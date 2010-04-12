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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6489649064916492>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:56

  crazymod написав: Если это будет продолжаться, как и раньше, то будет просто противно что-то писать на форуме.

Друже - пиши що завгодно,більш тебе не чіпатиму.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:03

  tea написав:
  Корнеев написав:Ну раз уже стільки накропали то хай уже напише.Я ще памятаю ту Оксану.

Миколо - та тут вже всі знають,навіщо зайвий раз писати.Якщо одним реченням - ніякої Оксани немає,а замість неї писав чоловік.А піймав О_О на цьому Гадфлі,коли на форумі лижників порівняв історії форумчанина Софтрейнджер з того форума і О_О з цього форума.
Після того нік О_О більше не з"являвся,зате почали з"являтись інші ніки.
Щось ніхто тоді Гадфлі не питав - а де докази,що Софтрейнджер і О_О це одна людина?


теперь понятна подоплёка. Чай привселюдно опозорился, видимо набиваясь в мужья к O_O, а оказалось, что это бородатый мужик. И все, Чая переклинило и теперь ему за каждым кустом мерешится Софтрейнджер. Надеюсь, Холява даст определение этой разновидности психического расстройства.
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crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:04

  tea написав:
  crazymod написав: Если это будет продолжаться, как и раньше, то будет просто противно что-то писать на форуме.

Друже - пиши що завгодно,більш тебе не чіпатиму.


поклянись. И извинись, кстати.
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crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:05

  crazymod написав:
  tea написав:
  crazymod написав: Если это будет продолжаться, как и раньше, то будет просто противно что-то писать на форуме.

Друже - пиши що завгодно,більш тебе не чіпатиму.


поклянись. И извинись, кстати.

Будемо спілкуватись тільки в контексті валюти.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:07

  tea написав:Будемо спілкуватись тільки в контексті валюти.


Вообще никак не будем.
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crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:08

  crazymod написав:
  tea написав:Будемо спілкуватись тільки в контексті валюти.


Вообще никак не будем.

Ви іноді по валюті пишете такі думки,з якими я не згоден.Тому буду коментувати.
Виключно по валюті.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:18



Опровержение -
https://aillarionov.livejournal.com/1087079.html
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crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:32

Re: Валютный рынок в контексте

Дякую Чай.
Взагалі в ті часи коли ми тут активно спілкувались мені подобались твої достатньо харизматичні і в міру юморні пости на тему власної торгівлі.Мені було цікаво читати як людина підіймається сходинками на власний страх і ризик бо я в свій час мав відношення до торгівлі.Раджу тобі не гратись в детектива , а далі писати про те що ти вмієш і знаєш і такий досвід значно цінніший людям.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:36

  tea написав:
  Корнеев написав:Ну раз уже стільки накропали то хай уже напише.Я ще памятаю ту Оксану.

Миколо - та тут вже всі знають,навіщо зайвий раз писати.Якщо одним реченням - ніякої Оксани немає,а замість неї писав чоловік.А піймав О_О на цьому Гадфлі,коли на форумі лижників порівняв історії форумчанина Софтрейнджер з того форума і О_О з цього форума.
Після того нік О_О більше не з"являвся,зате почали з"являтись інші ніки.
Щось ніхто тоді Гадфлі не питав - а де докази,що Софтрейнджер і О_О це одна людина?


чому просто не поставите кільканічне створіння в ігнор?

траст\сінус раніше регулярно товкся на форумі нерухомості, метав там лайно на усі сторони, до речі, також грозився розвалити той форум. Представлявся там то мандрівником, то просто лікарем, то психіатром, розказував якої він високої категорії дохтур і що у нього друг-психіатр - Холява, і що головне постійно там вишукував усіляких клонованих ніків! :shock: :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:36

  Корнеев написав:Дякую Чай.

Проїхали. :wink:
tea
 
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