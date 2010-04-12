Додано: Суб 13 жов, 2018 08:07

crazymod написав: Подводим итог.



Этот Чай порвался, несите нового.

К сожалению, так и не появился Холява с каким-то там компроматом Подводим итог.Этот Чай порвался, несите нового.К сожалению, так и не появился Холява с каким-то там компроматом

Чому Ви думаєте,що там компромат,тобто компрометуючий матеріал?Раз Пізнайко не захотів,напишу я.(модерів прошу не стирати).Любі друзі,якщо пам"ятаєте,колись тут була Оксана_анаксо,або скорочено О_О.Одного разу,з її слів,в неї трапилось лихо - батько захворів на онкозахворювання,про що Оксана писала тут.Хвороба не з приємних.Я вирішив діяти.Спочатку написав приватного листа Пізнайку,бо він добре відносився до О_О,і попросив,щоб ми вдвох у приватних повідомленнях надавали психологічну допомогу Оксані.Тому ми довго спілкувались з Оксаною у приватних повідомленнях і намагались підтримувати її.У Пізнайка це виходило краще,бо він в деталях знає про цю хворобу.Потім я написав приватне повідомлення ДС приблизно такого плану:"ДС - у Оксани захворів тато на онкозахворювання,давайте всім форумом постараємось зібрати гроші,бо така біда трапилась".ДС питає - а як ми це зможемо зробити?Я пишу у відповідь - найлегше буде,якщо під ніком О-О розмістити кнопку "допомогти грошима" і бажаючі форумчани будуть допомагати,перераховуючи гроші на картку.І я ж написав ДС,що сам особисто звернусь з відкритим повідомленням до форумчан,щоб не залишались байдужими.ДС погодив це питання і пише мені:"Ідея гарна,тепер погодь це питання з Оксаною".Я пишу Оксані приватне повідомлення - "Оксано,я тут проявив ініціативу,провів певну організаційну роботу,щоб Вам встановити кнопку для збору коштів,щоб форумчани допомогли Вам у біді".Оксана подякувала мені у відповідь за мою ініціативу,але відмовилась від кнопки,бо написала,що кошти на лікування є і впорається сама".У відповідь я написав,що якщо потрібно все-таки буде це зробити,напишіть,я все організую і звернусь до форумчан.Потім прошов якийсь час,Гадфлі викрив О_О,цей нік після цього зник і першим з клонів з"явився нік Толевас.І знаєте що Толевас написав в одному з повідомлень.Написав образливе:"Блатний Пізнайко" і поставив Пізнайка у підпис.І це після тих довгих психологічних консультацій,які Пізнайко разом зі мною надавав Оксані,тобто Толевасу,або Олександру Григоровичу.Я довго терпів,доки Олександр Григорович ображав мене.Але коли вчора Пізнайка вкотре обізвав алкашом,мій терпець урвався.Отака історія.