RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6486648764886489>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:20

  yama написав:вот вместо ваших разборок послушайте человека :)
https://www.youtube.com/watch?v=1Ro8JCt-0fI

Пардон, Степа еще 8 лет назад трындел..., не очень сильно угадывая..
:(
Тошо очень красиво - писал уже.
Бауманка, физтех, я десять лет крутил трежериз в штатах - круто, со знанием англ., однако... :mrgreen:
Либо просто - Ученик. :lol:
Токо личный Форум - дадут Демуре и Либо шанс себя реализовать по Полной!
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 12 жов, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 616
З нами з: 21.01.17
Подякував: 256 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:34

Re: Валютный рынок в контексте

Таке відчуття що я попав в паралельну реальність.Хто всі ці ніки?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 03.07.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:36

Корнеев
Ваше отражение... 8)
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 616
З нами з: 21.01.17
Подякував: 256 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:39

Re: Валютный рынок в контексте

Чай, а где твой охтырский сельский валютчик потерялся? :) Разряди обстановку,пока доктор дочитает ваш срач...
Яша
 
Повідомлень: 614
З нами з: 10.04.07
Подякував: 45 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:51

Re: Валютный рынок в контексте

Чайок, давай! Мочи компромат! ДАвай закончим эту Санта Барбару сегодня!
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 09.09.14
Подякував: 609 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:57

  yama написав:почув теорію що "потрібно всі ліквідні гроші ( грн) поділити на ЗВР ( долари) і ми отримаємо реальний курс " залишилось питання що розуміти під ліквідними грошима в Україні ? ВВП ? :roll: :| :?:
про валюту буде чи будуть розборки ? в стилі сам дурак ?


Погуглите, как считается каренси боард.Это примерно ответ на ваш вопрос.Могу только добавить, что агрегаты можно разделить на звр общие, а можно только на собственные...и конечно получить совершенно разные курсы.Какой из них правильный решайте сами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14576
З нами з: 04.05.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:05

  Vitl написав:
  yama написав:почув теорію що "потрібно всі ліквідні гроші ( грн) поділити на ЗВР ( долари) і ми отримаємо реальний курс " залишилось питання що розуміти під ліквідними грошима в Україні ? ВВП ? :roll: :| :?:
про валюту буде чи будуть розборки ? в стилі сам дурак ?


Погуглите, как считается каренси боард.Это примерно ответ на ваш вопрос.Могу только добавить, что агрегаты можно разделить на звр общие, а можно только на собственные...и конечно получить совершенно разные курсы.Какой из них правильный решайте сами.

В корне не верно.
1. каренси боард - есть отношение денежной базы к резервам Центрального банка,
без всяких оговорок и уточнений. Все прочее отсебятина.
2. Денежная база не является агрегатом
3.Резервы ЦБ не делятся на собственные и заемные
4. Попробуйте черпать знания из источников отличных от Википедии и прочих интернет-ресурсов. Например есть учебники по экономике.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 09.09.14
Подякував: 609 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:34

Re: Валютный рынок в контексте

Как по мне, не ахтырскому,а донецкому колхознику, азы школьной теории вероятностей, пока никто не изменил...50 на 50. Плюс боковик. Вариантов правильно Угадать довольно не много. Можно много умничать... Вопрос, как грамотно донести... ДС более аккуратный и грамотный (уже матерый ).
Дальше вода (как обычно).
:|
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 616
З нами з: 21.01.17
Подякував: 256 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:49

  Яша написав:Чай, а где твой охтырский сельский валютчик потерялся? :) Разряди обстановку,пока доктор дочитает ваш срач...

Наскільки я пам"ятаю,Сільський валютчик з Дніпропетровської області.
tea
 
Повідомлень: 15939
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:51

  vovan_prm написав:Чайок, давай! Мочи компромат! ДАвай закончим эту Санта Барбару сегодня!

Хотів би,щоб Пізнайко про це написав.Бо Олександр Григорович образив Пізнайка після того всього,що Пізнайко для нього зробив.
tea
 
Повідомлень: 15939
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 6486648764886489>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6435 1363729
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 10:46
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1348, 1349, 1350
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13498 1523963
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 09:17
flyman
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246264
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62260)
13.10.2018 00:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.