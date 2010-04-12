Додано: Суб 13 жов, 2018 00:17

Подводим итог.



Этот Чай порвался, несите нового.

Чай зассал и не принял ни одно из пари, а просто продолжил клеветать в привычном ему стиле.



Итак, итоги:

1. Ники Trast и sinus не мои и никогда ими не были.

2. Trast, судя по всему, не Александр Григорьевич, и никогда им не был.

3. Чай - трепло, базарная баба, фуфлогон, провокатор и клеветник, не отвечаюший за свои слова, а просто повторяющий постоянно свои бредовые измышления.



К сожалению, так и не появился Холява с каким-то там компроматом на Траста и одновременно Александра Григорьевича, хотя Траст утверждает, что он не Александр Григорьевич, а Чай на эту тему спорить зассал.



Вся эта тема крайне неприятна и не нужна на финфоруме, но терпець увирвався, все претензии к клеветнику.