора с платформы Matching и торговавшихся пребывавших в меньшинстве потенциальных покупателей доллара на фоне его коррекции. Откат «американца» на МЕЖБАНКЕ продолжался до полудня, после чего покупки «лишней» валюты регулятором стали агрессивнее, спровоцировав на аналогичные действия импортеров и ту часть рынка, которая предпочитала проводить длинные выходные, пребывая в «старом надежном» долларе.



Эти совместные действий обеспечили отскок курса «американца» к отметкам, чуть ниже цен открытия.



Львиная доля объемных сделок по доллару на МЕЖБАНКЕ СОСТОЯЛАСЬ В СОПРОВОЖДЕНИИ БОЛЕЕ НИЗКИХ ТЕКУЩИХ ЦЕН, ОБЕСПЕЧИВАЯ СОХРАНЕНИЕ НА ПЯТНИЧНОМ МЕЖБАНКЕ ЗАМЕТНЫЙ «МЕДВЕЖИЙ» ТРЕНД «АМЕРИКАНЦА». ПОСЛЕДНИЙ, ВЕРОЯТНО, СОХРАНИТСЯ И НА ТОРГАХ ВТОРНИКА, 16 ОКТЯБРЯ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ДВОЙНОЙ ПОРЦИЕЙ ПРИТОКА ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА. В ЦЕЛОМ, МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ СИТУАЦИЯ СРЕДЫ, 10 ОКТЯБРЯ, КОГДА ИЗ-ЗА ДЛИННЫХ ВЫХОДНЫХ В АМЕРИКЕ НА РЫНКЕ В УКРАИНЕ ДОМИНИРОВАЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ МЕДВЕДИ» ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ДВОЙНОЙ ПОРЦИЕЙ ПРИТОКА ЭКСПОРТНОЙ СКВ.



Затем вскорости стартует очередной период платежей в Казну, способный нанести урон гривневой ликвидности, которая, однако, несмотря на ее заметное расширение в последние 2 дня не оказывает определяющего влияния на характер торгов безналичным «американцем». Полагаю, здесь на первые роли вышло изобилие доллара на нашем валютном рынке, определяя нисходящий тренд «американца».



US

Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67696 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4287 раз. Подякували: 7807 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:10 tea написав: Trast написав: tea

Чай, тебе срочно нужна госпитализация.

То, что я писал в личку Холяве, я продублировал и ДС, так, что расслабься!

Это вас с вашим клоном не касается.

А вот то,что я Александр Григорьевич, а тем более какой то жж,эта переписка никак не доказывает.

П.С.Личные сообщения ДС, выставленные на форум-реально это вечный бан Чай. Чай, тебе срочно нужна госпитализация.То, что я писал в личку Холяве, я продублировал и ДС, так, что расслабься!Это вас с вашим клоном не касается.А вот то,что я Александр Григорьевич, а тем более какой то жж,эта переписка никак не доказывает.П.С.

А чому Ви так рознервувались?Ви ж пишете,що не є Олександром Григоровичем.

Це по-перше.

А по-друге,я ж ніяких приватних переписок не виставляв.

Пізнайко один раз виставив приватну переписку з Вами,де Ви пропонували розвалити форум.

В мене є дещо цікавіше.

Тільки от я не розумію,чому після мого повідомлення занервували всього чотири чоловіка - Траст,Толевас,сінус і Крейзімод?

Це ж,за Вашими словами,чотири різні людини. А чому Ви так рознервувались?Ви ж пишете,що не є Олександром Григоровичем.Це по-перше.А по-друге,я ж ніяких приватних переписок не виставляв.Пізнайко один раз виставив приватну переписку з Вами,де Ви пропонували розвалити форум.В мене є дещо цікавіше.Тільки от я не розумію,чому після мого повідомлення занервували всього чотири чоловіка - Траст,Толевас,сінус і Крейзімод?Це ж,за Вашими словами,чотири різні людини.

У тебя по стечениям обстоятельств тоже 4 ника нервничают-Холява,Любитель какашек Вадим,никотинипес и мизантроп.

2 нервных уже прибежало, ждем еще двух.

