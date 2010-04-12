Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:47

tea написав: crazymod написав: tea написав: Щось Ви взагалі перейшли всі межі.Не пишіть матюччя на форумі. Щось Ви взагалі перейшли всі межі.Не пишіть матюччя на форумі.



Ты и так мне вечер испортил.

Я купил бутылку чилийского сухого, чтобы продегустировать с любимой женщиной, а вынужден периодически отвлекаться. Ты и так мне вечер испортил.Я купил бутылку чилийского сухого,, а вынужден периодически отвлекаться.

Я не розумію,чому Вам вечір спаплюжив.Ви стверджуєте,що не Олександр Григорович,тому чого Вам боятись правди.Мова ж у Пізнайка йтиме про Олександра Григоровича,а не про Вас.

Тому вимикайте гаджети,накрийте журнальний столік провізією,вимкніть світло,запаліть свічку з ароматом ,беріть любиму дівчину і для початку випийте по келиху чилійського сухого.Ну а там як карта ляже. Я не розумію,чому Вам вечір спаплюжив.Ви стверджуєте,що не Олександр Григорович,тому чого Вам боятись правди.Мова ж у Пізнайка йтиме про Олександра Григоровича,а не про Вас.Тому вимикайте гаджети,накрийте журнальний столік провізією,вимкніть світло,запаліть свічку з ароматом ,беріть любиму дівчину і для початку випийте по келиху чилійського сухого.Ну а там як карта ляже.

Ты дурачком не прикидывайся. Ты тут утверждал, что Траст и sinus мои ники. Я тебе 10 000 долларов предложил, если ты это докажешь любыми способами, с подключением модераторов, ДС, Холявы, кого угодно. И я жду сатисфакции. Либо ты принимаешь спор, либо публично каешься. Соскочить не удастся.Траст предложил тебе отдельный спор, что он не Александр Григорьевич. С него ты тоже соскакиваешь, как последний слизняк.И продолжаешь бред про 6 ников, в которые очевидно включаешь и Траста, и меня.Тем самым намекая, что любые твои скелеты из шкафа, касающиеся Траста, касаются и меня.Тебе надо на российское ТВ. По искусству гибридной лжи ты превзошел Кисилева с Соловьевым.Не надоело клеветать и изворачиваться?