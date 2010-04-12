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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:55
crazymod написав: tea написав:
П.С.Доки Ви тут пишете,Ваша тьотка жахнула всю пляшку з горлА,вже роздяглась і чекає Вас у ліжку.
Відволічіться на 5 хвилин,потім допишите.
Я скопирую эту клевету тоже, а то вдруг решит стереть.
Доки Ви тут пишете,спливає одна година,за яку Ви заплатили дівчині.Продовжувати дівчинку будете?У Вас ще є 7 хвилин першої оплаченої години.Ви встигнете.
Тому вимикайте гаджети і йдіть мерщій в кухню.Тьотка шукає третю пляшку.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:59
crazymod написав: tea написав:
Поки Ви тут пишете,тьотка пішла до холодильника і тихенько дудлить другу пляшку вина.
Підіть зупиніть її і зробіть те,заради чого Ви її привели.
Бо якщо вдує й третю пляшку,то тоді буде ніяка.
пока ты пытаешься изворачиваться
Олександре Григоровичу - нарешті Пізнайко з"явився.Зара читає ще 6 сторінок назад.
До Вашого повідомлення,що він у п"ятничному запої,ще не дійшов.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:59
tea написав: crazymod написав: tea написав:
П.С.Доки Ви тут пишете,Ваша тьотка жахнула всю пляшку з горлА,вже роздяглась і чекає Вас у ліжку.
Відволічіться на 5 хвилин,потім допишите.
Я скопирую эту клевету тоже, а то вдруг решит стереть.
Доки Ви тут пишете,спливає одна година,за яку Ви заплатили дівчині.Продовжувати дівчинку будете?У Вас ще є 7 хвилин першої оплаченої години.Ви встигнете.
Тому вимикайте гаджети і йдіть мерщій в кухню.Тьотка шукає третю пляшку.
Ты, подонок, решил еще и мою женщину оскорбить? Гнилая мразь.
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crazymod
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:02
crazymod написав: tea написав:
Доки Ви тут пишете,спливає одна година,за яку Ви заплатили дівчині.Продовжувати дівчинку будете?У Вас ще є 7 хвилин першої оплаченої години.Ви встигнете.
Тому вимикайте гаджети і йдіть мерщій в кухню.Тьотка шукає третю пляшку.
Ты, подонок, решил еще и мою женщину оскорбить? Гнилая мразь.
Вам би Новопассіта попити.
Ви порушуєте правила форума,ображаєте форумчан.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:03
tea написав: crazymod написав: tea написав:
Поки Ви тут пишете,тьотка пішла до холодильника і тихенько дудлить другу пляшку вина.
Підіть зупиніть її і зробіть те,заради чого Ви її привели.
Бо якщо вдує й третю пляшку,то тоді буде ніяка.
пока ты пытаешься изворачиваться
Олександре Григоровичу - нарешті Пізнайко з"явився.Зара читає ще 6 сторінок назад.
До Вашого повідомлення,що він у п"ятничному запої,ще не дійшов.
Ну и дерьмо вы чай
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komant733
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:07
Хочу пообщаться с Холявой. Он производит впечатления адекватного человека, способного признавать свои ошибки. С подонком после его последних сообщений общаться больше не хочу, с ним все ясно.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:09
komant733 написав: tea написав:
Олександре Григоровичу - нарешті Пізнайко з"явився.Зара читає ще 6 сторінок назад.
До Вашого повідомлення,що він у п"ятничному запої,ще не дійшов.
Ну и дерьмо вы чай
Сподіваюсь,що коли Ви дізнаєтесь всю правду,у Вас вистачить сміливості вибачитись.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:13
почув теорію що "потрібно всі ліквідні гроші ( грн) поділити на ЗВР ( долари) і ми отримаємо реальний курс " залишилось питання що розуміти під ліквідними грошима в Україні ? ВВП ?
про валюту буде чи будуть розборки ? в стилі сам дурак ?
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 12 жов, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:14
Админ! Где же Вы? Блин... Понеслась предвыходная.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:16
tea написав: komant733 написав: tea написав:
Олександре Григоровичу - нарешті Пізнайко з"явився.Зара читає ще 6 сторінок назад.
До Вашого повідомлення,що він у п"ятничному запої,ще не дійшов.
Ну и дерьмо вы чай
Сподіваюсь,що коли Ви дізнаєтесь всю правду,у Вас вистачить сміливості вибачитись.
Я на форуме давно,был другой ник,ломанули....
Ваши передачки О_О помню....
Правду?Если ваши женщины пьют по 3 бутылки,не ровняйте всех по себе....
Вам предложили пари,если уверены,в чем проблема?
Если не уверены,заткнитесь!!!
Лично я тоже за пожизненный ваш бан!
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