Додано: Суб 13 жов, 2018 09:29

Цікава історія, але я так і не зрозумів в чому гадфлі розкрив О_О ?

«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн