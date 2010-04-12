tea написав:Щось Ви взагалі перейшли всі межі.Не пишіть матюччя на форумі.
Ты и так мне вечер испортил. Я купил бутылку чилийского сухого, чтобы продегустировать с любимой женщиной, а вынужден периодически отвлекаться.
Я не розумію,чому Вам вечір спаплюжив.Ви стверджуєте,що не Олександр Григорович,тому чого Вам боятись правди.Мова ж у Пізнайка йтиме про Олександра Григоровича,а не про Вас. Тому вимикайте гаджети,накрийте журнальний столік провізією,вимкніть світло,запаліть свічку з ароматом ,беріть любиму дівчину і для початку випийте по келиху чилійського сухого.Ну а там як карта ляже.
tea написав:Звичайно,неправильно. З Харкова тут сотні форумчан,а у Вас всього 6 ніків.
И число ников растет, вроде изначально было 4. Кто еще?
Давайте розтлумачу. У Вас тут є 6 ніків,двома з яких Ви вже не користуєтесь.Ніки О_О і Лука вже не робочі. Зате залишились ніки Толевас,Траст,Сінус і Крейзімод. П.С.Доки Ви тут пишете,Ваша тьотка жахнула всю пляшку з горлА,вже роздяглась і чекає Вас у ліжку. Відволічіться на 5 хвилин,потім допишите.
tea написав:Щось Ви взагалі перейшли всі межі.Не пишіть матюччя на форумі.
Ты и так мне вечер испортил. Я купил бутылку чилийского сухого, чтобы продегустировать с любимой женщиной, а вынужден периодически отвлекаться.
Я не розумію,чому Вам вечір спаплюжив.Ви стверджуєте,що не Олександр Григорович,тому чого Вам боятись правди.Мова ж у Пізнайка йтиме про Олександра Григоровича,а не про Вас. Тому вимикайте гаджети,накрийте журнальний столік провізією,вимкніть світло,запаліть свічку з ароматом ,беріть любиму дівчину і для початку випийте по келиху чилійського сухого.Ну а там як карта ляже.
Ты дурачком не прикидывайся. Ты тут утверждал, что Траст и sinus мои ники. Я тебе 10 000 долларов предложил, если ты это докажешь любыми способами, с подключением модераторов, ДС, Холявы, кого угодно. И я жду сатисфакции. Либо ты принимаешь спор, либо публично каешься. Соскочить не удастся. Траст предложил тебе отдельный спор, что он не Александр Григорьевич. С него ты тоже соскакиваешь, как последний слизняк. И продолжаешь бред про 6 ников, в которые очевидно включаешь и Траста, и меня. Тем самым намекая, что любые твои скелеты из шкафа, касающиеся Траста, касаются и меня. Тебе надо на российское ТВ. По искусству гибридной лжи ты превзошел Кисилева с Соловьевым. Не надоело клеветать и изворачиваться?
tea написав:Тому вимикайте гаджети,накрийте журнальний столік провізією,вимкніть світло,запаліть свічку з ароматом ,беріть любиму дівчину і для початку випийте по келиху чилійського сухого.Ну а там як карта ляже.
Тебе надо на российское ТВ. По искусству гибридной лжи ты превзошел Кисилева с Соловьевым.
Поки Ви тут пишете,тьотка пішла до холодильника і тихенько дудлить другу пляшку вина. Підіть зупиніть її і зробіть те,заради чого Ви її привели. Бо якщо вдує й третю пляшку,то тоді буде ніяка.
tea написав:Звичайно,неправильно. З Харкова тут сотні форумчан,а у Вас всього 6 ніків.
И число ников растет, вроде изначально было 4. Кто еще?
Давайте розтлумачу. У Вас тут є 6 ніків,двома з яких Ви вже не користуєтесь.Ніки О_О і Лука вже не робочі. Зате залишились ніки Толевас,Траст,Сінус і Крейзімод. П.С.Доки Ви тут пишете,Ваша тьотка жахнула всю пляшку з горлА,вже роздяглась і чекає Вас у ліжку. Відволічіться на 5 хвилин,потім допишите.
Я скопирую эту клевету тоже, а то вдруг решит стереть. Ты трепло, не отвечающее за свои слова. Жаль, что вряд ли форумные разборки попадают под статью УК о клевете.
tea написав:Тому вимикайте гаджети,накрийте журнальний столік провізією,вимкніть світло,запаліть свічку з ароматом ,беріть любиму дівчину і для початку випийте по келиху чилійського сухого.Ну а там як карта ляже.
Тебе надо на российское ТВ. По искусству гибридной лжи ты превзошел Кисилева с Соловьевым.
Поки Ви тут пишете,тьотка пішла до холодильника і тихенько дудлить другу пляшку вина. Підіть зупиніть її і зробіть те,заради чого Ви її привели. Бо якщо вдує й третю пляшку,то тоді буде ніяка.
пока ты пытаешься изворачиваться с помощью привычной клоунады, все видят, какое ты трепло и баба-сплетница, не отвечающая за свои слова. Какое же ты гнилое и мстительное созданьице!
Востаннє редагувалось crazymod в П'ят 12 жов, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.