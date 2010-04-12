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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:25
tea написав:
Не нервуйте Ви так.Ось Пізнайко з"явиться і виведе Вас на чисту воду.
А кто это,чтобы повод был нервничать?
Твой клон или ник,все сообщения которого на форуме сводятся к двум словам-"удалил" и "убрал",на этом деятельность данного персонажа на форуме исчерпывается.
Он что ли выведет?
Так он уже в пятничном запое, у него активность по "удалил" и "убрал" вечером в пятницу сильно вырастает.
Так,что Чай в спор не вступаешь решил самозабаниться за клевету?
Правильно, молодец.
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Trast
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:26
Trast написав: tea написав: Trast написав:tea
Чай, тебе срочно нужна госпитализация.
То, что я писал в личку Холяве, я продублировал и ДС, так, что расслабься!
Это вас с вашим клоном не касается.
А вот то,что я Александр Григорьевич, а тем более какой то жж,эта переписка никак не доказывает.
П.С.Личные сообщения ДС, выставленные на форум-реально это вечный бан Чай
.
А чому Ви так рознервувались?Ви ж пишете,що не є Олександром Григоровичем.
Це по-перше.
А по-друге,я ж ніяких приватних переписок не виставляв.
Пізнайко один раз виставив приватну переписку з Вами,де Ви пропонували розвалити форум.
В мене є дещо цікавіше.
Тільки от я не розумію,чому після мого повідомлення занервували всього чотири чоловіка - Траст,Толевас,сінус і Крейзімод?
Це ж,за Вашими словами,чотири різні людини.
У тебя по стечениям обстоятельств тоже 4 ника нервничают-Холява,Любитель какашек Вадим,никотинипес и мизантроп.
2 нервных уже прибежало, ждем еще двух.
К Крейзимоду и Толевасу я ни имею никакого отношения и понятно что я и они возмущены, что их какой-то клоун обзывает Александром Григорьевичем.
Но ты ушел от спора,если ты прав,то, что денег заработать не хочешь или самозабаниться не хочется?
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Vadim V
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:28
Trast написав:
Так,что Чай в спор не вступаешь решил самозабаниться за клевету?
Правильно, молодец.
Да не забанится этот клоун никогда. Он же без выступлений в цирке умрет.
Сейчас будет забалтывать и юлить, а когда время пройдет, снова возьмется за свое.
Тут бы модераторам слово сказать, но им, похоже пофигу.
Клевета на этом форуме не наказывается.
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crazymod
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:30
crazymod написав:
А мне-то зачем пишешь? Причем я к Трасту? Я свою ставку написал - пачка баксов.
"Пишите", "пишите" - так излагают свои мысли воспитанные люди
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pesikot
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:35
В данном контексте, пишЕте
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:35
crazymod написав: Trast написав:
Так,что Чай в спор не вступаешь решил самозабаниться за клевету?
Правильно, молодец.
Да не забанится этот клоун никогда. Он же без выступлений в цирке умрет.
Сейчас будет забалтывать и юлить, а когда время пройдет, снова возьмется за свое.
Тут бы модераторам слово сказать, но им, похоже пофигу.
Клевета на этом форуме не наказывается.
Удивительно,почему модераторы не пресекают клевету?
Это же вроде бы нарушение правил форума.
Но суть не в этом, а в том, что забанят всех, только сообщения Чая оставят, а наши постирают и у людей сложится впечатление, что прав Чай.
Вон, Сомик поверил же,общается с вами, а думает,что со мной .
Просьба к администрации справедливо подойти к разрешению этого вопроса, тем более вы знаете, кто есть кто.
Неприятно просто заходить на форум и читать ерунду Чая.
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Trast
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:40
crazymod написав:
Тогда он не был уверен на 100% в своей правоте
tea написав: Trast написав:
2 нервных уже прибежало, ждем еще двух.
К Крейзимоду и Толевасу я ни имею никакого отношения и понятно что я и они возмущены, что их какой-то клоун обзывает Александром Григорьевичем.Но ты ушел от спора,если ты прав,то, что денег заработать не хочешь или самозабаниться не хочется?
Любий друже - Вам Фейслес пропонував спір всього на 500 грн
,що курса 30 до кінця вересня не буде.
Чому відмовились?
,
Ви тоді сказали не так.Сказали,що сума спору у 500 грн. принижує Вашу гідність.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:44
Trast написав: tea написав:
Не нервуйте Ви так.Ось Пізнайко з"явиться і виведе Вас на чисту воду.
А кто это,чтобы повод был нервничать?
Так он уже в пятничном запое
Любий друже - Пізнайко до сих пір грає у футбол,про який запой Ви пишете?
Ви щось дуже рознервувались своїми чотирма ніками,всі чотири ніки просять адмінів мене забанити і стерти мої повідомлення.
Так не хочете,щоб тут була написана про Вас правда?
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:46
freeze написав:
Судя по тексту статьи всё-таки еще не принял, вопрос висит до 18 октября. У нас ни в чем нельзя быть уверенным, пока чернила на документе не просохнут. Хотя 8500 уже выглядит относительно реалистично по сравнению с пугалками 12 тысяч, 11 тысяч.
Реалистично для нас.
А вот насколько реалистично для МВФ? Посмотрим. До 18-го недолго осталось.
Смущает, что цифра 23,5% совпадает с тем, что называлось ещё месяц назад. Если МВФ это устраивает, почему не согласились тогда? Вроде за месяц ничего не изменилось.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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ЛАД
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:47
... та кажу, що все буде, як завжди: постирають майже всі дописи, а "учасників" цієї суперечки забанять на сутки/тиждень....... і вже завтра, тут все буде, ніби нічого і не було!!!
(інколи буває, що через вихідні може це все повисіти....... але це рідкість! ) - але тоді, на понеділок, все буде тут чисто, як в пологовому перед перевіркою! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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