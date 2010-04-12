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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 648364846485648664876488>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:05

  ryabchenko2 написав:от это трэш в ветке, к слову, Траст, насколько помню, был при смерти и уже должен был отойти в лучший мир, без валютной суеты?

"герої - не вмирають!"© :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:08

  ryabchenko2 написав:от это трэш в ветке


Чай допи...елся.
Востаннє редагувалось crazymod в П'ят 12 жов, 2018 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:09

  ryabchenko2 написав:от это трэш в ветке, к слову, Траст, насколько помню, был при смерти и уже должен был отойти в лучший мир, без валютной суеты?

Вы шутите, надеюсь?
У меня ничего не изменилось, все также,только откуда мне знать, когда прийдет тот час-вчера, сейчас,ночью, завтра?
Откуда я это могу знать?
Если пишу-значит еще жив.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:29

  crazymod написав:
  ryabchenko2 написав:от это трэш в ветке


Чай допи...елся.

Щось Ви взагалі перейшли всі межі.Не пишіть матюччя на форумі.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:32

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:... та кажу, що все буде, як завжди: постирають майже всі дописи, а "учасників" цієї суперечки забанять на сутки/тиждень...


Сегодня по Чаю из двух стволов палят.)
Александры Григорьевичи атакуют. )))
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:33

  tea написав:
  crazymod написав:
  ryabchenko2 написав:от это трэш в ветке


Чай допи...елся.

Щось Ви взагалі перейшли всі межі.Не пишіть матюччя на форумі.


Ты тему не меняй.
Принимай пари или кайся и извиняйся.
Чего проще: "Да, дурак, показалось, потому и клеветал. Клянусь мамой, что больше не буду."
И сразу легче станет.
Ты и так мне вечер испортил.
Я купил бутылку чилийского сухого, чтобы продегустировать с любимой женщиной, а вынужден периодически отвлекаться.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:35

Эх, грустно, бл...
Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:35

  Trast написав:
  tea написав:Знаєте в чому різниця?Всі Ваші ніки не приховують,що вони з Харкова.
А от на рахунок,нібито,моїх чотирьох ніків повідомляю.
Якщо не зраджує пам"ять,Пізнайко з Запоріжжя,Вадім В з Дніпра,Кітіпес з Чернігова,а от звідки Мізантроп,чесно кажучи,на пам"ятаю.

Следуя вашей логике, все кто сказал, что он с Харькова становится автоматом Александр Григорьевичем?
Я правильно понял?

Звичайно,неправильно.
З Харкова тут сотні форумчан,а у Вас всього 6 ніків.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:36

  Aps написав:
Долярчик написав:... та кажу, що все буде, як завжди: постирають майже всі дописи, а "учасників" цієї суперечки забанять на сутки/тиждень...


Сегодня по Чаю из двух стволов палят.)
Александры Григорьевичи атакуют. )))


Сейчас еще Лукашенко подключим из братской Беларуси.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:38

  tea написав:
  Trast написав:
  tea написав:Знаєте в чому різниця?Всі Ваші ніки не приховують,що вони з Харкова.
А от на рахунок,нібито,моїх чотирьох ніків повідомляю.
Якщо не зраджує пам"ять,Пізнайко з Запоріжжя,Вадім В з Дніпра,Кітіпес з Чернігова,а от звідки Мізантроп,чесно кажучи,на пам"ятаю.

Следуя вашей логике, все кто сказал, что он с Харькова становится автоматом Александр Григорьевичем?
Я правильно понял?

Звичайно,неправильно.
З Харкова тут сотні форумчан,а у Вас всього 6 ніків.


Ну я же говорил, что горбатого могила исправит. Ни стыда у вруна, ни совести. Его к стенке приперли, предложили пари, а он, как ни в чем не бывало, продолжает свою пластинку. Непробиваемый клеветник. И число ников растет, вроде изначально было 4. Кто еще?
Востаннє редагувалось crazymod в П'ят 12 жов, 2018 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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