К Крейзимоду и Толевасу я ни имею никакого отношения и понятно что я и они возмущены, что их какой-то клоун обзывает Александром Григорьевичем.

Но ты ушел от спора,если ты прав,то, что денег заработать не хочешь или самозабаниться не хочется? У тебя по стечениям обстоятельств тоже 4 ника нервничают-Холява,Любитель какашек Вадим,никотинипес и мизантроп.2 нервных уже прибежало, ждем еще двух.К Крейзимоду и Толевасу я ни имею никакого отношения и понятно что я и они возмущены, что их какой-то клоун обзывает Александром Григорьевичем.Но ты ушел от спора,если ты прав,то, что денег заработать не хочешь или самозабаниться не хочется? Trast Повідомлень: 206 З нами з: 10.03.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:10 crazymod написав: tea написав: Trast написав: tea

Чай, тебе срочно нужна госпитализация.

То, что я писал в личку Холяве, я продублировал и ДС, так, что расслабься!

Это вас с вашим клоном не касается.

А вот то,что я Александр Григорьевич, а тем более какой то жж,эта переписка никак не доказывает.

П.С.Личные сообщения ДС, выставленные на форум-реально это вечный бан Чай. Чай, тебе срочно нужна госпитализация.То, что я писал в личку Холяве, я продублировал и ДС, так, что расслабься!Это вас с вашим клоном не касается.А вот то,что я Александр Григорьевич, а тем более какой то жж,эта переписка никак не доказывает.П.С.

А чому Ви так рознервувались?Ви ж пишете,що не є Олександром Григоровичем.

Це по-перше.

А по-друге,я ж ніяких приватних переписок не виставляв.

Пізнайко один раз виставив приватну переписку з Вами,де Ви пропонували розвалити форум.

В мене є дещо цікавіше.

Тільки от я не розумію,чому після мого повідомлення занервували всього чотири чоловіка - Траст,Толевас,сінус і Крейзімод?

Це ж,за Вашими словами,чотири різні людини. А чому Ви так рознервувались?Ви ж пишете,що не є Олександром Григоровичем.Це по-перше.А по-друге,я ж ніяких приватних переписок не виставляв.Пізнайко один раз виставив приватну переписку з Вами,де Ви пропонували розвалити форум.В мене є дещо цікавіше.Тільки от я не розумію,чому після мого повідомлення занервували всього чотири чоловіка - Траст,Толевас,сінус і Крейзімод?Це ж,за Вашими словами,чотири різні людини.



Не притворяйся идиотом. Ты намекал не раз, что я и Траст - один человек, сегодня, что я и sinus - один человек. Александром Григорьевичем называешь и меня, и Траста. Ага, и чего это заволновался и я, и Траст? На тебя клевещут, а ты тихо радуйся. Я долго терпел и спускал все на тормозах. Но сегодня мое терпение лопнуло. Извиняйся, клеветник, и кайся. Не притворяйся идиотом. Ты намекал не раз, что я и Траст - один человек, сегодня, что я и sinus - один человек. Александром Григорьевичем называешь и меня, и Траста. Ага, и чего это заволновался и я, и Траст? На тебя клевещут, а ты тихо радуйся. Я долго терпел и спускал все на тормозах. Но сегодня мое терпение лопнуло. Извиняйся, клеветник, и кайся.

Не нервуйте Ви так.Ось Пізнайко з"явиться і виведе Вас на чисту воду. Не нервуйте Ви так.Ось Пізнайко з"явиться і виведе Вас на чисту воду. tea Повідомлень: 15924 З нами з: 15.11.08 Подякував: 412 раз. Подякували: 2067 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:12 Trast написав: 2 нервных уже прибежало, ждем еще двух.

К Крейзимоду и Толевасу я ни имею никакого отношения и понятно что я и они возмущены, что их какой-то клоун обзывает Александром Григорьевичем.

Но ты ушел от спора,если ты прав,то, что денег заработать не хочешь или самозабаниться не хочется? 2 нервных уже прибежало, ждем еще двух.К Крейзимоду и Толевасу я ни имею никакого отношения и понятно что я и они возмущены, что их какой-то клоун обзывает Александром Григорьевичем.

