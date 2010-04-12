Додано: Суб 13 жов, 2018 11:32

Дякую Чай.

Взагалі в ті часи коли ми тут активно спілкувались мені подобались твої достатньо харизматичні і в міру юморні пости на тему власної торгівлі.Мені було цікаво читати як людина підіймається сходинками на власний страх і ризик бо я в свій час мав відношення до торгівлі.Раджу тобі не гратись в детектива , а далі писати про те що ти вмієш і знаєш і такий досвід значно цінніший людям.

«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн