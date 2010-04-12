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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6489649064916492

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:42

  jump написав:
  tea написав:Миколо - та тут вже всі знають,навіщо зайвий раз писати.Якщо одним реченням - ніякої Оксани немає,а замість неї писав чоловік.А піймав О_О на цьому Гадфлі,коли на форумі лижників порівняв історії форумчанина Софтрейнджер з того форума і О_О з цього форума.
Після того нік О_О більше не з"являвся,зате почали з"являтись інші ніки.
Щось ніхто тоді Гадфлі не питав - а де докази,що Софтрейнджер і О_О це одна людина?

чому просто не поставите кільканічне створіння в ігнор?

Я вже писав своє ставлення,напишу ще раз.
Я не проти,коли хтось тут створює декілька ніків в силу різних причин,але про це повідомляє.То й нехай пише хоч зі ста ніків.
Наприклад,у Пізнайка тут два ніки - Допитливий Пізнайко і Холява.Пізнайко це не приховує і написав причину - забув пароль від старого ніку.
Наприклад,у Лібо тут теж два ніки - Лібо і Алі-джин.Він теж це не приховує,а причина свторення двох ніків така - якщо один нік заблокований,він починає писати з іншого ніку.
Я нікого тут не ставив в ігнор і не збираюсь це робити й далі.
Тому питання по чотирьом нікам закрите - з ніками Траст,Сінус,Толевас і Крейзімод спілкуюсь виключно по валюті.
А кожен з форумчан нехай сам собі робить висновок - це чотири людини чи одна.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:45

Re: Валютный рынок в контексте

І трохи оффтопу.)
В Полтаві за вікном +17°
На вікнах 28.05/28.1
32.42/32 .48
7.45/7.5
Гарних всім вихідних!
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:48

Харьков потихоньку быкует
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Значит, спрос на валюту есть.
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crazymod
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:58

Думки по Томосу.
Як ми знаємо,вже є рішення Вселенського Патріарху про надання Україні томосу.
На цьому тижні Кремль відреагував.Пєсков заявив,що це може спровокувати релігійні конфлікти в Україні,а Москва буде захищати російську церкву,де б вона не знаходилась.
Вчора десь бачив статистику,що після рішення про томос ледь не третина церков москвоського партіархату планує переходити під Єдину помістну церкву.Але ж це хочуть люди,а не хоче Кремль і місцеві попи московського партіархату.Тому Кремль буде провокувати конфлікти на релігійному грунті.
Але й це треба буде пережити,щоб стати по-справжньому Незалежною державою.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:28

  tea написав:Думки по Томосу.
Як ми знаємо,вже є рішення Вселенського Патріарху про надання Україні томосу.
На цьому тижні Кремль відреагував.Пєсков заявив,що це може спровокувати релігійні конфлікти в Україні,а Москва буде захищати російську церкву,де б вона не знаходилась.
Вчора десь бачив статистику,що після рішення про томос ледь не третина церков москвоського партіархату планує переходити під Єдину помістну церкву.Але ж це хочуть люди,а не хоче Кремль і місцеві попи московського партіархату.Тому Кремль буде провокувати конфлікти на релігійному грунті.
Але й це треба буде пережити,щоб стати по-справжньому Незалежною державою.

Фигня на блюде - весь этот Томос.
Его отпедалировали исключительно под выборы. Еще вспомните, как Гарант кресты на себя клал после транша МВФ - и прослезитесь от религиозного умиления.
Реальные посадки чиновников и наведение порядка с судами принесли бы стране гораздо больше пользы, чем любые константинопольские булы.
Ну пригорает у Пуйла, и что? Помахали перед быком красной тряпкой и радуемся.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:30

"А кожен з форумчан нехай сам собі робить висновок - це чотири людини чи одна."

Ну я же говорил - помело не исправимо. И часа не прошло после обещаний не поднимать эту тему.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:30

  tea написав:Як ми знаємо,вже є рішення Вселенського Патріарху про надання Україні томосу.


Странам томос не выдается, томос выдается части своей церкви, пока киевская митрополия константинопольского патриархата фактически отсутствует. Основное препятствие Филарет, человеку под 90, и он ни на день не хочет снимать с себя звания патриарха, плюс ухитряется побить горшки со всеми, даже с казалось бы родственной автокефальной церковью. Но полагаю, что ситуацию с Филаретом придумают как обойти, и до мартовских выборов с вероятностью 95 процентов киевская митрополия константинопольского патриархата получит томос.

  tea написав:Вчора десь бачив статистику,що після рішення про томос ледь не третина церков москвоського партіархату планує переходити під Єдину помістну церкву.

Это всё обычные политтехнологические вбросы, никто не проводил никаких опросов и нет никакой статистики. Может никто не перейдет, может все перейдут, как говорится, я сидел и ткнул пальцем в небо.

  tea написав:Тому Кремль буде провокувати конфлікти на релігійному грунті.
Да тут и вскроются все консервы, хотя и так все знают список организаций, которые пойдут в атаку и будут провоцировать конфликты. Порошенко уже окрестил их агентами кремля. Порошенко перед выборами нужен миролюбивый томос, а не драки с дубинками и картинки о дикарях в мировых СМИ.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:39

Re: Валютный рынок в контексте

Рівне 27.90-28.10
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:49

  antey1969 написав:
  tea написав:Думки по Томосу.
Як ми знаємо,вже є рішення Вселенського Патріарху про надання Україні томосу.
На цьому тижні Кремль відреагував.Пєсков заявив,що це може спровокувати релігійні конфлікти в Україні,а Москва буде захищати російську церкву,де б вона не знаходилась.
Вчора десь бачив статистику,що після рішення про томос ледь не третина церков москвоського партіархату планує переходити під Єдину помістну церкву.Але ж це хочуть люди,а не хоче Кремль і місцеві попи московського партіархату.Тому Кремль буде провокувати конфлікти на релігійному грунті.
Але й це треба буде пережити,щоб стати по-справжньому Незалежною державою.
Фигня на блюде - весь этот Томос.
Его отпедалировали исключительно под выборы. Еще вспомните, как Гарант кресты на себя клал после транша МВФ - и прослезитесь от религиозного умиления.
Реальные посадки чиновников и наведение порядка с судами принесли бы стране гораздо больше пользы, чем любые константинопольские булы.
Ну пригорает у Пуйла, и что? Помахали перед быком красной тряпкой и радуемся.
Є речі які постійно на нас впливають - віра...
Наприклад
Віра не дозволяє мусульманам алкоголь і свинину , але дозволяє багатожонство
Віра дозволяє християнам алкоголь і свинину , але не дозволяє багатожонство
Звідси висновок- віра впливає на майбутній розвиток подій набагато сильніше ніж 4-річний політичний сезон
Тому
При Єдиній Помічній Українській Церкві - наприклад те ж саме питання мови буде вирішено набагато швидше і з меншими негараздами ніж закони які буде створювати політична система... а все просто - дитина говорить на мові яку вона всмоктала з молоком матері , а оому якщо мама ходить на богослужіння на українській то з часом все унормується без крові і крику.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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