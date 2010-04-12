RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6480648164826483

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:25

  tea написав:Не нервуйте Ви так.Ось Пізнайко з"явиться і виведе Вас на чисту воду.

А кто это,чтобы повод был нервничать?
Твой клон или ник,все сообщения которого на форуме сводятся к двум словам-"удалил" и "убрал",на этом деятельность данного персонажа на форуме исчерпывается.
Он что ли выведет?
Так он уже в пятничном запое, у него активность по "удалил" и "убрал" вечером в пятницу сильно вырастает.
:)
Так,что Чай в спор не вступаешь решил самозабаниться за клевету?
Правильно, молодец.
Trast
 
Повідомлень: 206
З нами з: 10.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:26

  Trast написав:
  tea написав:
  Trast написав:tea
Чай, тебе срочно нужна госпитализация.
То, что я писал в личку Холяве, я продублировал и ДС, так, что расслабься!
Это вас с вашим клоном не касается.
А вот то,что я Александр Григорьевич, а тем более какой то жж,эта переписка никак не доказывает.
П.С.Личные сообщения ДС, выставленные на форум-реально это вечный бан Чай.

А чому Ви так рознервувались?Ви ж пишете,що не є Олександром Григоровичем.
Це по-перше.
А по-друге,я ж ніяких приватних переписок не виставляв.
Пізнайко один раз виставив приватну переписку з Вами,де Ви пропонували розвалити форум.
В мене є дещо цікавіше.
Тільки от я не розумію,чому після мого повідомлення занервували всього чотири чоловіка - Траст,Толевас,сінус і Крейзімод?
Це ж,за Вашими словами,чотири різні людини.

У тебя по стечениям обстоятельств тоже 4 ника нервничают-Холява,Любитель какашек Вадим,никотинипес и мизантроп.
2 нервных уже прибежало, ждем еще двух.
К Крейзимоду и Толевасу я ни имею никакого отношения и понятно что я и они возмущены, что их какой-то клоун обзывает Александром Григорьевичем.
Но ты ушел от спора,если ты прав,то, что денег заработать не хочешь или самозабаниться не хочется?

:shock:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1144
З нами з: 23.05.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:28

  Trast написав:Так,что Чай в спор не вступаешь решил самозабаниться за клевету?
Правильно, молодец.


Да не забанится этот клоун никогда. Он же без выступлений в цирке умрет.
Сейчас будет забалтывать и юлить, а когда время пройдет, снова возьмется за свое.
Тут бы модераторам слово сказать, но им, похоже пофигу.
Клевета на этом форуме не наказывается.
crazymod
 
Повідомлень: 362
З нами з: 17.08.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:30

  crazymod написав:А мне-то зачем пишешь? Причем я к Трасту? Я свою ставку написал - пачка баксов.

"Пишите", "пишите" - так излагают свои мысли воспитанные люди
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1649
З нами з: 31.08.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:35

Re: Валютный рынок в контексте

В данном контексте, пишЕте
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3864
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:35

  crazymod написав:
  Trast написав:Так,что Чай в спор не вступаешь решил самозабаниться за клевету?
Правильно, молодец.


Да не забанится этот клоун никогда. Он же без выступлений в цирке умрет.
Сейчас будет забалтывать и юлить, а когда время пройдет, снова возьмется за свое.
Тут бы модераторам слово сказать, но им, похоже пофигу.
Клевета на этом форуме не наказывается.

Удивительно,почему модераторы не пресекают клевету?
Это же вроде бы нарушение правил форума.
Но суть не в этом, а в том, что забанят всех, только сообщения Чая оставят, а наши постирают и у людей сложится впечатление, что прав Чай.
Вон, Сомик поверил же,общается с вами, а думает,что со мной .
Просьба к администрации справедливо подойти к разрешению этого вопроса, тем более вы знаете, кто есть кто.
Неприятно просто заходить на форум и читать ерунду Чая.
Trast
 
Повідомлень: 206
З нами з: 10.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:40

  crazymod написав:
  tea написав:
  Trast написав:2 нервных уже прибежало, ждем еще двух.
К Крейзимоду и Толевасу я ни имею никакого отношения и понятно что я и они возмущены, что их какой-то клоун обзывает Александром Григорьевичем.
Но ты ушел от спора,если ты прав,то, что денег заработать не хочешь или самозабаниться не хочется?

Любий друже - Вам Фейслес пропонував спір всього на 500 грн,що курса 30 до кінця вересня не буде.
Чому відмовились?


Тогда он не был уверен на 100% в своей правоте,

Ви тоді сказали не так.Сказали,що сума спору у 500 грн. принижує Вашу гідність.
tea
 
Повідомлень: 15923
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:44

  Trast написав:
  tea написав:Не нервуйте Ви так.Ось Пізнайко з"явиться і виведе Вас на чисту воду.

А кто это,чтобы повод был нервничать?
Так он уже в пятничном запое

Любий друже - Пізнайко до сих пір грає у футбол,про який запой Ви пишете?
Ви щось дуже рознервувались своїми чотирма ніками,всі чотири ніки просять адмінів мене забанити і стерти мої повідомлення.
Так не хочете,щоб тут була написана про Вас правда?
tea
 
Повідомлень: 15923
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:46

  freeze написав:
  bub-har написав:Кабмін прийняв рішення щодо газу: тариф підвищать через тиждень, на черзі — опалення https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... lennya.htm


Судя по тексту статьи всё-таки еще не принял, вопрос висит до 18 октября. У нас ни в чем нельзя быть уверенным, пока чернила на документе не просохнут. Хотя 8500 уже выглядит относительно реалистично по сравнению с пугалками 12 тысяч, 11 тысяч.

Реалистично для нас.
А вот насколько реалистично для МВФ? Посмотрим. До 18-го недолго осталось.
Смущает, что цифра 23,5% совпадает с тем, что называлось ещё месяц назад. Если МВФ это устраивает, почему не согласились тогда? Вроде за месяц ничего не изменилось.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10548
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3288 раз.
Подякували: 3112 раз.
 
Профіль
1
2
4
  #<1 ... 6480648164826483
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tea, Trast, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6435 1363695
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 10:46
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1348, 1349, 1350
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13498 1523691
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 09:17
flyman
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62253)
12.10.2018 20:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.