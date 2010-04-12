tea написав:А чому Ви так рознервувались?Ви ж пишете,що не є Олександром Григоровичем. Це по-перше. А по-друге,я ж ніяких приватних переписок не виставляв. Пізнайко один раз виставив приватну переписку з Вами,де Ви пропонували розвалити форум. В мене є дещо цікавіше. Тільки от я не розумію,чому після мого повідомлення занервували всього чотири чоловіка - Траст,Толевас,сінус і Крейзімод? Це ж,за Вашими словами,чотири різні людини.
У тебя по стечениям обстоятельств тоже 4 ника нервничают-Холява,Любитель какашек Вадим,никотинипес и мизантроп.
Знаєте в чому різниця?Всі Ваші ніки не приховують,що вони з Харкова. А от на рахунок,нібито,моїх чотирьох ніків повідомляю. Якщо не зраджує пам"ять,Пізнайко з Запоріжжя,Вадім В з Дніпра,Песікіт з Чернігова,а от звідки Мізантроп,чесно кажучи,на пам"ятаю.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 12 жов, 2018 19:57, всього редагувалось 1 раз.
tea написав:Не нервуйте Ви так.Ось Пізнайко з"явиться і виведе Вас на чисту воду.
А кто это,чтобы повод был нервничать? Так он уже в пятничном запое
Любий друже - Пізнайко до сих пір грає у футбол,про який запой Ви пишете? Ви щось дуже рознервувались своїми чотирма ніками,всі чотири ніки просять адмінів мене забанити і стерти мої повідомлення. Так не хочете,щоб тут була написана про Вас правда?
Какая правда? Врете здесь только вы! Вот зачем вы сейчас мои слова приписали Крейзимоду? Про 500 гривен говорил я, а не он. Так кто здесь врет? А то,что я этому алкоголику написал? Вы и вправду думаете, что с ним я серьезно общался? Впрочем все это есть у ДС, так чем ты тут пугать собрался? А вот то, что ты врун, все увидели. Или вы сегодня сработаете по старрму плану-когда всех забанят, появится Холява и начнет грязью поливать забаненного? Такое уже было и ни раз! Сегодня так же придумали?
tea написав:А чому Ви так рознервувались?Ви ж пишете,що не є Олександром Григоровичем. Це по-перше. А по-друге,я ж ніяких приватних переписок не виставляв. Пізнайко один раз виставив приватну переписку з Вами,де Ви пропонували розвалити форум. В мене є дещо цікавіше. Тільки от я не розумію,чому після мого повідомлення занервували всього чотири чоловіка - Траст,Толевас,сінус і Крейзімод? Це ж,за Вашими словами,чотири різні людини.
У тебя по стечениям обстоятельств тоже 4 ника нервничают-Холява,Любитель какашек Вадим,никотинипес и мизантроп.
Знаєте в чому різниця?Всі Ваші ніки не приховують,що вони з Харкова. А от на рахунок,нібито,моїх чотирьох ніків повідомляю. Якщо не зраджує пам"ять,Пізнайко з Запоріжжя,Вадім В з Дніпра,Кітіпес з Чернігова,а от звідки Мізантроп,чесно кажучи,на пам"ятаю.
tea написав:А чому Ви так рознервувались?Ви ж пишете,що не є Олександром Григоровичем. Це по-перше. А по-друге,я ж ніяких приватних переписок не виставляв. Пізнайко один раз виставив приватну переписку з Вами,де Ви пропонували розвалити форум. В мене є дещо цікавіше. Тільки от я не розумію,чому після мого повідомлення занервували всього чотири чоловіка - Траст,Толевас,сінус і Крейзімод? Це ж,за Вашими словами,чотири різні людини.
У тебя по стечениям обстоятельств тоже 4 ника нервничают-Холява,Любитель какашек Вадим,никотинипес и мизантроп.
Знаєте в чому різниця?Всі Ваші ніки не приховують,що вони з Харкова. А от на рахунок,нібито,моїх чотирьох ніків повідомляю. Якщо не зраджує пам"ять,Пізнайко з Запоріжжя,Вадім В з Дніпра,Кітіпес з Чернігова,а от звідки Мізантроп,чесно кажучи,на пам"ятаю.
Следуя вашей логике, все кто сказал, что он с Харькова становится автоматом Александр Григорьевичем? Я правильно понял? А те, кто нечестно, может быть,написали свой город, те Чаем быть не могут? Очень интерестно.
tea написав:Любий друже - Пізнайко до сих пір грає у футбол,про який запой Ви пишете?
Какая правда? А то,что я этому алкоголику написал? Вы и вправду думаете, что с ним я серьезно общался?
Навіщо Ви знову Пізнайка назвали алконавтом? А що,виходить,що Ви жартували з ним у приватних повідомленнях про те,щоб розвалити форум?То був жарт?
Это сообщение есть у ДС, а алкоголику я написал это,чтоб он мне в личку сообщения не набивал с постоянным нажимом -убрать за собой, чтоб отстал наконец я ему и написал, что написал и он отстал. Я ж знаю, что на алкоголиков действует. Вот и на него подействовало, перестал мнк в личку писать,но со злобы своей апохмельной решил, что я ему писал в личке на форум выставить. Так кто поступает? Только алкоголики.
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 12 жов, 2018 20:06, всього редагувалось 1 раз.
tea написав:А чому Ви так рознервувались?Ви ж пишете,що не є Олександром Григоровичем. Це по-перше. А по-друге,я ж ніяких приватних переписок не виставляв. Пізнайко один раз виставив приватну переписку з Вами,де Ви пропонували розвалити форум. В мене є дещо цікавіше. Тільки от я не розумію,чому після мого повідомлення занервували всього чотири чоловіка - Траст,Толевас,сінус і Крейзімод? Це ж,за Вашими словами,чотири різні людини.
У тебя по стечениям обстоятельств тоже 4 ника нервничают-Холява,Любитель какашек Вадим,никотинипес и мизантроп.
Знаєте в чому різниця?Всі Ваші ніки не приховують,що вони з Харкова. А от на рахунок,нібито,моїх чотирьох ніків повідомляю. Якщо не зраджує пам"ять,Пізнайко з Запоріжжя,Вадім В з Дніпра,Песікіт з Чернігова,а от звідки Мізантроп,чесно кажучи,на пам"ятаю.
И это все доказательства? Полтора миллиона Александр Григорьевичей? Надеюсь все оценили уровень мышления? Если из Харькова, то точно Александр Григорьевич! Других там нет! Почему не попал ЛАД, очень удивительно. А может и "Гагарин" Александр Григорьевич? И Гепа? У человека явно мания "Александров Григорьевичей". И при этом кто-то во все это поверил. Что явно не говорит в пользу их интеллектуальных способностей.
Востаннє редагувалось crazymod в П'ят 12 жов, 2018 20:31, всього редагувалось 2 разів.