Любий друже - Вам Фейслес пропонував спір всього на 500 грн,що курса 30 до кінця вересня не буде.

Чому відмовились? Любий друже - Вам Фейслес пропонував спір всього на 500 грн,що курса 30 до кінця вересня не буде.Чому відмовились? tea Повідомлень: 15924 З нами з: 15.11.08 Подякував: 412 раз. Подякували: 2067 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:15 Re: Валютный рынок в контексте .... дарма це все.....

- просто потім всіх забанять на сутки/тиждень..... і ніякої "чистої води" тут ніхто і не побачить....



п. с.

... Чай, давайте ще за мої 100500 ніків розкажіть)))

- буде ще веселішше! ))) ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 4972 З нами з: 19.10.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:15 tea написав: Не нервуйте Ви так.Ось Пізнайко з"явиться і виведе Вас на чисту воду. Не нервуйте Ви так.Ось Пізнайко з"явиться і виведе Вас на чисту воду.



Жду не дождусь. Прячешься за спину другого человека, клеветник? Извиняйся, или исчезни из этого форума навсегда. Жду не дождусь. Прячешься за спину другого человека, клеветник? Извиняйся, или исчезни из этого форума навсегда. crazymod Повідомлень: 362 З нами з: 17.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:17 tea написав: Trast написав: 2 нервных уже прибежало, ждем еще двух.

К Крейзимоду и Толевасу я ни имею никакого отношения и понятно что я и они возмущены, что их какой-то клоун обзывает Александром Григорьевичем.

Но ты ушел от спора,если ты прав,то, что денег заработать не хочешь или самозабаниться не хочется? 2 нервных уже прибежало, ждем еще двух.К Крейзимоду и Толевасу я ни имею никакого отношения и понятно что я и они возмущены, что их какой-то клоун обзывает Александром Григорьевичем.

Любий друже - Вам Фейслес пропонував спір всього на 500 грн,що курса 30 до кінця вересня не буде.

Чому відмовились? Любий друже - Вам Фейслес пропонував спір всього на 500 грн,що курса 30 до кінця вересня не буде.Чому відмовились?



Ты опять идиотом прикидываешься? Тогда он не был уверен на 100% в своей правоте, а сейчас уверен. Я вот готов сколько угодно поставить, что Trast и sinus не мои ники. Ты опять идиотом прикидываешься? Тогда он не был уверен на 100% в своей правоте, а сейчас уверен. Я вот готов сколько угодно поставить, что Trast и sinus не мои ники. crazymod Повідомлень: 362 З нами з: 17.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:22 crazymod написав: Ты опять идиотом прикидываешься? Тогда он не был уверен на 100% в своей правоте, а сейчас уверен. Я вот готов сколько угодно поставить, что Trast и sinus не мои ники. Ты опять идиотом прикидываешься? Тогда он не был уверен на 100% в своей правоте, а сейчас уверен. Я вот готов сколько угодно поставить, что Trast и sinus не мои ники.

на 500 грн зассали спорить. Всё как я говорил на 500 грн зассали спорить. Всё как я говорил pesikot

Повідомлень: 1649 З нами з: 31.08.09 Подякував: 126 раз. Подякували: 534 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:25 pesikot написав: crazymod написав: Ты опять идиотом прикидываешься? Тогда он не был уверен на 100% в своей правоте, а сейчас уверен. Я вот готов сколько угодно поставить, что Trast и sinus не мои ники. Ты опять идиотом прикидываешься? Тогда он не был уверен на 100% в своей правоте, а сейчас уверен. Я вот готов сколько угодно поставить, что Trast и sinus не мои ники.

на 500 грн зассали спорить. Всё как я говорил на 500 грн зассали спорить. Всё как я говорил



А мне-то зачем пишешь? Причем я к Трасту? Я свою ставку написал - пачка баксов. А мне-то зачем пишешь? Причем я к Трасту? Я свою ставку написал - пачка баксов. Востаннє редагувалось crazymod в П'ят 12 жов, 2018 19:25, всього редагувалось 1 раз. crazymod Повідомлень: 362 З нами з: 17.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 64806481648264836484> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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