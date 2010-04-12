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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64846485648664876488>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:40

  crazymod написав:
  tea написав:Щось Ви взагалі перейшли всі межі.Не пишіть матюччя на форумі.


Ты и так мне вечер испортил.
Я купил бутылку чилийского сухого, чтобы продегустировать с любимой женщиной, а вынужден периодически отвлекаться.

Я не розумію,чому Вам вечір спаплюжив.Ви стверджуєте,що не Олександр Григорович,тому чого Вам боятись правди.Мова ж у Пізнайка йтиме про Олександра Григоровича,а не про Вас.
Тому вимикайте гаджети,накрийте журнальний столік провізією,вимкніть світло,запаліть свічку з ароматом ,беріть любиму дівчину і для початку випийте по келиху чилійського сухого.Ну а там як карта ляже. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:43

Re: Валютный рынок в контексте

вот вместо ваших разборок послушайте человека :)
https://www.youtube.com/watch?v=1Ro8JCt-0fI
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:44

  crazymod написав:
  tea написав:Звичайно,неправильно.
З Харкова тут сотні форумчан,а у Вас всього 6 ніків.


И число ников растет, вроде изначально было 4. Кто еще?

Давайте розтлумачу.
У Вас тут є 6 ніків,двома з яких Ви вже не користуєтесь.Ніки О_О і Лука вже не робочі.
Зате залишились ніки Толевас,Траст,Сінус і Крейзімод.
П.С.Доки Ви тут пишете,Ваша тьотка жахнула всю пляшку з горлА,вже роздяглась і чекає Вас у ліжку. :mrgreen:
Відволічіться на 5 хвилин,потім допишите. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:47

  tea написав:
  crazymod написав:
  tea написав:Щось Ви взагалі перейшли всі межі.Не пишіть матюччя на форумі.


Ты и так мне вечер испортил.
Я купил бутылку чилийского сухого, чтобы продегустировать с любимой женщиной, а вынужден периодически отвлекаться.

Я не розумію,чому Вам вечір спаплюжив.Ви стверджуєте,що не Олександр Григорович,тому чого Вам боятись правди.Мова ж у Пізнайка йтиме про Олександра Григоровича,а не про Вас.
Тому вимикайте гаджети,накрийте журнальний столік провізією,вимкніть світло,запаліть свічку з ароматом ,беріть любиму дівчину і для початку випийте по келиху чилійського сухого.Ну а там як карта ляже. :mrgreen:


Ты дурачком не прикидывайся. Ты тут утверждал, что Траст и sinus мои ники. Я тебе 10 000 долларов предложил, если ты это докажешь любыми способами, с подключением модераторов, ДС, Холявы, кого угодно. И я жду сатисфакции. Либо ты принимаешь спор, либо публично каешься. Соскочить не удастся.
Траст предложил тебе отдельный спор, что он не Александр Григорьевич. С него ты тоже соскакиваешь, как последний слизняк.
И продолжаешь бред про 6 ников, в которые очевидно включаешь и Траста, и меня.
Тем самым намекая, что любые твои скелеты из шкафа, касающиеся Траста, касаются и меня.
Тебе надо на российское ТВ. По искусству гибридной лжи ты превзошел Кисилева с Соловьевым.
Не надоело клеветать и изворачиваться?
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:48

  Aps написав: Сегодня по Чаю из двух стволов палят.)
Александры Григорьевичи атакуют. )))

Він зара зробить з тьоткою те,що Лібо хотів зробити з Джулією Робертс,потім покурить і вже через 7 хвилин трохи заспокоїться. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:51

Re: Валютный рынок в контексте

tea написав:
  Aps написав: Сегодня по Чаю из двух стволов палят.)
Александры Григорьевичи атакуют. )))

Він зара зробить з тьоткою те,що Лібо хотів зробити з Джулією Робертс,потім покурить і вже через 7 хвилин трохи заспокоїться. :mrgreen:
Оксана зашла на огонёк? )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:51

  crazymod написав:
  tea написав:Тому вимикайте гаджети,накрийте журнальний столік провізією,вимкніть світло,запаліть свічку з ароматом ,беріть любиму дівчину і для початку випийте по келиху чилійського сухого.Ну а там як карта ляже. :mrgreen:

Тебе надо на российское ТВ. По искусству гибридной лжи ты превзошел Кисилева с Соловьевым.

Поки Ви тут пишете,тьотка пішла до холодильника і тихенько дудлить другу пляшку вина. :mrgreen: Підіть зупиніть її і зробіть те,заради чого Ви її привели. :oops: :oops:
Бо якщо вдує й третю пляшку,то тоді буде ніяка.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:51

  tea написав:
  crazymod написав:
  tea написав:Звичайно,неправильно.
З Харкова тут сотні форумчан,а у Вас всього 6 ніків.


И число ников растет, вроде изначально было 4. Кто еще?

Давайте розтлумачу.
У Вас тут є 6 ніків,двома з яких Ви вже не користуєтесь.Ніки О_О і Лука вже не робочі.
Зате залишились ніки Толевас,Траст,Сінус і Крейзімод.
П.С.Доки Ви тут пишете,Ваша тьотка жахнула всю пляшку з горлА,вже роздяглась і чекає Вас у ліжку. :mrgreen:
Відволічіться на 5 хвилин,потім допишите. :mrgreen:


Я скопирую эту клевету тоже, а то вдруг решит стереть.
Ты трепло, не отвечающее за свои слова.
Жаль, что вряд ли форумные разборки попадают под статью УК о клевете.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:52

  Aps написав:
tea написав:
  Aps написав: Сегодня по Чаю из двух стволов палят.)
Александры Григорьевичи атакуют. )))

Він зара зробить з тьоткою те,що Лібо хотів зробити з Джулією Робертс,потім покурить і вже через 7 хвилин трохи заспокоїться. :mrgreen:
Оксана зашла на огонёк? )

Дівчину звати Надя.
Більш детально - на сторінці ЖЖ Софтрейнджера.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:53

  tea написав:
  crazymod написав:
  tea написав:Тому вимикайте гаджети,накрийте журнальний столік провізією,вимкніть світло,запаліть свічку з ароматом ,беріть любиму дівчину і для початку випийте по келиху чилійського сухого.Ну а там як карта ляже. :mrgreen:

Тебе надо на российское ТВ. По искусству гибридной лжи ты превзошел Кисилева с Соловьевым.

Поки Ви тут пишете,тьотка пішла до холодильника і тихенько дудлить другу пляшку вина. :mrgreen: Підіть зупиніть її і зробіть те,заради чого Ви її привели. :oops: :oops:
Бо якщо вдує й третю пляшку,то тоді буде ніяка.


пока ты пытаешься изворачиваться с помощью привычной клоунады, все видят, какое ты трепло и баба-сплетница, не отвечающая за свои слова. Какое же ты гнилое и мстительное созданьице!
Востаннє редагувалось crazymod в П'ят 12 жов, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
crazymod
 
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