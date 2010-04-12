не розчаровуй
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:55
не розчаровуй
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Суб 13 жов, 2018 00:17
Подводим итог.
Этот Чай порвался, несите нового.
Чай зассал и не принял ни одно из пари, а просто продолжил клеветать в привычном ему стиле.
Итак, итоги:
1. Ники Trast и sinus не мои и никогда ими не были.
2. Trast, судя по всему, не Александр Григорьевич, и никогда им не был.
3. Чай - трепло, базарная баба, фуфлогон, провокатор и клеветник, не отвечаюший за свои слова, а просто повторяющий постоянно свои бредовые измышления.
К сожалению, так и не появился Холява с каким-то там компроматом на Траста и одновременно Александра Григорьевича, хотя Траст утверждает, что он не Александр Григорьевич, а Чай на эту тему спорить зассал.
Вся эта тема крайне неприятна и не нужна на финфоруме, но терпець увирвався, все претензии к клеветнику.
Востаннє редагувалось crazymod в Суб 13 жов, 2018 00:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 жов, 2018 00:29
Re: Валютный рынок в контексте
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