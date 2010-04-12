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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6486648764886489

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:55

  tea написав:
  vovan_prm написав:Чайок, давай! Мочи компромат! ДАвай закончим эту Санта Барбару сегодня!

Хотів би,щоб Пізнайко про це написав.Бо Олександр Григорович образив Пізнайка після того всього,що Пізнайко для нього зробив.

не розчаровуй
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 00:17

Подводим итог.

Этот Чай порвался, несите нового.
Чай зассал и не принял ни одно из пари, а просто продолжил клеветать в привычном ему стиле.

Итак, итоги:
1. Ники Trast и sinus не мои и никогда ими не были.
2. Trast, судя по всему, не Александр Григорьевич, и никогда им не был.
3. Чай - трепло, базарная баба, фуфлогон, провокатор и клеветник, не отвечаюший за свои слова, а просто повторяющий постоянно свои бредовые измышления.

К сожалению, так и не появился Холява с каким-то там компроматом на Траста и одновременно Александра Григорьевича, хотя Траст утверждает, что он не Александр Григорьевич, а Чай на эту тему спорить зассал.

Вся эта тема крайне неприятна и не нужна на финфоруме, но терпець увирвався, все претензии к клеветнику.
Востаннє редагувалось crazymod в Суб 13 жов, 2018 00:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 00:29

Re: Валютный рынок в контексте

  crazymod написав:Вся эта тема крайне неприятна и не нужна на финфоруме


очень правильная мысль!
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