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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64856486648764886489>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:55

  crazymod написав:
  tea написав:П.С.Доки Ви тут пишете,Ваша тьотка жахнула всю пляшку з горлА,вже роздяглась і чекає Вас у ліжку. :mrgreen:
Відволічіться на 5 хвилин,потім допишите. :mrgreen:


Я скопирую эту клевету тоже, а то вдруг решит стереть.

Доки Ви тут пишете,спливає одна година,за яку Ви заплатили дівчині.Продовжувати дівчинку будете?У Вас ще є 7 хвилин першої оплаченої години.Ви встигнете.
Тому вимикайте гаджети і йдіть мерщій в кухню.Тьотка шукає третю пляшку. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:59

  crazymod написав:
  tea написав:Поки Ви тут пишете,тьотка пішла до холодильника і тихенько дудлить другу пляшку вина. :mrgreen: Підіть зупиніть її і зробіть те,заради чого Ви її привели. :oops: :oops:
Бо якщо вдує й третю пляшку,то тоді буде ніяка.


пока ты пытаешься изворачиваться

Олександре Григоровичу - нарешті Пізнайко з"явився.Зара читає ще 6 сторінок назад.
До Вашого повідомлення,що він у п"ятничному запої,ще не дійшов. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:59

  tea написав:
  crazymod написав:
  tea написав:П.С.Доки Ви тут пишете,Ваша тьотка жахнула всю пляшку з горлА,вже роздяглась і чекає Вас у ліжку. :mrgreen:
Відволічіться на 5 хвилин,потім допишите. :mrgreen:


Я скопирую эту клевету тоже, а то вдруг решит стереть.

Доки Ви тут пишете,спливає одна година,за яку Ви заплатили дівчині.Продовжувати дівчинку будете?У Вас ще є 7 хвилин першої оплаченої години.Ви встигнете.
Тому вимикайте гаджети і йдіть мерщій в кухню.Тьотка шукає третю пляшку. :mrgreen:


Ты, подонок, решил еще и мою женщину оскорбить? Гнилая мразь.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:02

  crazymod написав:
  tea написав:Доки Ви тут пишете,спливає одна година,за яку Ви заплатили дівчині.Продовжувати дівчинку будете?У Вас ще є 7 хвилин першої оплаченої години.Ви встигнете.
Тому вимикайте гаджети і йдіть мерщій в кухню.Тьотка шукає третю пляшку. :mrgreen:


Ты, подонок, решил еще и мою женщину оскорбить? Гнилая мразь.

Вам би Новопассіта попити. :mrgreen:
Ви порушуєте правила форума,ображаєте форумчан.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:03

  tea написав:
  crazymod написав:
  tea написав:Поки Ви тут пишете,тьотка пішла до холодильника і тихенько дудлить другу пляшку вина. :mrgreen: Підіть зупиніть її і зробіть те,заради чого Ви її привели. :oops: :oops:
Бо якщо вдує й третю пляшку,то тоді буде ніяка.


пока ты пытаешься изворачиваться

Олександре Григоровичу - нарешті Пізнайко з"явився.Зара читає ще 6 сторінок назад.
До Вашого повідомлення,що він у п"ятничному запої,ще не дійшов. :mrgreen:



Ну и дерьмо вы чай
komant733
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:07

Хочу пообщаться с Холявой. Он производит впечатления адекватного человека, способного признавать свои ошибки. С подонком после его последних сообщений общаться больше не хочу, с ним все ясно.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:09

  komant733 написав:
  tea написав:Олександре Григоровичу - нарешті Пізнайко з"явився.Зара читає ще 6 сторінок назад.
До Вашого повідомлення,що він у п"ятничному запої,ще не дійшов. :mrgreen:

Ну и дерьмо вы чай

Сподіваюсь,що коли Ви дізнаєтесь всю правду,у Вас вистачить сміливості вибачитись.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:13

Re: Валютный рынок в контексте

почув теорію що "потрібно всі ліквідні гроші ( грн) поділити на ЗВР ( долари) і ми отримаємо реальний курс " залишилось питання що розуміти під ліквідними грошима в Україні ? ВВП ? :roll: :| :?:
про валюту буде чи будуть розборки ? в стилі сам дурак ?
Востаннє редагувалось yama в П'ят 12 жов, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:14

Re: Валютный рынок в контексте

Админ! Где же Вы? Блин... Понеслась предвыходная.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:16

  tea написав:
  komant733 написав:
  tea написав:Олександре Григоровичу - нарешті Пізнайко з"явився.Зара читає ще 6 сторінок назад.
До Вашого повідомлення,що він у п"ятничному запої,ще не дійшов. :mrgreen:

Ну и дерьмо вы чай

Сподіваюсь,що коли Ви дізнаєтесь всю правду,у Вас вистачить сміливості вибачитись.



Я на форуме давно,был другой ник,ломанули....
Ваши передачки О_О помню....
Правду?Если ваши женщины пьют по 3 бутылки,не ровняйте всех по себе....
Вам предложили пари,если уверены,в чем проблема?
Если не уверены,заткнитесь!!!
Лично я тоже за пожизненный ваш бан!
komant733
 
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