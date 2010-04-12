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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:20
Пардон, Степа еще 8 лет назад трындел..., не очень сильно угадывая..
Тошо очень красиво - писал уже.
Бауманка, физтех, я десять лет крутил трежериз в штатах - круто, со знанием англ., однако...
Либо просто - Ученик.
Токо личный Форум - дадут Демуре и Либо шанс себя реализовать по Полной!
Востаннє редагувалось дарий
в П'ят 12 жов, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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дарий
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:34
Таке відчуття що я попав в паралельну реальність.Хто всі ці ніки?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Корнеев
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:39
Чай, а где твой охтырский сельский валютчик потерялся?
Разряди обстановку,пока доктор дочитает ваш срач...
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Яша
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:51
Чайок, давай! Мочи компромат! ДАвай закончим эту Санта Барбару сегодня!
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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vovan_prm
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:57
Погуглите, как считается каренси боард.Это примерно ответ на ваш вопрос.Могу только добавить, что агрегаты можно разделить на звр общие, а можно только на собственные...и конечно получить совершенно разные курсы.Какой из них правильный решайте сами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:05
Vitl написав:
Погуглите, как считается каренси боард.Это примерно ответ на ваш вопрос.Могу только добавить, что агрегаты можно разделить на звр общие, а можно только на собственные...и конечно получить совершенно разные курсы.Какой из них правильный решайте сами.
В корне не верно.
1. каренси боард - есть отношение денежной базы к резервам Центрального банка,
без всяких оговорок и уточнений. Все прочее отсебятина.
2. Денежная база не является агрегатом
3.Резервы ЦБ не делятся на собственные и заемные
4. Попробуйте черпать знания из источников отличных от Википедии и прочих интернет-ресурсов. Например есть учебники по экономике.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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vovan_prm
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:34
Как по мне, не ахтырскому,а донецкому колхознику, азы школьной теории вероятностей, пока никто не изменил...50 на 50. Плюс боковик. Вариантов правильно Угадать довольно не много. Можно много умничать... Вопрос, как грамотно донести... ДС более аккуратный и грамотный (уже матерый ).
Дальше вода (как обычно).
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:49
Яша написав:
Чай, а где твой охтырский сельский валютчик потерялся?
Разряди обстановку,пока доктор дочитает ваш срач...
Наскільки я пам"ятаю,Сільський валютчик з Дніпропетровської області.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:51
vovan_prm написав:
Чайок, давай! Мочи компромат! ДАвай закончим эту Санта Барбару сегодня!
Хотів би,щоб Пізнайко про це написав.Бо Олександр Григорович образив Пізнайка після того всього,що Пізнайко для нього зробив.
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