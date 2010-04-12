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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6487648864896490>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:55

  tea написав:
  vovan_prm написав:Чайок, давай! Мочи компромат! ДАвай закончим эту Санта Барбару сегодня!

Хотів би,щоб Пізнайко про це написав.Бо Олександр Григорович образив Пізнайка після того всього,що Пізнайко для нього зробив.

не розчаровуй
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 00:17

Подводим итог.

Этот Чай порвался, несите нового.
Чай зассал и не принял ни одно из пари, а просто продолжил клеветать в привычном ему стиле.

Итак, итоги:
1. Ники Trast и sinus не мои и никогда ими не были.
2. Trast, судя по всему, не Александр Григорьевич, и никогда им не был.
3. Чай - трепло, базарная баба, фуфлогон, провокатор и клеветник, не отвечаюший за свои слова, а просто повторяющий постоянно свои бредовые измышления.

К сожалению, так и не появился Холява с каким-то там компроматом на Траста и одновременно Александра Григорьевича, хотя Траст утверждает, что он не Александр Григорьевич, а Чай на эту тему спорить зассал.

Вся эта тема крайне неприятна и не нужна на финфоруме, но терпець увирвався, все претензии к клеветнику.
Востаннє редагувалось crazymod в Суб 13 жов, 2018 00:35, всього редагувалось 1 раз.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 00:29

Re: Валютный рынок в контексте

  crazymod написав:Вся эта тема крайне неприятна и не нужна на финфоруме


очень правильная мысль!
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 07:04

  tea написав:
  pesikot написав:папрашу мой ник не коверкать :)

Вибачте,вже виправив.

Мизантроп на даче под киевом начинает кулиш варить,можем на 10 000 крупинок пшена поспорить))
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 07:38

Re: Валютный рынок в контексте

На валютній гілці 100500+ сторінок, якоїсь "дикості".
Припиняйте це, а то відповіді на питання звідки та чиї ніки вже буде з'ясовувати фінмоніторинг :)
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:07

  crazymod написав:Подводим итог.

Этот Чай порвался, несите нового.
К сожалению, так и не появился Холява с каким-то там компроматом

Чому Ви думаєте,що там компромат,тобто компрометуючий матеріал?
Раз Пізнайко не захотів,напишу я.(модерів прошу не стирати).
Любі друзі,якщо пам"ятаєте,колись тут була Оксана_анаксо,або скорочено О_О.Одного разу,з її слів,в неї трапилось лихо - батько захворів на онкозахворювання,про що Оксана писала тут.Хвороба не з приємних.Я вирішив діяти.Спочатку написав приватного листа Пізнайку,бо він добре відносився до О_О,і попросив,щоб ми вдвох у приватних повідомленнях надавали психологічну допомогу Оксані.Тому ми довго спілкувались з Оксаною у приватних повідомленнях і намагались підтримувати її.У Пізнайка це виходило краще,бо він в деталях знає про цю хворобу.Потім я написав приватне повідомлення ДС приблизно такого плану:"ДС - у Оксани захворів тато на онкозахворювання,давайте всім форумом постараємось зібрати гроші,бо така біда трапилась".ДС питає - а як ми це зможемо зробити?Я пишу у відповідь - найлегше буде,якщо під ніком О-О розмістити кнопку "допомогти грошима" і бажаючі форумчани будуть допомагати,перераховуючи гроші на картку.І я ж написав ДС,що сам особисто звернусь з відкритим повідомленням до форумчан,щоб не залишались байдужими.
ДС погодив це питання і пише мені:"Ідея гарна,тепер погодь це питання з Оксаною".Я пишу Оксані приватне повідомлення - "Оксано,я тут проявив ініціативу,провів певну організаційну роботу,щоб Вам встановити кнопку для збору коштів,щоб форумчани допомогли Вам у біді".Оксана подякувала мені у відповідь за мою ініціативу,але відмовилась від кнопки,бо написала,що кошти на лікування є і впорається сама".У відповідь я написав,що якщо потрібно все-таки буде це зробити,напишіть,я все організую і звернусь до форумчан.
Потім прошов якийсь час,Гадфлі викрив О_О,цей нік після цього зник і першим з клонів з"явився нік Толевас.
І знаєте що Толевас написав в одному з повідомлень.
Написав образливе:"Блатний Пізнайко" і поставив Пізнайка у підпис.
І це після тих довгих психологічних консультацій,які Пізнайко разом зі мною надавав Оксані,тобто Толевасу,або Олександру Григоровичу.
Я довго терпів,доки Олександр Григорович ображав мене.Але коли вчора Пізнайка вкотре обізвав алкашом,мій терпець урвався.
Отака історія.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:27

Re: Валютный рынок в контексте

:arrow:
Чай, історія, звичайно, захоплююча, але ж там АБСОЛЮТНО нічого не доводить, що Траст, Сінус, Крейзімуд - одна і таж людина!
... то ще раз, Чай, де ті докази?
- без доказів, тут і ті що були за Вас, стануть проти Вас, або просто розчаруються.....- впадете низько в їхніх очах....
Ви ж мужик,- сміло висвітліть всі докази!
- а як нема, то Ваше вибачення тут просто таки категорично потрібно!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 13 жов, 2018 08:39, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:37

tea
Доброе утро всем!
Смотрю цирк продолжается.
Чай, он же Жора, он же Гоша.. :)
А какое отношение к этой дивной истории имею я?
Или какое отношение имеют люди с вышеупомянутыми никами?
Где связь?
С таким же успехом я могу написать, что под ником О_О писал ты и докажи, что это не так!
По моему тебе пора честно признаться,что ты оклеветал, как минимум 4-х форумчан.
И перед каждым извиниться, а также перед всеми форумчанами, которым ты голову дурил.
Востаннє редагувалось Trast в Суб 13 жов, 2018 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:42

  Trast написав:tea
Доброе утро всем!
Смотрю цирк продолжается.
Чай, он же Жора, он же Гоша.. :)
А какое отношение к этой дивной истории имею я?
Или какое отношение имеют люди с вышеупомянутыми никами?
Где связь?
С таким же успехом я могу написать, что под ником О_О писал ты и докажи, что это не так!
По моему тебе пора честно признаться,что ты оклеветал, как минимум 4-х форумчан.

Відповім Вам наступним чином.
Я на 99% впевнений,що всі ці 6 ніків належать одній людині.Я не буду звертатись до адмінів,бо це конфіденційна інформація.Та й теоретично ніки можна наплодити з різних гаджетів і різних АйПі.
Менше з тим,раз в мене немає 100% доказів,я зроблю такий крок.
Я вибачаюсь перед всіма 6 ніками.
Тому на момент діючі 4 ніки можете писати все що завгодно і з будь-якими легендами.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:44

  Долярчик написав::arrow:
Чай, історія, звичайно, захоплююча, але ж там АБСОЛЮТНО нічого не доводить, що Траст, Сінус, Крейзімуд - одна і таж людина!
... то ще раз, Чай, де ті докази?
- а як нема, то Ваше вибачення тут просто таки категорично потрібно!!!

Тут ще є припущення,що ще один форумчанин строче з 6 ніків.
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