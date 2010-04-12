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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 жов, 2018 08:51
tea
Если ты не знаешь, то зачем здесь пишешь околесицу, мешая на форуме людям общаться по теме и вовлекаешь их в свои психиатрические проблемы!
Траст и Синус это я и об этом я тут неоднократно писал и обьяснял почему у меея 2 ника.
Кто такой Крейзимод и Толевас я не знаю, с этими людьми я не знаком.
А уж тем более я не знаю кто такой Александр Григорьевич.
На этом точка и больше я не намерен возвращаться к обсуждению придуманного вами в бреду.
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Trast
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Додано: Суб 13 жов, 2018 08:55
Trast написав:tea
Траст и Синус это я и об этом я тут неоднократно писал и обьяснял почему у меея 2 ника.
.
Ви свого часу писали,що у Вас три ніки - третій Лука,тільки Ви від нього пароль забули.
І за дивним збігом обставин,на Мінфіні була тьотка з ніком Лукіна.
Дуже схожі ніки.
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Додано: Суб 13 жов, 2018 09:06
tea написав: Trast написав:tea
Траст и Синус это я и об этом я тут неоднократно писал и обьяснял почему у меея 2 ника.
.
Ви свого часу писали,що у Вас три ніки - третій Лука,тільки Ви від нього пароль забули.
І за дивним збігом обставин,на Мінфіні була тьотка з ніком Лукіна.
Дуже схожі ніки.
И что с этого?
Поэтому я и завел 2 ника сейчас,потому что после обновления браузера пароль в памяти исчезает,а я их никогда не записываю.
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Trast
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Додано: Суб 13 жов, 2018 09:08
Очень трогательная история, я аж про лез лся. И снова вопрос к модераторам - доколе?*Відправлено з Чату
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crazymod
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Додано: Суб 13 жов, 2018 09:29
Цікава історія, але я так і не зрозумів в чому гадфлі розкрив О_О ?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Корнеев
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Додано: Суб 13 жов, 2018 09:46
Корнеев написав:
Цікава історія, але я так і не зрозумів в чому гадфлі розкрив О_О ?
Честь девичью блюла. Но не со всеми. (с)
зы. и вы туда же к этому иди.оту из ахтырки?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 13 жов, 2018 09:49
Yuri_T написав: Корнеев написав:
Цікава історія, але я так і не зрозумів в чому гадфлі розкрив О_О ?
Честь девичью блюла. Но не со всеми. (с)
зы. и вы туда же к этому иди.оту из ахтырки?
Ну раз уже стільки накропали то хай уже напише.Я ще памятаю ту Оксану.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Корнеев
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:46
tea написав:
в мене немає 100% доказів
tea написав:
є припущення
... от все що і потрібно було від Вас!
п. с.
.... а так були за крок до 10тис.доларів!!!
...ехххх, Чай.... Чай.....)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:52
Чай мог бы из предложенных ему 10 000 долларов выделить сотню на эксперта-лингвиста, который просто по текстам комментариев сказал бы - пишет это один человек или нет. Но нет, кишка тонка. Вместо этого он пишет о 99% уверенности, видимо рассчитывая получить 9 900 долларов. Но нет, это так не работает.
И извинения, принесенные Трасту какие-то совсем не убедительные. Так не извиняются, тут же после извинения, повторяя привычную клевету. И передо мной он так и не извинился. А так как у него недержание речи, то уверен, что не пройдет и пары дней, как он снова возьмется за свое. И снова мне будет писать какой-то бред Solimitarik, или как его там, упрекая в каких-то прогнозах и каких-то снах. Если это будет продолжаться, как и раньше, то будет просто противно что-то писать на форуме. Без модераторов тут не обойтись. Если бы они банили Чая надолго по каждому факту беспочвенных утверждений и намеков, может до него бы дошло.
А по трогательной истории, изложенной тут Чаем, я сделал вывод, что Чай настолько навязчив и настолько не чувствует и не понимает людей, что настойчиво лезет к ним со своей дружбой даже тогда, когда люди дают ему понять, что его дружба им не нужна.
"Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, они в окно..." (С)
А Долярчику срочно готовить справки о том, что он не верблюд и не Гималайский. Похоже, что маньяк наметил его следующей жертвой.
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crazymod
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:53
Корнеев написав:
Ну раз уже стільки накропали то хай уже напише.Я ще памятаю ту Оксану.
Миколо - та тут вже всі знають,навіщо зайвий раз писати.Якщо одним реченням - ніякої Оксани немає,а замість неї писав чоловік.А піймав О_О на цьому Гадфлі,коли на форумі лижників порівняв історії форумчанина Софтрейнджер з того форума і О_О з цього форума.
Після того нік О_О більше не з"являвся,зате почали з"являтись інші ніки.
Щось ніхто тоді Гадфлі не питав - а де докази,що Софтрейнджер і О_О це одна людина?
Востаннє редагувалось tea
в Суб 13 жов, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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